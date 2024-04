¿Por qué se rompe ahora Pedro Sánchez?

«Goebbels, ministro de Hitler afirmaba: no hablamos para decir algo sino para obtener un efecto particular. A lo largo de la historia, los políticos han tratado de hacer de las palabras el arma con la que conquistar al pueblo y destruir al enemigo. Pero siempre ha habido un límite. Lo que tal vez sí es nuevo es el poder amplificador de los medios de comunicación, sin que haya una línea clara sobre cuál es el límite", afirma el psicoanalista alicantino Enrique Cortés.

Según este experto, el problema no es Pedro Sánchez," es la ausencia de ese límite». Cree que la función paterna, entendida como la entiende el psicoanálisis (la presencia del padre promueve la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral), está en declive y eso tiene sus efectos. «Uno de ellos es el desamparo. A esto hay que sumarle el que todos tenemos nuestro talón de Aquiles: la familia, en tanto lo emocional, suele ser uno de ellos y en este caso concreto, ha sido tocado. Si al desamparado le sumamos una herida emocional, el estrés y la angustia están servidas».

Así interpreta Cortés la carta del presidente en la que amaga con marcharse por las «falsedades» sobre su mujer. Una reacción inédita en la que los especialistas consultados ven también una respuesta ante las «fake news» que le persiguen en su mandato, en un momento en el que duda si aparcar sus necesidades personales en aras de seguir adelante aunque sea por la presidencia de un país. A juicio del experto, el problema es que nos acostumbremos a convivir entre las ráfagas y así cita calificativos con los que día a día tiene que lidiar Sánchez, como «dictador, psicópata, enfermo mental, traidor, felón, sátrapa, me gusta la fruta, que te vote Txapote, hay que acabar con él, toma justicia del pueblo, bolcheviques, rojo de mierda y una larga lista»; o al Gobierno apelativos como Frankenstein, proetarra, separatista, ilegítimo, «y lo que es peor, los aplausos del público».

Hastío y colapso

En la misma línea, el psicoanalista Óscar Ventura señala que muestra un lado humano que tiene que ver con el hastío y el colapso ante la política actual, enfangada y muy difícil de maniobrar, con la que pretende poner en primer plano y ante la opinión pública los excesos de las «fake news» en términos generales.

«Se puede decir cualquier cosa sin consecuencias ni sanción sobre los dichos que empantanan el discurso y lo degradan, y es necesario que sea combatido con todas las armas que tenemos porque producen una intoxicación y una alienación en el conjunto de los ciudadanos que se debe esclarecer y esto es una oportunidad para ello. Es un deber del periodismo neutralizar este aparato de mentiras y degradación al que estamos asistiendo».

El psicoanalista José Luis Serra afirma que todo el mundo tiene un límite de lo que puede soportar. «Y cuando el ataque se extiende a la familia el límite se acorta». En este sentido, apunta que a todos la familia nos hace más vulnerables. «Alguien puede soportar la humillación y la difamación por comprender que es cargo público o representante simbólico de algo y, como se dice coloquialmente, cuando ocupas ese lugar, la agresión va en el sueldo, pero cuando ese insulto o ataque excede lo personal y va a lo familiar, que no es representante de nada sino simplemente está en el campo de la intimidad, eso se convierte en exceso y las emociones pueden colapsar».

Ni máquinas ni robots

El psicólogo Antonio Cuevas apostilla que «no te puedes meter en la privacidad de una persona, alterarle sus emociones, porque las personas no son máquinas ni robots. Es un hombre muy contenido, con un autocontrol increíble pero llega un momento en que se plantea si merece la pena porque ‘calumnia que algo queda’», dice sobre Manos Limpias.

La resiliencia es un proceso para adaptarse a la adversidad -un trauma, una tragedia, una amenaza o una fuente de tensión significativa por problemas familiares, personales, de salud o situaciones estresantes en el trabajo- que caracteriza a Sánchez, «que ha renacido como el ave fénix. Esa forma de adaptarse para seguir hacia adelante puede tener también un límite en varias direcciones. Uno de sobrecarga constante que puede doblarte y dejar de ser tan resiliente, y el límite que una persona le pueda poner a los problemas. El tema de la mujer de Sánchez es mucho más personal, mucho más emocional y sentimental, y el límite puede ser mayor en ese aspecto», apunta el psicólogo David López, quien se refiere también a la culpabilidad que pueda sentir por causar daño a un tercero, en este caso a su mujer. «De alguna manera gestionar el agravio hacia uno puede ser difícil pero más sencillo que tener que trabajar la culpa y el agobio por ver que por su puesto de trabajo puede estar haciendo daño a una persona que puede querer mucho».

Resiliencia tóxica

De ahí que vea al presidente en una encrucijada de resiliencia tóxica: que se debe dar siempre el 100 % y más en el trabajo y que no se pueden bajar los brazos incluso cuando hay circunstancias agotadoras o muy estresantes. Esto puede llevar a una persona a abandonar, señala.

«Estar en el poder y en el primer plano de la escena pública tiene un precio a pagar y para cada cual tiene unos límites. En esta ocasión, lo marca el haber sido tocado en lo que corresponde a su ámbito estrictamente íntimo y privado, y él mismo lo dice cuando indica que no tiene claro si vale la pena continuar por las consecuencias que puede tener en su estructura familiar, y me parece absolutamente lícito si no forma parte de una táctica política. Transmitir que hay un límite, que hay algo de la humanidad que se pone en juego y que a veces requiere de actos radicales para conservar algo del amor, de la intimidad, de la privacidad evitando consecuencias no gratas para su vida», concluye el psiconalista Ventura.

