Cecilia Castaño, economista: «En el sector tecnológico hay una cultura muy machista y las mujeres se sienten como intrusas»

Cecilia Castaño da nombre a un premio que fomenta la igualdad de género en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y en la Ciencia y Tecnología (STEM). Este jueves ha hablado en la Universidad de Alicante de la brecha de género digital y en la ciencia, la ingeniería y las matemáticas.

¿Hasta que punto es importante la digitalización?

Nos ayudó mucho durante todo el periodo del confinamiento por el covid. Pudimos mantener las actividades sociales, la educación, las consultas sanitarias, el teletrabajo, etc...Sin embargo, ahí se vieron muchas brechas importantes. Hay todavía 600.000 hogares en España sin internet y un 14 % de mujeres sin conexión a la red en sus móviles. En los hogares más desfavorecidos muchos niños se quedaron sin poder recibir educación. Las brechas digitales son muy importantes porque suponen inclusión o exclusión.

¿Cómo afecta a las mujeres la brecha digital de género?

Hay una brecha de género importante en habilidades. Las mujeres son muy hábiles en las redes sociales y muy buenas subiendo contenidos pero tienen más dificultades a la hora de manejar software. Como las mujeres trabajamos más en servicios necesitamos más habilidades digitales que los hombres y en cambio tenemos menos. El hecho de tener habilidades digitales, sobre todo si son avanzadas, aumenta mucho la tasa de empleo y la probabilidad de tener un puesto laboral estable a tiempo completo.

¿Dónde hay más diferencias?

En los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas hay muy pocas mujeres. Nos concentramos más bien en las actividades de cuidados, en la educación, en la sanidad etc. Eso también es muy preocupante porque los empleos digitales son mejores empleos. Esto tiene pocos visos de solucionarse porque a la hora de estudiar una carrera o unos estudios de Formación Profesional, las chicas tienden a elegir Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y son minoritarias en Ingeniería, Tecnología... Eso significa que luego cuando se diseña el futuro de la humanidad, cuando se diseñan las tecnologías, hay pocas mujeres y se diseña en función de lo que los hombres piensan, de lo que consideran, de sus necesidades e intereses.

Entonces la brecha está lejos de cerrarse...

De momento no se cierra sino que es bastante grande y está muy abierta. Por ejemplo en el empleo de especialistas en Tecnología de la Información y la Comunicación desde 2010 a 2024 el porcentaje de mujeres se ha reducido. O cambiamos muchas cosas o se seguirá reduciendo. La solución no está solamente en el ámbito tecnológico, también en el de los cuidados. O se ofrecen más servicios públicos de cuidados de calidad para que las mujeres puedan dejar a sus hijos y a sus mayores o esto no se resolverá nunca. En el fondo lo que ocurre hoy día, también como consecuencia de las tecnologías digitales, es que estamos viviendo en una época que Claudia Goldin, la Nobel de Economía del año pasado, llama como del trabajo codicioso; que es que las empresas le pagan mucho más por hora a aquellos trabajadores que trabajan en horas asociales, como fines de semana, el día de Navidad, etc...Las mujeres no pueden acceder a ese trabajo codicioso porque tienen que cuidar a sus padres, a sus hijos etc. Hay que actuar también por el lado de los servicios para que la carga de los cuidados se reparta de forma más equitativa no solo entre las mujeres y los hombres sino también en el conjunto de la sociedad.

Un momento de las jornadas sobre brechas de género en los ámbitos digitales / Pilar Cortés

¿Por qué las chicas se apartan de las carreras TIC?

Tiene que ver con que desde pequeñas las educamos para cuidar, para que sean guapas y cariñosas, para que sean princesas y en cambio a los chicos desde pequeños los educamos para que sean aventureros, campeones o investigadores. Parece mentira que estamos en el primer cuarto del siglo XXI y eso prácticamente no ha cambiado. Todos esos prejuicios y estereotipos de género hacen que las chicas no se sientan cómodas en los ámbitos tecnológicos, tanto en las carreras como en la empresa. Es un ambiente muy masculino. En este tipo de empresas a las mujeres se les considera, aunque no sea cierto, que tienen menos talento; se las proyecta y promociona menos. Hay un estudio muy curioso que se publicó en el World Economic Forum sobre la brecha de género en Inteligencia Artificial. Se hizo con datos de la red Linkedin. En ella las mujeres dicen que tienen menos habilidades digitales y tecnológicas de las reales en función de lo que han estudiado y en cambio los hombres dicen que saben más pese a tener menos másteres, grados o doctorados.

¿Qué motiva esto?

Si les decimos estáis eligiendo mal, tenéis que venir a los estudios tecnológicos, pero luego las condiciones de trabajo en esas empresas no cambian y siguen considerando que las mujeres tienen menos talento, acaban yéndose. Y es una pena que después de haber estudiado una ingeniería acaben haciendo oposiciones para la inspección de Hacienda aunque puedan ser unas magníficas inspectoras. Eso es así. Ahí influye mucho que en el sector tecnológico hay una cultura que se llama «brogrammer» (de brother, hermano y programmer, programador) que es de hermandad de hombres, muy machista. Se ve en los líderes de estas empresas como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, que tienen una masculinidad muy tradicional. Se casan con mujeres muy llamativas y tienen muchos hijos. Musk tiene 11 con cuatro madres distintas, algunos por gestación subrogada. Hay un modelo en los sectores tecnológicos muy masculino y las mujeres no se sienten cómodas, se dan cuenta de que se las considera como intrusas.

¿Hay soluciones?

La tecnología se dirige a los hombres pero el 60 % de los universitarios en España son mujeres con carreras no tecnológicas que necesitan habilidades tecnológicas. Como no están estudiando ingeniería no se les da. A todas las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades o de la Salud hay que darles habilidades tecnológicas y en Inteligencia Artificial porque es con lo que van a tener que trabajar en el futuro. No las podemos dejar tiradas y esperar que haya en el futuro más mujeres ingenieras. También en ámbitos tecnológicos se necesitan más habilidades sociales porque lo que va a resolver el futuro es la hibridación. Que los tecnólogos sean más humanistas, con más conciencia social, y que los de Ciencias Sociales tengan mucha más formación tecnológica.

La catedrática durante la conferencia que ha impartido en la UA / Pilar Cortés

¿Reducen empleos las tecnologías digitales?

En los trabajos administrativos, se sustituye mucho empleo femenino. En cambio en todo lo que son cuidados, desde los enfermos, a las personas impedidas o a los niños; a fisioterapia, yoga, gimnasio, peluquería o hacer las uñas, todo eso que son empleos también muy feminizados que dan servicio a gente rica, es muy difícil sustituirlos por tecnología. Ahí digamos que hay un nicho de empleo importante para las mujeres. Hay otros trabajos que son los de último kilómetro, como repartidores o conductores, que a pesar de que muchos estudios decían que iban a desaparecer, que los camiones serían sustituidos por vehículos con conducción autónoma y los trabajadores por drones, la realidad es que no está siendo así. Hacen falta camioneros en todo el mundo y los drones se utilizan para echar bombas en la guerra. A nuestras casas no vienen ningún dron, viene un repartidor cargado con una caja enorme que suele ser hombre. Esos empleos que son muy masculinos se está viendo que no es tan fácil sustituirlos. No hay que ser tan pesimista en términos de empleo.

Las máquinas tampoco son perfectas entonces

Las máquinas repiten rutinas que les hemos introducido pero ante situaciones imprevistas no tienen el sentido común que tenemos las personas de captar lo que está pasando, interpretarlo y tomar una decisión rápida. Lo que tenemos que conseguir es que las innovaciones tecnológicas, en lugar de sustituir a las personas, se utilicen para colaborar. Los productos y los servicios serían de mucha más calidad y se pagarían mejores salarios, y el progreso económico y social que implican las tecnologías serían una prosperidad compartida, no como ahora que solo beneficia a unos pocos, a cada vez menos, a esos magnates mega ricos de las empresas tecnológicas y las finanzas.

IX Foro de Investigación del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género IX Foro de Investigación del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género La Universidad de Alicante ha acogido este jueves por la tarde el IX Foro de Investigación del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género con el título "Brecha digital de género: desde la Academia a la práctica docente" en el salón de actos del edificio Germán Bernácer. La organización del foro cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación, el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y la Comisión de Igualdad de la Facultad de Educación. El evento reúne a investigadoras e investigadores del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y de otras universidades para analizar la brecha digital de género y presentar las nuevas investigaciones y estudios que se están llevando a cabo sobre este tema de importancia académica y social. En particular, se expondrán trabajos relacionados con la competencia digital y el uso efectivo de la tecnología digital con el objetivo central de mostrar la necesidad de eliminar las brechas digitales de género latentes todavía, que permitan a la ciudadanía un acceso igualitario a los recursos digitales y a la información y contenido alojado en internet. [object Object] [object Object] En este encuentro han participado investigadoras de renombre como la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Cecilia Castaño, pionera en investigaciones centradas en el impacto social de la tecnología, aportando información sobre cómo afecta el acceso desigual a los recursos tecnológicos a las mujeres a la hora de decidir qué estudios realizar o cómo se afecta en el acceso al mercado laboral entre otros aspectos. El título de su conferencia plenaria ha sido “Brechas de género en los ámbitos digitales y de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas”. La economista es una personalidad destacada en este ámbito y hay un premio sobre brecha digital que lleva su nombre. También, participan la profesora Mireia Usart,de la Universitat Rovira i Virgili, miembro del Observatorio de la Competencia Digital en Educación que, como investigadora principal del proyecto MindGAP sobre la brecha digital de género en educación en España, ha dado a conocer algunas de las conclusiones relativas al contexto educativo. [object Object] [object Object] Por parte de la Universidad de Alicante, la profesora Isabel María Gómez Trigueros, que dirige este IX Foro de investigación y que es directora del Grupo de Investigación GIDTAC de la Facultad de Educación y miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, ha mostrado los resultados del proyecto de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valencia para apoyar y fomentar la actividad de grupos de I+D+I emergentes "La brecha digital de género y el modelo TPACK en la formación del profesorado: análisis de la capacitación digital docente", del que es investigadora principal. Se ha previsto una mesa de transferencia con la profesora Emilia López Iñesta, premio Marc Esteva a la mejor tesis doctoral en Inteligencia Artificial, impulsora del proyecto Girls4STEM para el fomento de las vocaciones científicas en los jóvenes, en particular en niñas y adolescentes que participa como representante de la Cátedra de Brecha Digital de Género de la Universitat de València.

