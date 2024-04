EU-Podemos califica de "indiscriminada" la poda de los ficus de la Diputación de Alicante

El grupo municipal Esquerra Unida-Podemos asegura haber presentado una denuncia ante la Concejalía de Urbanismo por la poda realizada en los ficus de los jardines del Palacio de la Diputación de Alicante. Una poda que califican de "indiscriminada".

Según afirma el grupo municipal, estos ejemplares están catalogados en las fichas de patrimonio natural del Catálogo de Protecciones de Alicante, con grado de Protección General Integral. Entre las observaciones de dichas fichas se especifica "no realizar podas drásticas", recoge EU-Podemos en un comunicado. Además, la poda realizada "podría constituir una infracción de los artículos 45, 46 y otros de la vigente Ordenanza Municipal de Parques y Jardines, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante en octubre de 2017", apunta el grupo representado por Manolo Copé.

Puesto este medio en contacto con la Diputación de Alicante, no ha ofrecido respuesta. Por su parte, el portavoz del gobierno local y vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, expresó tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno que presumía que el ente provincial había actuado de forma adecuada: "Desconozco los trámites, pero tengo que presumir que lo que ha hecho Diputación es correcto". Además, indicó que "no me consta" que hubiera llegado una denuncia de EU-Podemos a la concejalía.

El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, apuntó: "Desconocemos si dicha actuación está respaldada por el informe previo necesario de los Servicios Técnicos Municipales de Parques y Jardines u otros informes preceptivos conforme a su grado de protección en los organismos competentes. Sin embargo, es evidente que esta poda, totalmente desproporcionada y realizada en un momento inadecuado, contradice claramente las directrices establecidas en el catálogo de protecciones".

EU-Podemos solicitó que se tenga en cuenta su denuncia y que se inicie un expediente para investigar la posible infracción cometida por la Diputación. Una investigación que, consideran, debería de realizarse tras las necesarias comprobaciones por las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, así como por los demás organismos con competencias en la materia.