La Generalitat retira los fondos al proyecto Women's Legacy que visibiliza a las mujeres en la ciencia

La Generalitat Valenciana ha retirado los fondos al programa educativo europeo Women’s Legacy, impulsado por el Gobierno del Botànic para dar visibilidad a las mujeres en la ciencia y que, entre otras cosas, incorporaba referentes femeninos en los contenidos de las asignaturas. Compromís, uno de sus impulsores, ha calificado este proyecto de "referente europeo para introducir cambios en los currículums educativos, incluyendo las aportaciones de infinidad de mujeres en todas las áreas del conocimiento a lo largo de la historia".

La justificación que ha dado la Conselleria de Educación para cancelar este programa es que "a lo largo de los últimos meses se han ido desmarcando socios internacionales del proyecto, entre ellos uno de Jordania, una entidad francesa y una universidad también francesa. Al desvincularse del proyecto los dos primeros se produce un problema, y es que tenían a su cargo el desarrollo de actividades y objetivos muy específicos, que no pueden asumir otros socios".

Desde la Conselleria se ha mantenido reuniones con las asociaciones, según han informado desde el departamento dirigido por José Antonio Rovira, y se ha estado en permanente contacto, pero no hay socios nuevos y esas tareas no las asume nadie, por lo que el proyecto se queda vacío de contenido. Así, se ha notificado la supresión para la próxima edición y habrá que devolver la parte de los fondos no utilizados, indican las mismas fuentes autonómicas.

Los diputados de Compromís en las Cortes Valencianas, Vicent Marzà i Gerard Fullana, han anunciado este viernes que presentarán una pregunta para que el conseller José Antonio Rovira para que dé explicaciones sobre la decisión del Ejecutivo de PP y Vox y han cargado duramente contra la misma.

El portavoz de Asuntos Europeos de Compromís en Las Cortes, Vicent Marzà, ha explicado que “pasamos de pilotar proyectos educativos de gran envergadura en el ámbito europeo, a ser la vergüenza de Europa por culpa del odio de la derecha y la extrema derecha valenciana en materia de feminismo y de coeducación educativa”.

Este proyecto fue impulsado por la formación valencianista en 2020 desde la Conselleria de Educación, con la participación de socios de Italia, Lituania y Escocia y se fue ampliando a más países. Un proyecto europeo, liderado por la profesora Ana López-Navajas para visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia y el conocimiento, "que ahora Jose Antonio Rovira censura y cancela porque le molesta”, ha añadido Marzà.

Esta medida demuestra, según Gerard Fullana que el conseller Rovira "está adoptando un papel propio de la extrema derecha, comparable al del vicepresidente Vicente Barrera en un gobierno donde Mazón invierte en una fundación madrileña como Toro de Lidia y cancela un proyecto europeo como Women’s Legacy. No nos quedamos de brazos cruzados y nos tendrán que rendir cuentasen Las Cortes y en la calle”.

El diputado de Compromís, Gerard Fullana, en imagen de archivo / Alex Domínguez

Women’s Legacy

Es un proyecto europeo Erasmus+ KA201 de innovación. Contaba con la financiación de 361.755 euros por parte de la Conselleria de Educación, con Vicent Marzà al frente, según ha precisado Compromís. Women’s Legacy se ha centrado en poner en valor nuestro patrimonio cultural para la igualdad y hacer valer el protagonismo social e histórico de las mujeres restituyendo las contribuciones que han hecho a la ciencia, la cultura y el avance del conocimiento, a través de la inclusión de referentes femeninos y de su legado en los contenidos curriculares educativos.

El proyecto, como explica su propia página web, permite la transmisión de una cultura completa y verdaderamente universal, para contribuir a erradicar las desigualdades de género desde la base, porque las mujeres han quedado al margen, en buena parte, del currículum educativo y Women’s Legacy ha potenciado acciones para reconducir no únicamente el currículum educativo valenciano, sino para compartirlo en el ámbito europeo.

Por lo tanto, el proyecto nació como respuesta europea a la necesidad común de ofrecer instrumentos de intervención didáctica que sirvan para corregir la visión androcéntrica de la cultura transmitida en la educación y recuperar el patrimonio cultural europeo de autoría femenina ocultado introduciendo una perspectiva cultural más completa en los contenidos educativos.