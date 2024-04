El Ayuntamiento de Alicante se abre a negociar con la empresa de los macrodepósitos pese a anteponer la vía judicial

El Ayuntamiento de Alicante priorizará la vía judicial para frenar la implementación de los macrodepósitos en el puerto, pero abre la puerta a negociar con la empresa durante el proceso. Así lo ha anunciado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, en una comparecencia tras la celebración de la Junta de Gobierno local en la que ha indicado que lo principal para el Consistorio en estos momentos es "saber si tenemos viabilidad juridica en este caso" como paso previo a iniciar cualquier contacto con la empresa ante el revés judicial tras la sentencia del TSJCV con la que ha conseguido la licencia ambiental para la primera fase, que incluiría seis macrodepósitos de combustible.

Pese a que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, desmintiera este lunes a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que en el pleno del mes de abril abría la puerta a las negociaciones con la mercantil XC Business, que busca implantar los macrodepósitos en el puerto de Alicante, ahora es el vicealcalde de la ciudad el que vuelve a poner encima de la empresa la posibilidad de negociar con la empresa pero poniendo como prioridad agotar la vía judicial. "Ahora mismo en lo que estamos es en ver la aclaración y valorar si es viable o no interponer un recurso. De negociar siempre habrá tiempo, y habría que ver un poco en qué términos, pero ahora mismo en lo que estamos centrados es en la vía judicial y no está previsto a día de hoy una vía extra judicial", ha asegurado Villar.

Aunque abandonar la vía judicial ahora mismo no es una prioridad para el Consistorio, Villar ha querido aclarar que el hecho de iniciar una negociación mientras se encuentre abierto el proceso contra la empresa de los macrodepósitos no simbolizaría que van "perdiendo" el caso. "Los que se dedican al mundo judicial saben que hay muchos acuerdos que se toman y a los que se llega durante un procedimiento. Evidentemente, nosotros podemos entender que tenemos más o menos razón y, en base a eso, negociar, pero lo que no vamos a decir es que lo vamos perdiendo y que vamos a negociar", ha aclarado Villar.

Sobre la estrategia judicial a seguir a partir de ahora, tampoco ha querido el vicealcalde desvelar más detalles. "Cuando hay un tema judicial no es nada inteligente desvelar la estrategia. Lo primero que tenemos que saber es si tenemos viabilidad en cuanto al recurso, pero eso no quiere decir que si negociamos es porque vamos perdiendo el recurso porque a la inversa también sucede que la empresa intente negociar con nosotros. Que negociemos no quiere decir que demos por perdido el recurso, sino que queremos lo mejor para la ciudad", ha aclarado Villar.

En este mismo sentido, se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante una comparecencia en el Ayuntamiento de Alicante este martes, quien considera que lo principal es la opción jurídica previamente a empezar a hablar de negociación. "Vamos a ver primero cuáles son las opciones jurídicas que tenemos y, una vez tengamos claras todas y cada una de las opciones jurídicas que tenemos, pues habrá que elegir la primera que será siempre la que decida el Ayuntamiento con nuestro total apoyo. Creo que es pronto porque hay conclusiones jurídicas que deben producirse", ha indicado Mazón.

Escrito de aclaración

En la reunión entre el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Medio Ambiente acerca de los macrodepósitos que tuvo lugar este lunes en València, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, transmitió a la Consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, y a su equipo su intención de solicitar una "aclaración de la sentencia" sin concretar qué apartados de la sentencia pretende aclarar con este movimiento. Sobre este asunto, el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha indicado que hasta que no esté presentado el escrito no se dará a conocer el contenido del mismo aunque señala que esta petición se realiza con el objetivo de "valorar un posible recurso de casación".

Lo que sí ha confirmado Villar es que esta aclaración estaría relacionada con términos que quedaban claros en la primera sentencia, pero que en la segunda no estarían tan precisos. "Lo que sí es cierto es que la sentencia hablaba de una cuestiones que serán objeto de recursos y que la sentencia del TSJ, a entender de nuestros servicios jurídicos, no las menciona. Para presentar un recurso tenemos que alegar contra la sentencia, pero si no sabemos en ciertos aspectos a qué se refiere, como tema de documentación presentada o tema de posible sentencia del Constitucional que entendemos que no se ha tenido en cuenta... son una serie de hechos que necesitamos que se aclaren", ha indicado Villar.

Todo ello con el mismo fin: ganar tiempo para presentar un recurso de casación. "Un escrito de aclaración nunca tiene la virtualidad de cambiar el sentido del fallo, eso es evidente, pero sí que es cierto que a efectos de valorar un posible recurso de casación nos interesa saber la condición o el razonamiento que obliga al TSJ a este fallo porque nos puede ayudar a saber si es más o menos viable este recurso", ha explicado el vicealcalde.

Sobre lo que no se habló en el encuentro del lunes entre el Consell y el Ayuntamiento fue sobre "informes concretos", como el informe no vinculante de la Abogacía de la Generalitat veía viables los macrodepósitos en 2021, es más, Villar ha calificado el encuentro como una "escenificación". "Fue una reunión para poner encima de la mesa las posibilidades de actuación, hablar de informes concretos, de sí se va a aportar o no....Vamos a ver un poco los acontecimientos sobre si recurrimos o no. Fue escenificar que en este caso el equipo de gobierno y la Generalitat estamos en contra de los macrodepositos y le comunicamos a la Conselleria las posibles actuaciones por parte del Ayuntamiento", ha aclarado Villar.

Respecto a este encuentro, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que no se habló de estos informes, sino que se mostró el apoyo a Consistorio y que el encuentro fue "una primera reunión" después de la resolución del TSJ. "Vamos a ir analizando como podemos avanzar en esta cuestión, cuáles son las posibilidades reales que hay porque unas son las sentimentales, otras las de los barrios, otras las de la ciudad....Nosotros entendemos que somos permeables y empáticos con todas ellas. La voluntad del Ayuntamiento y la mía es que esto no ocurra, pero la respuesta tiene que ser desde el estado de derecho", ha indicado Mazón.