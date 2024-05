El Gobierno confirma la cesión del suelo para construir la nueva estación central del TRAM en Alicante

El proyecto para la construcción de la futura estación central del TRAM de Alicante ha recibido el espaldarazo definitivo, que permtirá iniciar las obras en pocos meses, previsiblemente después del verano. El Gobierno central ha dado su visto bueno a la cesión, por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de los terrenos necesarios para ejecutar esta infraestructura a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). En concreto, se trata de 8.415 metros cuadrados, que el Estado traspasa de manera gratuita a la Generalitat, y de los que el gobierno autonómico mantendrá la propiedad una vez que la nueva estación sea realidad.

En el documento de cesión, al que ha tenido acceso este periódico, se especifica que esos 8.415 metros cuadrados son para la construcción de la estación que será la cabecera de casi la totalidad de las líneas del TRAM de Alicante, en el entorno de la terminal ferroviaria de la ciudad. Además, se detalla que una de las principales finalidades de esta infraestructura será la interconexión entre ambos medios de transporte, y que gran parte de ella se ejecutará en el subsuelo. Un subsuelo, además, que una vez terminadas las obras también pasará a ser propiedad de la Generalitat.

Lo que ahora se hace es dar el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, al acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero entre Adif, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante para desarrollar este proyecto. Las tres partes firmaron un convenio que puede considerarse histórico, no solo por la envergadura y la trascendencia de las obras, sino porque de esa forma también se desatascaba un proceso que llevaba algún tiempo enquistado.

Como ya publicó este periódico, el día de la firma de ese convenio el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya anunció la intención del gobierno autonómico de que las obras comenzaran en el último cuatrimestre de este mismo año. No obstante, a partir de ahora los trabajos pueden ya iniciarse en cualquier momento, con lo que no puede descartarse que tenga lugar incluso antes de lo previsto. En todo caso, eso sí, cabe pensar en la fecha posterior a la temporada estival para que así las obras no interfieran en el desarrollo del periodo de mayor actividad turística.

Usuarios del TRAM en la estación de Luceros, con un vehículo detenido en el andén. / Jose Navarro

Cabe recordar también que el pliego de condiciones, aprobado durante el anterior gobierno del Botànic, prevé un plazo de ejecución de 52 meses para las obras. Es decir, si se iniciaran en septiembre de 2024 terminarían aproximadamente en enero de 2029. El presupuesto de licitación, como ya publicó igualmente este diario, asciende a 132 millones de euros, aunque el contrato lleva desde el verano del año pasado pendiente de ser adjudicado.

Lo que sí se hizo, hace apenas un mes, fue la adjudicación de la dirección de obras, asistencia técnica y coordinación de seguridad del proyecto, un paso administrativo fundamental para su desarrollo y que acumulaba ya cierto retraso. El contrato se formalizó por 3.351.560 euros, IVA incluido. Tras este paso, lo único que quedaba prácticamente era lo que se ha conocido este sábado: que el Ejecutivo central diera su visto bueno al convenio y autorizara a la Generalitat la cesión de los terrenos donde se construirá la nueva terminal del TRAM.

El proyecto contempla la prolongación del trazado tranviario desde el subsuelo de la plaza de los Luceros hasta el entorno de la estación de ferrocarril, también de manera subterránea. La nueva estación central del TRAM será la cabecera de las líneas 1, 2, 3 y 4 de la red alicantina, y estará conectada de manera directa con la terminal de Adif, mejorando así la correspondencia entre el tranvía y el ferrocarril de larga, media y corta distancia. Contará con dos niveles, vestíbulo y andenes, y se intentará que la afección al nivel superficial sea mínima. Además, el proyecto incluye el diseño del túnel de acceso a esta nueva estación por la avenida de Salamanca, según indicaron en su momento fuentes de la Generalitat.

