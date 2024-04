"Las tecnologías nos pueden robar la esencia de lo que estamos viviendo"

El obispo José Ignacio Munilla estuvo presente este miércoles durante la última jornada de la Peregrina Escolar en el monasterio de Santa Faz, recibiendo a los cerca de dos mil escolares que acudieron a ver la Reliquia. A todos ellos les pidió lo mismo: que cuando subieran a verla, dejaran las pantallas y el móvil y se centraran en lo que estaban haciendo, además de aconsejarles que pidieran por su familia, por la salud o por sus colegios.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de esta Peregrina Escolar de Santa Faz?

Respuesta. Yo creo que esto es una pedagogía que también parte de la realidad. Y la realidad es que, hoy en día, la cultura y las raíces no se transmiten tan fácilmente como en otro tiempo podría acontecer, porque los influjos culturales que existen son muy diversos y están muy dispersos. Hoy en día, fácilmente, las nuevas tecnologías y la pantalla hacen que uno igual reciba mucho más de ahí que de lo que puede recibir de la familia o de sus tradiciones. Por eso, hoy en día, no hay que dar nada por supuesto.

P. ¿Qué importancia tiene en el contexto de lo que es la Santa Faz?

R. Uno puede ser un alicantino y, resulta que, cuando quiere darse cuenta, en pocos años ha perdido sus raíces, ¿no? Lo cual quiere decir que hay que hacer un plus de esfuerzo para ser conocedores de nuestra tradición, transmitirla también pedagógicamente. Porque [a] unos niños mañana no vamos a tener la capacidad de atenderles adecuadamente. En medio de la multitud, los niños pasan desapercibidos, ¿no? Pues hacer este esfuerzo en que ellos sean acogidos de una manera personal creo que forma parte también de tomar conciencia de la importancia de la pedagogía. Esto ha sido una idea muy buena, lleva unos años en marcha esta Peregrina [Escolar] y me parece que también es propio de que nos damos cuenta de que hoy en día hay que personalizar. La psicología de masas no funciona. Hay que personalizar y esto va en esa dirección.

P. Le pedía a los escolares que dejaran la pantalla cuando fueran a pasar frente a la reliquia.

R. Hoy en día, hay una cultura en la que yo más que ser receptor de un encuentro, de un mensaje, soy un curioso. Soy un turista, para entendernos. Aquí no queremos ser un turista ni un curioso, queremos ser un peregrino que prepara un encuentro. En eso, creo que debemos también saber ayunar de las tecnologías. Si no sabemos ayunar de ellas en momentos puntuales, nos pueden robar la esencia de lo que estamos viviendo.

P. ¿Cómo se explica el fenómeno de la Santa Faz en este contexto de globalización actual?

R. Es una paradoja el hecho de que nuestra cultura camina hacia una secularización, es obvio. Una secularización en la que el materialismo, etcétera, hace que tendamos a olvidar nuestras raíces, pero, sin embargo, convive esa tendencia cultural secularizante con unas potentes raíces religiosas. Yo creo que esa paradoja convive además de una manera no agresiva, tiene una buena convivencia. Pero, claro, lo que a nosotros nos toca, porque cada uno en esa convivencia tiene que jugar su papel. A nosotros nos toca darnos cuenta de que esas raíces no son unas raíces históricas, folclóricas… sino descubrir que esas raíces tienen una dimensión de fe que configuran una identidad.

Yo sé que quizás la tendencia secularizante se queda con ese aspecto cultural, estético y folclórico, pero yo creo que eso es como quien va a una frutería, compra una mandarina, la pela y se queda con la cáscara. ¿Me explico? Yo creo que la cáscara está para proteger y envolver un contenido y lo que a nosotros nos toca es decir, cuidado, no te quedes con la cáscara, lo importante es el contenido que está custodiando.