Las farmacias se ofrecen en Alicante para modificar tratamientos a los pacientes en situaciones de falta de medicamentos

El desabastecimiento o escasez de medicamentos parece no tener fin. De un año para otro, la lista de faltas ha aumentado en un 27 % al pasar de 2.318 presentaciones de fármacos a 2.947, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Ante los continuos problemas de suministro, los farmacéuticos han defendido en Alicante su "capacidad sobrada" para poder modificar pautas de consumo cambiando dosis o formas farmacéuticas previa explicación al paciente de los detalles de las variaciones en el tratamiento. Así se evitaría que tenga que volver al médico a que le recete otra cosa.

Durante el encuentro de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) celebrado este martes con el lema "La farmacia es el sitio", estos profesionales también han puesto en valor su competencia para realizar tareas tales como administrar vacunas, realizar pruebas analíticas y colaborar en cribados sencillos, como los de cáncer de colon o de cuello de útero, sin necesidad de prescripción médica, tal como llevan a cabo las farmacias de los países europeos. Consideran que la farmacia es un centro sanitario que está infrautilizado. Hay más de 22.000 en toda España y cada día son visitadas por tres millones de personas.

Estas tareas aligerarían la carga que soportan médicos y hospitales saturados y contribuirían a la reducción de las listas de espera. También demandan dispensar medicación de diagnóstico hospitalario para evitar el desplazamiento periódico de los pacientes, a menudo personas mayores o convalecientes, a recogerlos sobre todo cuando los hospitales están lejos y no tiene que visitarlos el médico; y lo mismo en el caso de los tratamientos de enfermos crónicos.

También se ha hablado en el encuentro empresarial farmacéutico (Fefeomnday) celebrado en Villa Marconi de Die de cómo la robotización y la incorporación de elementos tecnológicos a los procesos rutinarios en la oficina de farmacia permitirá escuchar y aconsejar al paciente, implementar servicios sanitarios y abordar campañas de salud.

"Estamos reclamando al unísono la capacidad de hacer sustituciones profesionales y justificadas, no arbitrarias, y esto solucionaría muchas cosas", ha apuntado Luis María de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. "A lo mejor está desabastecido un comprimido pero no un polvo en suspensión. Son medicamentos distintos porque están definidos como tal pero el farmacéutico es capaz de solventar la papeleta con creces".

Formulación magistral

Otro aspecto, ha señalado, es tener mejor iniciativa propia y no solamente constreñida a la receta previa y a los visados para, en casos de desabastecimiento circunstanciales y constatables, "hacer formulación magistral mucho más rápido". Tal y como sucedió hace dos inviernos con las penicilinas pediátricas, es decir, los antibióticos para los niños, cuando se autorizó al respecto a las oficinas de farmacia. "Esa especie de sometimiento absoluto a la regulación es un freno a la capacidad profesional que tenemos de resolver estas cuestiones".

Lo que sí están desarrollando ya estos establecimientos son iniciativas colaborativas entre las propias farmacias, para lo que comparten información que les permite localizar los stocks residuales de medicamentos desabastecidos. Por su parte, los grandes almacenes de distribución mayorista, a la que están muy vinculados y que en gran medida dependen también de las farmacias, "están implementando mucha tecnología, inteligencia artificial y predictiva, para anticipar qué problemas va a haber. Y no obstante siguen ocurriendo".

Anticoagulante

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España se refiere al conflicto que se está dando este mes de mayo con un medicamento que ayuda a prevenir la formación de coágulos en la sangre (Eliquis). Con la bajada de precio de uno de los fabricantes, la Seguridad Social se ahorra más de 300.000 euros al día "pero al ser los sistemas tan estrictos falta el más barato y hay existencias del más caro pero este no está financiado. Esto para los pacientes es un problema y estamos intentando resolverlo. Son medicamentos caros para quienes los necesitan y hay que hacerlo lo más racional posible pero nunca poniendo en suspensión el tratamiento a un paciente. Estas cosas nos siguen ocurriendo porque estamos sometidos a una regulación superestricta de lo que está financiado y lo que no, de precios y de recetas".

En este sentido, también cita el caso de los pacientes crónicos que van a tener que tomar medicación de por vida para una enfermedad. Cuando les vence la receta electrónica, el farmacéutico no puede adelantarlas porque estaría incurriendo en una ilegalidad. "Es un absurdo. En estos casos tan evidentes deberíamos poder subsanarlo directamente. Seríamos un ahorro para el sistema, y les quitamos burocracia a los médicos. Dicho por ellos mismos, aquí no hay invasión de ningún tipo porque estamos entre todos colaborando. Ese ámbito de mayor acción de los farmacéuticos lo estamos reclamando todos".

Salud pública

En general, los farmacéuticos se ofrecen a colaborar en salud pública con pruebas sencillas que se pueden distribuir desde las farmacias sin tener que saturar centros de salud, como participar en los cribados de cáncer, por ejemplo, de una forma concertada con la sanidad pública. "La espontaneidad en la farmacia está muy limitada aunque la ventaja es que estamos muy ordenados. No se está aprovechando del todo la infraestructura que ofrecemos".

Respecto a la medicación de los pacientes ambulantes que no están encamados pero que tienen que pasar por los hospitales para retirarla, De Palacio recuerda que "vuelven a sus casas en lugar de poder retirar el 100 % de sus medicinas en las farmacias de proximidad. Es una reivindicación que estamos haciendo desde hace mucho tiempo". Esta medida podría permitir una disminución de coste en los presupuestos hospitalarios de hasta 570 millones de euros en las compras.

Sobre el por qué no se les permite, apunta que las innovaciones para pacientes ambulantes, como medicaciones nuevas, biológicas, etc. son más caras y "para tener un mayor control se ha retenido vía hospitales por esa desconfianza de que se va a descontrolar pero -recuerda- vía farmacia van cosas como los estupefacientes y los opiáceos".

Unidades exactas

Según explica el representante de la Federación Empresarial de Farmacéuticos, la farmacia los está dispensando y son "analgesia dura, derivados de la morfina. Eso es una medicación muy adictiva, muy peligrosa, muy controlada, baratísima, con la que se hace mucho tráfico y sin embargo España no tiene problemas de tráfico, de salud con los pacientes ni de seguridad porque tenemos un sistema de recetas por el que no disponemos de 100 cajas sino de las exactas para los pacientes con esos tratamientos. En cuanto se suspenden porque el paciente fallece, se muda o ya no los necesita dejamos de tener el stock de ese paciente. Esto mismo es una forma de actuar con esa medicación nueva, costosa, que ha de estar muy controlada, que nosotros proponemos que se haga también a través de la farmacia, no en exclusiva (sí es exclusiva de hospitales). Este es el ofrecimiento de que se aproveche nuestra infraestructura, que es única".

La idea es convertir las farmacias en espacios sanitarios multidisciplinares, permitiendo a los farmacéuticos tratar una lista cerrada de patologías en situaciones urgentes. Esta propuesta se alinea con la iniciativa británica de habilitar a los farmacéuticos para prescribir y dispensar medicamentos en una lista específica de patologías. En España, la dispensación/prescripción por parte del farmacéutico de medicamentos sin receta estuvo permitida hasta la Ley del Medicamento de 1990.

Canales de colaboración

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Alicante (APEFA), José Manuel Zaragoza, ha abundado en el mensaje de la falta de medicamentos. "Es un poco escandaloso, ciertas presentaciones faltan y cuesta Dios y ayuda conseguirlas. El día a día se hace duro para nosotros y para los pacientes".

"Los laboratorios tienen que cumplir con un stock mínimo para que los países estén cubiertos, pero al final es un negocio" José Manuel Zaragoza — Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Farmaceúticos de Alicante (APEFA)

Como ejemplo cita el caso del Ozempic, desabastecido para pacientes diabéticos por su alta demanda por pacientes que quieren adelgazar. "Ha habido que ejercer un poco de control porque si le quitas a un diabético ciertos medicamentos estás poniendo en riesgo su vida. Hay cosas menos trascendentes y al principio pasaba con un número determinado pero ahora ocurre todos los días".

Aunque hay canales de colaboración, abunda en que si no hay producto en el mercado tampoco pueden hacer mucho más, como está ocurriendo con el déficit de bolsas de recogidas de orina, "necesarias para que muchos pacientes puedan tener una vida decente, por lo que es un problema bastante serio".

En este sentido, piensa que gran parte del desabastecimiento tiene que ver el precio del medicamento, que en España es muy barato. "Los laboratorios tienen que cumplir con un stock mínimo para que los países estén cubiertos, pero al final es un negocio. Entiendo que la Administración hace su papel de ahorro pero debe ponerse las pilas porque hay medicamentos que al final producirlos les cuesta dinero a los laboratorios".

En su opinión, el Gobierno debería regular al alza o al menos llegar a un punto de equilibrio en el que todo el mundo salga beneficiado. "Al final la bajada de precio crea una problemática, que es lo que está pasando, porque no es normal que una caja del mismo medicamento aquí valga tres euros y en Europa valga veinte. Al final las farmacéuticas no dejan de ser empresas, y quieren también velar por su economía (por lo que venden más a otros países). Ahí debía alcanzarse algún tipo de consenso y tanto la industria como la administración como los farmacéuticos podríamos hacer más".

Farmacia rural

Zaragoza, que regenta una botica en La Nucía y es firme defensor de la farmacia rural, opina también que la autoridad sanitaria debería utilizarles para dar mucho mejor servicio asistencial. "Podríamos ahorrar una gran cantidad de citas al médico, lo que al final se traduce en dinero. La farmacia es un punto básico y la administración debería apoyarse en ellas para tener ese plus y esa ayuda para crear un circuito entre el paciente, la botica y el centro de salud. Ahí podríamos hacer un montón de cosas y de hecho las farmacias estamos preparadas para eso".

Como ejemplo, cita las tomas de controles de glucosa o de tensión. "Para todo eso muchos pacientes van al centro de salud y no deja de ser tiempo que el médico está perdiendo para otro tipo de asistencia. Si el paciente ya sale de la farmacia con un informe hecho por una persona que tiene formación y le dice al médico esto, el facultativo ya va un poco más al grano. Por ejemplo, si se le está poniendo un hipertensivo a una persona a ver cómo funciona y como farmacéuticos vemos que hay una variación en su tensión, le podemos transmitir al médico por los conocimientos que tenemos que valore un cambio. Evidentemente nunca imponer, sino aconsejar. En la pandemia se demostró que estábamos abiertos y dimos el callo, ayudamos a la investigación y fue el punto de inflexión para poder utilizarnos en el beneficio de toda la población".

Inteligencia artificial para facilitar la tarea a los farmacéuticos La inteligencia artificial cambiará sustancialmente la forma de atender a los pacientes en las farmacias porque la automatización de los procesos repetitivos "nos permitirá hacerlo de una forma más personal y eficiente", explican desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. José García Travé, director general de la empresa de software para farmacias Nyxfarma by Pulso Informática, ha señalado que hay muchas facetas en la que la farmacia se puede beneficiar del uso de la inteligencia artificial, aunque la mayor revolución en este modelo es la generativa, "que podamos de una forma conversacional hablar con la tecnología, como hemos visto algún ejemplo de ChatGPT, poder hacer preguntas y obtener resultados en un lenguaje natural. Lo que va a ser disruptivo es esa facilidad en la interlocución con la tecnología". Es decir, dialogar con el programa. "La revolución va a estar cuando consigamos integrar esa inteligencia en los distintos productos que se utilizan en este caso en la farmacia. Estamos trabajando en incorporarlo para poder preguntar directamente, por ejemplo, cómo hacer un cierre de caja, de voz o por escrito con lenguaje natural y el programa te responde de forma sencilla". También puede facilitar el realizar los procesos de forma más eficiente en cuanto a gestión de pedidos de medicamentos o previsiones de venta que ayuden también a dimensionar correctamente el stock. Así como a prever problemas de abastecimiento, "en función siempre del uso que vayamos teniendo o de características externas como la temporada. Así, en época de verano sabemos que tenemos que tener una mayor previsión de solares, o en el invierno de stock en antigripales. Si somos capaces de introducir todo ese contexto, de proporcionárselo a la inteligencia artificial, más los consumos previos que puede tener la farmacia, sí que puede ser mucho más concreto en las estimaciones".

