Sanitarios se levantan contra la movilidad forzosa de especialistas dentro de las nuevas macroáreas de Alicante

Personal sanitario de la provincia ha expresado a las puertas de hospitales como el Doctor Balmis de Alicante o el de Sant Joan su malestar con la política de "recortes" que consideran que está aplicando la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez (PP), sobre todo por el decreto de las macroáreas, que obliga a los especialistas a una movilidad forzosa de un máximo de 90 días al año dentro de estas nuevas demarcaciones. Unas medidas aplicadas en los últimos diez meses que provocan "una pérdida de derechos" y suponen "exprimir al máximo al personal a coste cero para compensar el déficit de plantilla y sin poner refuerzos".

El objetivo de la Generalitat con la movilidad forzosa es atender las plazas de difícil cobertura pero los sindicatos convocantes, UGT, CC OO e Intersindical, alertan de que no se sustituye al profesional que se desplaza a otro centro en su puesto de origen "con lo que se perjudica la atención a la población", aparte de que lo consideran una imposición "de la Conselleria de Sanidad del PP que recorta el presupuesto sobre los puestos de difícil cobertura en casi 2 millones de euros y solo servirá para deteriorar cada vez más la sanidad pública", de acuerdo a la lectura del manifiesto realizada ante los centros.

Difícil cobertura

Las cinco áreas declaradas de difícil cobertura en la Comunidad, que tienen un déficit estructural de personal, se corresponden con los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja, así como con las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas.

Otro motivo de la protesta, que también se ha celebrado en el Clínico de València y el General de Castellón, es la no implementación de la jornada de 35 horas, "que ya estaba pactada (con el anterior gobierno) con un aumento del personal". Los sindicatos convocantes advierten de que "no están dispuestos a tolerar este atropello y llevarán a cabo todas las acciones necesarias para conseguir revertir esta situación". Sobre el decreto de jornada indican que Sanidad quiere modificar las condiciones del personal a cambio de las 35 horas, que supondrá un incremento real de la misma y "refuerzos de servicios no retribuidos".

Tres agrupaciones

El decreto de creación de las macroáreas contempla tres agrupaciones interdepartamentales en la provincia (y ocho en toda la Comunidad). Son Alicante-Norte que integra los departamentos de salud de Alicante- Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa y Dénia, con el Universitario de Sant Joan como hospital de referencia; Alicante-Centro que integra los departamentos de salud de Alicante-Hospital General, Elda y Alcoy, y cuyo u hospital de referencia será el Doctor Balmis de Alciante; y Alicante-Sur que integra los departamentos de salud de Elche-Hospital General, Elche-Crevillent, Torrevieja y Orihuela, con el Hospital de Elche como referencia.

Así, los trabajadores han expresado el "malestar y el rechazo a las políticas de recortes que está impulsando la Conselleria de Sanidad del Gobierno de Mazón" con lemas como "No a la movilidad forzosa".

También han realizado una protesta trabajadores del Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Decreto ley

"El decreto ley de las macroáreas establece movilidad forzosa a los trabajadores de un centro a otro para atender a la población del lugar de difícil cobertura durante un máximo 90 días sin garantizar la cobertura del lugar de origen", ha manifestado la secretaria general de la Federación de Sanidad del sector sociosanitario de CCOO del País Valencià, Rosa Atiénzar.

Francisco Tévar, responsable de Sanidad del sindicato en Alicante, ha criticado "los nuevos acuerdos que se nos quiere imponer de manera unilateral y que estamos muy molestos con todos que está pasando. Se está maltratando la sanidad pública, a los profesionales y vemos que la deriva no es la correcta desde que empezó el PP a llevar sus acuerdos a mesa sectorial y a imponerlos".

Así, ha explicado que profesionales de categorías minoritarias, como los médicos especialistas, se sientan amenazados porque "se les puede desplazar de Alicante a Elda, o a Alcoy, pues hay una movilidad forzosa para los trabajadores. Hasta 90 días al año te pueden obligar a desplazarte de tu centro, y esto hace muy poco atractivas las plazas a los profesionales que saben que si se van a Murcia o Albacete, no los van a mover de su centro".

A favor de la privada

CC OO afirma que el presupuesto de Sanidad se está recortando en la pública y en cambio está aumentando en el gasto en la privada es decir. "Se van a disminuir los autoconciertos y módulos para reducir listas de espera y se van a aumentar los planes de choque de la privada, se van a estar a duplicar. Vamos a tener mucho menos dinero en la sanidad pública para incrementar lo que es la sanidad privada y sus negocios".

"Se van a disminuir los autoconciertos y módulos para reducir listas de espera y se van a aumentar los planes de choque de la privada" Francisco Tévar — Responsable de Sanidad de CC OO en Alicante

La secretaria de UGT Serveis Públics de Sanitat, Eva Plana, reclama al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "una bolsa justa sin perfiles concretos para un personal concreto y la eliminación de las plazas con características específicas: son plazas 'ad hoc' que tiene que cumplir unos requisitos específicos y se cubren a través de una entrevista personal valorada por un determinado profesional y sin tener en cuenta la parte social", algo que Plana denomina como "una medida arbitraria".

Lectura de manifiesto a las puertas del Hospital Doctor Balmis de Alicante / Héctor Fuentes

Listas de espera

"Además, con el recorte de módulos aumentan las listas de espera y los pacientes necesitan hacerse seguros privados, por lo que se consigue una externalización del servicio", advierte la secretaria de UGT.

Por su parte, Rosa Queijas, secretaria general de este sindicato en el Hospital de Alicante, ha manifestado el rechazo rotundo a las nuevas medidas. "Nos negamos a perder derechos que ha costado mucho conseguir. No queremos retroceder con un decreto de jornada que implique refuerzo de servicios no retribuidos. Seis horas en primaria eliminando descansos, o supresión de jornada compensatoria de guardias o número de guardias". También ha criticado el "bolsín" disfrazado con la asignación de los contratos mediante una comisión de valoración, "sin transparencia".

"No admitimos que las nuevas plazas a consecuencia de las macroáreas exijan movilidad forzosa sin voluntariedad. No se cubre el personal que se desplaza obligado a otro centro. Son una serie de imposiciones no negociables para nosotros", ha afirmado.

"Nos negamos a perder derechos que ha costado mucho conseguir. No queremos retroceder con un decreto de jornada que implique refuerzo de servicios no retribuidos" Rosa Queijas — Secretaria general de UGT en el Hospital de Alicante

"Bolsín"

Por su parte, Valeri Roca, delegada de Intersindical Salud en el departamento de Alicante-Hospital General, ha señalado que el decreto abre la puerta al "bolsín", que supone que Sanidad podrá contratar, ha señalado, a las personas que quieran.

Las movilizaciones continuarán el día 30 de abril ante la Conselleria de Sanidad, el día 7 de mayo de nuevo en los centros de trabajo y el 14 de mayo ante el Palau de la Generalitat.