Barcala aprueba sin oposición más subvenciones a fiestas y el traslado de Torre Placia en Alicante

En diez minutos. Así se ha saldado la Comisión de Hacienda que ha aprobado este lunes a la primera modificación de créditos del mandato. En total, más de 1,3 millones de euros que se destinarán, principalmente, a subvenciones para fiestas y al traslado de Torre Placia.

Después de aprobar la Junta de Gobierno el pasado viernes el expediente para introducir cambios en las cuentas municipales, la Comisión de Hacienda (donde también se incluye a los grupos de la oposición) tenía que ratificar este lunes la propuesta del ejecutivo local del PP. Finalmente, los populares han conseguido dar luz verde a la propuesta sin votos en contra. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sumado el apoyo habitual de Vox y la abstención del PSOE y Compromís. El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, no ha podido participar en la votación al no llegar a tiempo a la "fugaz" sesión.

Pese a que la izquierda ha evitado posicionarse en contra de las inversiones que se financiarán con la modificación de créditos, sí que ha criticado la "nula planificación" del gobierno municipal, al tener que modificar los presupuestos solo dos meses después de su aprobación. La líder de los socialistas en el Ayuntamiento, Ana Barceló, sostiene que estos cambios suponen "una enmienda de Barcala a su propio presupuesto" y recuerda que el PSOE ya advirtió de que las cuentas aprobadas para 2024 "no se ajustaban a las necesidades de los alicantinos y alicantinas, contemplaban recortes injustificables y, además, eran una chapuza contable". Algo a lo que, según defiende Barceló, el tiempo ha terminado dando la razón.

Además, la concejala ha defendido el trabajo de sus compañeros de partido en el Gobierno central señalando que “el concejal de Hacienda, Toni Gallego, está haciendo una utilización partidista de los medios públicos al cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de ocultar su propia incompetencia" y ha puesto encima de la mesa el informe de Intervención del 19 de diciembre de 2023, que "ya advertía de que había que tener en cuenta que, por imperativo de la Unión Europea, en 2024 entrarían en vigor las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto", que Barcala acusó a Pedro Sánchez de aprobar "por la espalda".

Desde Vox, en cambio, sí han apoyado la primera modificación de créditos del año, ya que "da cumplimiento a lo acordado con el Partido Popular en lo que respecta a las ayudas a digitalización del pequeño comercio". Para el concejal Óscar Castillo, "además de estar de acuerdo con el resto de cambios que se incluyen", la formación de ultraderecha ya ha comenzado "a trabajar con el equipo de gobierno la segunda modificación que seguirá la línea de ejecutar las propuestas que incluimos en la negociación del presupuesto de 2024". Los de Abascal apuntan que solo tienen una línea de trabajo: "Cumplir ante los alicantinos con lo prometido en campaña".

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha advertido de que "convocar una comisión sin tener la opción de conocer toda la documentación con un tiempo mínimamente prudencial solo beneficia al PP", a quien acusa de "poner trabas recurrentemente a la transparencia".

En cuanto al contenido del expediente, Copé señala que tiene "muchas dudas", ya que "no tiene sentido que gastos que están previstos (para entidades festeras, por ejemplo) no se incorporen al presupuesto" original. Además, cree que "las decisiones erráticas de anteriores gobiernos del PP obligan a que nos gastemos una cantidad muy importante para el traslado de la Torre Placia". Por todo ello, advierte de el sentido de su voto en el próximo pleno de este mismo jueves "no será a favor".