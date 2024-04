Barcala pide el respaldo del Consell ante el revés judicial con los macrodepósitos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, busca aliados en el Consell en su lucha contra la implantación de macrodepósitos en el puerto de Alicante. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en declaraciones a este medio, en las que ha asegurado que el alcalde "ha pedido una reunión urgente con la Conselleria de Medio Ambiente", dirigida por la popular Salomé Pradas, para tratar este asunto. Todo ello, tras darse a conocer la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha estimado el recurso presentado por la promotora del proyecto de los depósitos, XC Business 90, que recurrió la negativa del Ayuntamiento de Alicante de conceder la licencia ambiental para la primera fase, que incluiría seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.

El encuentro entre el alcalde de Alicante y la responsable de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, para tratar el asunto tendrá lugar el próximo lunes a las 16.30 horas, según ha informado Mazón. En el encuentro se tratará, según el presidente, todos los asuntos relacionados con "el asesoramiento jurídico y todo lo el acompañamiento que necesiten, lógicamente dentro de estado de derecho" y ha apuntado que desde el Consell están "a disposición del Ayuntamiento con todo el apoyo que pueda necesitar".

Por su parte, el presidente se ha mostrado preocupado por las consecuencias que tiene para la ciudad esta sentencia del TSJCV. "Claro que me preocupa. A mí nunca me ha gustado la idea de que se instalen los depósitos y siempre lo he dicho, pero hay una cosa que se llama estado de derecho y si tiene que haber una respuesta tiene que ser desde el estado de derecho", ha aclarado el presidente de la Generalitat.

Además, Mazón ha destacado la importancia de analizar la situación junto con el ayuntamiento y evaluar las posibilidades legales disponibles. "Para ver lo que puede hacer la Generalitat al respecto hay que analizar la situación y, por tanto, vamos a hacerlo junto con el Ayuntamiento de Alicante, vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos en estos momentos, pero no me puedo aventurar a dar una respuesta jurídica ante un asunto que no hemos llevado nosotros", ha indicado Mazón.

El presidente de la Generalitat ha querido mostrar su apoyo al Consistorio alicantino durante su intervención. "Vamos a dar todo el apoyo al ayuntamiento de Alicante desde aquí. Estamos a disposición del alcalde, le recibiremos el lunes para tratar de darles la mayor cobertura posible a las intenciones del Ayuntamiento y entendiendo la preocupación que yo también siento como alicantino", ha explicado Carlos Mazón.

Sentencia

Este jueves, según adelantó este diario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso presentado por la promotora del proyecto de macrodepósitos en el puerto de Alicante, XC Business 90, que recurrió la negativa del Ayuntamiento de Alicante de conceder la licencia ambiental para la primera fase, que incluiría seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.

Así figura en la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, fechada el 23 de abril, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo: «Estimamos el recurso planteado por XC Business 90 contra la sentencia dictada por el Juzgado contencioso-administrativo número 2 de Alicante que desestimaba el recurso frente a decreto del Ayuntamiento de septiembre de 2019, que resolvía denegar la solicitud vía silencio administrativo positivo».

El tribunal en su resolución, subraya que la legislación vigente, además de otras sentencias, le lleva a concluir que «desde el punto de vista ambiental» no ve «obstáculo para la obtención del silencio administrativo positivo de la licencia de actividad». Eso sí, descarta, por la misma fórmula de silencio administrativo, conceder la licencia de obra mayor.

En la sentencia del TSJ se hace una clara alusión a un interior intento de llevar una infraestructura vinculada con el combustible a la primera línea del litoral de la ciudad: «El presente proceso tiene gran similitud con la sentencia de esta sala de abril de 2012, cuando se analizó el derecho a la instalación de una planta de biodiésel en el puerto que había sido denegada por el Ayuntamiento tras procedimiento de varios años».

El tribunal revoca ahora la sentencia de primera instancia y reconoce en consecuencia a la empresa promotora de los macrodepósitos en el puerto la licencia ambiental por silencio administrativo para una primera fase del proyecto. Desde el entorno de la empresa, cuando se inició el proceso judicial, se deslizó que exigirían unos cuatro millones de euros al año como indemnización por el retraso en la concesión de la licencia.

El asunto llegó al TSJ hace ahora dos años, con el recurso de XC Business, tras la sentencia que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la denegación de la licencia urbanística por silencio administrativo. En el recurso ahora estimado, la empresa sostenía que la sentencia inicial no tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, «los derechos y garantías del administrado en el procedimiento administrativo de referencia». «El Juzgado de instancia no ha interpretado de forma ajustada a derecho los Fundamentos de Derecho de nuestra demanda, ni se ha pronunciado sobre la totalidad de los mismos, ni ha valorado correctamente la prueba documental practicada, dicho sea en términos de defensa», señalaba el recurso de la empresa, que también hacía referencia a que la «sentencia recurrida omite parte de los hechos relevantes».

La empresa, que desde hace una década trata de instalar la terminal para distribuir carburante, había demandado por la vía de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento y a la empresa TMS, gestora de la zona logística donde XC Business pretende levantar, en una primera fase, seis depósitos para mover 112.549 metros cúbicos de hidrocarburo sobre una zona de 17.000 metros cuadrados en suelo portuario tras recibir el visto bueno del consejo de administración del Puerto.