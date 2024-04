La reunión del lunes sobre los macrodepósitos: un mano a mano entre el Consell y el Ayuntamiento de Alicante

Un encuentro exclusivo entre la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Alicante. Así será el formato de la reunión que mantendrán ambas administraciones el próximo lunes en València tras el revés judicial que supuso para la ciudad la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que estimaba el recurso presentado por la promotora del proyecto de los depósitos, XC Business 90, que recurrió la negativa del Ayuntamiento de Alicante de conceder la licencia ambiental para la primera fase, que incluiría seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.

El formato de la reunión, un mano a mano entre la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Alicante, ha sido el elegido por los participantes como una forma de establecer un encuentro cercano a partir del cual ambas administraciones pueda establecer una hoja de ruta conjunta con la que evaluar las posibilidades legales disponibles respecto a este asunto que podrían desarrollar de cara al futuro. Una vez establecidas las prioridades, será el turno para que la Conselleria de Medio Ambiente pueda iniciar el contacto con otras administraciones y entidades afectadas por la sentencia del TSJ, como la Autoridad Portuaria de Alicante, que todavía no se ha pronunciado al respecto de la sentencia.

Precisamente, la fecha para un posible encuentro entre el Puerto de Alicante y la conselleria todavía se encontraría en el aire, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente a este medio. De esta forma, aunque la Autoridad Portuaria no estará presente en el encuentro del próximo lunes, sí que es posible que en los días o semanas posteriores se produzca un encuentro entre ambas administraciones, según indican fuentes de la conselleria.

Tras anunciarse la existencia el encuentro este jueves por parte del presidente de la Generalitat, desde la Autoridad Portuaria ya aseguraron que, en caso de ser convocados, mantendrían un encuentro con la Conselleria de Medio Ambiente sin problema. Sin embargo, sobre la posibilidad de que exista un encuentro entre ambas entidades de cara a la próxima semana, el Puerto de Alicante ha preferido no realizar declaraciones.

El encuentro entre el alcalde de Alicante y la responsable de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, tendrá lugar el próximo lunes a las 16.30 horas en València, en las dependencias de conselleria, y a la misma solo acudirán los representantes de estas dos administraciones. El objetivo de esta reunión, según anunciaba este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en declaraciones a este diario, es abordar todos los asuntos relacionados con "el asesoramiento jurídico y todo el acompañamiento que necesite el Ayuntamiento de Alicante".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, acudirá a su reunión con el Consell el próximo lunes como parte de su lucha contra la implantación de macrodepósitos en el puerto de Alicante. Así lo anunciaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en declaraciones a este medio, en las que aseguraba que el alcalde había solicitado "una reunión urgente con la Conselleria de Medio Ambiente", dirigida por la popular Salomé Pradas, para tratar este asunto.

Para el presidente, la importancia de esta cita se encuentra en que abre la posibilidad de analizar la situación junto con el Ayuntamiento y evaluar las posibilidades legales disponibles. "Para ver lo que puede hacer la Generalitat al respecto hay que analizar la situación y, por tanto, vamos a hacerlo junto con el Ayuntamiento de Alicante, vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos en estos momentos, pero no me puedo aventurar a dar una respuesta jurídica ante un asunto que no hemos llevado nosotros", ha indicado Mazón.

"Vamos a dar todo el apoyo al ayuntamiento de Alicante desde aquí", ha anunciado el presidente de la Generalitat, quien ha querido mostrar su apoyo al Consistorio alicantino durante su intervención. "Estamos a disposición del alcalde, le recibiremos el próximo lunes para tratar de darles la mayor cobertura posible a las intenciones del Ayuntamiento de Alicante y entendiendo la preocupación que yo también siento como alicantino que soy", ha explicado Carlos Mazón.