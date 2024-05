«A veces las mujeres necesitamos un empujoncito para volar»

Amelia Navarro Arcas (Huelva, 1974) vive en Alicante desde los nueve meses, cuando sus padres se trasladaron a esta ciudad. Está casada con Raúl y tiene tres hijas: Nuria, de 19, Sofía, de 17 e Irene, de 10. Es transparente; se ríe sonora, sincera; su mirada es viva y directa; tiende a la excelencia en todas las facetas de su vida, y se percibe «en un examen continuo» por su inagotable autoexigencia. Llega vestida con los colores de la naturaleza, cual reconocimiento al espacio que nos acoge; hasta en eso es sostenible. Es imparable, humilde, respetuosa y resolutiva. Es la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua y Aguas de Alicante, y a su lado vamos a celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias, en el Parque Inundable Urbano La Marjal, de Alicante.

«Conozco el parque desde antes de sus inicios; entonces coordinaba el Servicio de Prevención de Aguas de Alicante, así que lo viví como obra y después, desde Sostenibilidad, hice seguimiento de todo lo vinculado con la biodiversidad, con la educación ambiental y he contribuido en su puesta en valor como ejemplo de solución sostenible, basada en la naturaleza», explica Amelia. Único de estas características en España, el Parque Inundable Urbano La Marjal es una infraestructura hidráulica fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y Aguas de Alicante, que dio solución al «problema de inundaciones que había en las urbanizaciones del Hoyo 1» en Playa de San Juan. Es, además, una zona verde que favorece la biodiversidad, donde se «vienen realizando anillamientos de aves desde 2018, llegando a identificarse un total de 118 especies diferentes, una barbaridad en un entorno urbano, siendo el 57 % aves migratorias». «Según los ornitólogos, el parque es ya un punto de descanso en el viaje de las aves migratorias y algunas -llegan anilladas, por ejemplo, desde Alemania- pasan el invierno en el parque, tan próximo al mar, con agua regenerada todo el año, alimento y abundante vegetación. El cambio climático y las temperaturas cada vez más altas convierten nuestra zona en el norte de África en las rutas migratorias para algunas aves».

Mientras ojea sonriente una camada de patos, ya marjaleños, que se acercan -de la familia ánade azulón (anas platyrhynchos)- comenta que «es una manera de aportar, cómo el ser humano puede transformar un entorno contribuyendo a la biodiversidad» y añade que hay más estaciones donde se controlan aves como El Hondo (embalse de Elche y Crevillent) y el Clot de Galvany ; sin olvidar «el programa de voluntariado ambiental corporativo BIObserva, realizado en colaboración con el Instituto Catalán de Ornitología y SEO Birdlife, un proyecto de ciencia ciudadana pionero e innovador que realizan en las plantas de tratamiento, especialmente, registrando la actividad de las aves cercanas. Todos estos seguimientos completan el ciclo de conservación de la biodiversidad».

Eligió la rama de Medio Ambiente de Ingeniería Industrial en la Universidad Politècnica de València por su «confianza en el ser humano, en las personas, en que podemos contribuir positivamente en nuestro entorno; a través de la ciencia y la tecnología es posible mejorar cualquier impacto sobre la naturaleza o que causen los procesos industriales, sin renunciar al desarrollo económico y social». Navarro y su promoción -más mujeres que en otras especialidades industriales- conformaron la primera (1992-97) de Medio Ambiente; el último curso se fue de Erasmus a la Universidad Técnica de Berlín, aprendió alemán y aprobó todas las asignaturas. Recuerda cómo en Ingeniería Industrial había aproximadamente un 20 % de mujeres, un «porcentaje que no ha mejorado con los años». Se define «defensora de las mujeres y las niñas en las STEM -acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas- y de las nuevas STEAM -añaden Arte a las disciplinas anteriores-» que también impulsa desde su gestión y, mientras sonríe complacida, cuenta que su «hija mayor estudia Bellas Artes, la mediana se enfoca en las ciencias sociales, con matemáticas; y la pequeña parece decantarse por temas científicos o tecnológicos».

Nos quedamos en la importancia de la familia, en «siempre estar presente en los momentos importantes para Nuria, Sofía e Irene» y cuenta: «Aprendí de mis padres valores que han permanecido en mis dos hermanos y en mí, y que después Raúl y yo inculcamos a nuestras hijas, como el respeto, la prudencia, el compromiso y la cultura del esfuerzo, tanto a nivel laboral como personal. Con los años hemos añadido alguna innovación, que las pantallas en la mesa no están permitidas e, innegociable en casa desde pequeñas, aprender inglés». Ese sentarse a la mesa nos transporta a la conciliación familiar: «Mi esposo y yo compartimos las responsabilidades del hogar, y eso, junto con ayuda externa en casa, nos permite desarrollar nuestros trabajos». El trabajo y responsabilidad social de Amelia Navarro va más allá de Hidraqua; ocupa también las presidencias del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana y de la Comisión de Responsabilidad Social de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana.

«Raúl siempre me ha apoyado para que siguiera desarrollándome y, cuando he dudado, me ha animado a seguir adelante. Esa generosidad de compartirlo todo y de empujar es importante en las parejas». Otro detonante en la ecuación laboral de esta ingeniera industrial es no haber «cogido ninguna excedencia ni reducción de jornada. Considero que las medidas de flexibilización en las empresas son más importantes que las de reducción, porque al final también se reducen tus derechos y tu evolución profesional». «Es cierto que, con el nuevo permiso parental, se igualan los días de permiso, aunque creo que el uso de las medidas de conciliación sigue siendo diferente y, a mi entender, no debería ser. La corresponsabilidad también tiene que darse en el hogar, hombres y mujeres deberían compartir al 50 % las tareas domésticas y cuidado de hijos y padres».

Además del apoyo recibido en su familia, quiere Navarro referirse a «los directivos que he tenido en mi empresa y que han apostado por mí y confiado en mí, como también a los presidentes y juntas directivas de las asociaciones que me han mostrado su confianza, su apoyo y su impulso. A veces las mujeres necesitamos ese pequeño empujoncito para volar».

Otro aspecto que marcó el desarrollo profesional de esta experta en el sector del agua y la gestión ambiental fue «haber hecho un programa de desarrollo directivo para mujeres, Promociona, organizado por ESADE-CEOE y el Ministerio de Igualdad en 2015-2016. Confluimos un grupo de mujeres y nos transmitimos mucha energía positiva y mucha confianza entre todas para avanzar en nuestras profesiones. Entonces di el paso para entrar en una dirección de la empresa y, aunque mi trayectoria profesional me había ido acompañando, sin duda estos programas nos ayudan».

Cuotas

Su amplia experiencia en puestos de dirección o consejos de administración -actualmente es consejera ejecutiva en el Consejo de Administración de Aigües de L’Horta- envuelve de realidad su definición de liderazgo femenino: «Es ocupar posiciones de decisión y de responsabilidad, gestionando con eficiencia también, en las distintas entidades y empresas con perspectiva de mujer, sin tener que imitar cómo dirigen los hombres, con las características que cada una tenga; en general es -todo depende de cada persona- otra manera de hacer las cosas, más empática, más cercana, más consultiva, menos autoritaria»; para este último aspecto, el del mando, añade «para bien y para mal, supongo». Cuando le pregunto si los hombres apoyan este liderazgo, y siempre desde una equidad ineluctable, responde: «Creo que depende de los hombres, de las políticas y estrategias que tenga una organización respecto a la presencia femenina en un puesto de responsabilidad. Últimamente me da la sensación de que algunos hombres consideran una amenaza que una mujer pueda quitarles el puesto. La discriminación la tenemos históricamente las mujeres y la seguimos teniendo en muchos ámbitos».

En cuanto a las cuotas, explica el cambio experimentado en su manera de abordarlas: «Cuando era más joven pensaba que no eran necesarias, que las mujeres por nuestros propios méritos íbamos a estar en los puestos que correspondiera, pero con la experiencia y las estadísticas, se observa que hasta que realmente no haya una paridad -entendida en el concepto legal- con un 40 % mínimo de mujeres en ciertos órganos, las cuotas ayudan a llegar a esa representación equilibrada. Es cierto que hay mayor concienciación y, en algunas empresas, aunque no haya cuotas definidas, se intenta aumentar la presencia femenina». Y vuelve con su ánimo inquebrantable: «¿Por qué no voy a ser yo? Por lo general -y es importante este matiz de generalización- los hombres siempre están más predispuestos a asumir nuevas responsabilidades y a nosotras nos cuesta un poquito».

Jornada abierta y dos deseos

Una focha común (fulica atra) con sus polluelos atraviesa el estanque grande y se acerca; el día es luminoso y la temperatura primaveral. Y, como una continuación a esa sensación, Amelia recuerda que el parque, para celebrar el Día de las Aves Migratorias, organiza el próximo 18 de mayo, una jornada abierta a la ciudadanía para visitar las instalaciones y conocer el proceso de anillamiento.

Llega el momento de los anhelos y pedimos dos a Amelia, uno profesional y otro personal. El primero, -mientras gira su cabeza para mirar un avión común (delichon urbicum) que nos sobrevuela-: «Me gustaría que hubiera aún más concienciación con la sostenibilidad, con especial atención a los efectos sobre el planeta, sobre el entorno, manteniendo el equilibrio entre lo social y lo ambiental y dándole la importancia que tiene al resultado económico de la gestión, porque si no las empresas no subsistirían». El segundo, con una sonrisa amplia, segura e ilusionada: «Que mis hijas sean felices en general y en lo que hagan, y que pongan pasión en su trabajo». Así lo anhela porque en Amelia la pasión es parte de su respiración: «A mí me gusta esa frase que dice que la pasión es poner el corazón en lo que haces. Yo pongo el corazón en lo que hago». Sus múltiples responsabilidades profesionales y sociales lo saben bien.