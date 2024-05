Alicante, dividida por el futuro del ocio en Castaños

Alicante tiene tres cosas que en España son muy famosas: la fuente de Luceros, el paseo de la Explanada y su tardeo. Para una ciudad que vive del turismo, tener calles dedicadas íntegramente al ocio como Castaños le permite generar grandes beneficios durante los fines de semana, momentos de gran afluencia y generadores de ruidos saturadores. En esta forma de vender la ciudad al extranjero, no obstante, hay unos principales damnificados: los vecinos de la zona, que tienen que convivir con la farándula que se monta alrededor de sus viviendas.

En este sentido, Alicante está dividida y la sentencia del juez, que ha dado la razón a los vecinos al considerar que el nivel de decibelios vulnera sus derechos, ha generado opiniones contrapuestas entre los principales implicados. Que la calle de Castaños tenga que establecerse como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) por el gobierno local, como ya publicó INFORMACIÓN la pasada semana, es un avance aplaudido por los residentes de la céntrica vía dedicada al ocio, mientras que hosteleros y visitantes, por el contrario, sienten que esto provoca un retroceso en sus intereses.

Una de las personas damnificadas por el excesivo ruido es Engracia, que lleva viviendo en la zona más de 18 años y entiende que el lugar "ha cambiado mucho durante todo este tiempo". La señora ve como un triunfo la sentencia judicial, puesto que "no es normal" la cantidad de personas que se juntan en dicha calle. Por ello, agradece que su balcón dé al otro lado y no esté expuesto directamente a Castaños, pero lamenta que "cada dos por tres se producen destrozos o pintadas en la fachada" de su edificio y que se llena de vasos de plástico y basura.

"Ahora la zona del puerto está completamente vacía, allí solo van cuatro gatos y todo el mundo se viene aquí, donde vive la gente", critica la mujer, que recuerda que antaño "la vida alicantina" no era así: "Antes podías pasear sin problemas por aquí, y ahora hay veces que incluso cuesta entrar en casa". La sentencia, referida únicamente a cuestiones acústicas, expone que "los niveles de sonoridad de la zona superan con creces lo legalmente permitido" y que "vulneran los derechos fundamentales" de los demandantes.

Ambiente de tardeo en la calle Castaños de Alicante / Alex Domínguez

Otro caso parecido es el de Catherine, una mujer francesa que se mudó a Alicante hace unos años para llevar a su hija a un prestigioso colegio de necesidades educativas especiales. Para ella, no es tanto el ruido lo que le llega a molestar de la zona sino "el vandalismo de gente que no tiene civismo": "tú puedes ir de fiesta, pero comportándote de manera civilizada".

En este sentido, admite que hay noches "en las que me da miedo salir" por la aparición de jóvenes "que mean por la calle, vomitan y rompen cosas", aunque quiere destacar que no todas las personas son así y hay gente que sale a tomar algo por Castaños "con cabeza". Para ella, pues, no es algo que tenga que ver tanto con el ruido sino con las características concretas de los fiesteros.

Otro punto de vista

Pero no todo iban a ser críticas por parte de los vecinos. Verónica explica que a ella no le molesta el alboroto que se genera con el ocio de copas, pues ha llegado un momento en el que ya se ha acostumbrado: "Vivir en el centro de Alicante significa ruido, ya sea en Castaños o en Alfonso el Sabio, donde no necesariamente hay bares de este tipo".

Eduardo y Marta también comparten este punto de vista y entienden que hay que "empezar a poner en valor este tipo de beneficios" que tiene la ciudad, que "es reconocida internacionalmente por su ambiente de tardeo" y atrae a muchos turistas. "No hay que olvidar que Alicante es una ciudad turística y necesita estas cosas para generar riqueza", sentencia Eduardo.

Una despedida de soltera, en la calle Castaños de Alicante / Alex Domínguez

Precisamente, muchos de los propietarios de viviendas de la zona han aprovechado este "boom" para alquilar sus pisos y rediseñarlos como apartamentos turísticos con los que generan un beneficio muy por encima de los costes de mantenimiento. Sin embargo, no es el caso de todos y hay particulares que sufren la algarabía y la sonoridad desprendida de una acumulación de locales de ocio y de personas que salen de fiesta.

El gobierno local del Partido Popular, en este sentido, está todavía considerando si apelar o no la reciente decisión judicial que afecta de forma directa al futuro de Castaños tal cual lo conocemos. La intención del consistorio, y según trasladó su vicealcalde Manuel Villar, es la de implementar medidas que protejan el derecho al descanso de los vecinos, a la vez que mantengan inalterable el derecho de los negocios de la vía. Es decir, contentar a unos sin fastidiar a los otros.

"Yo entiendo a los vecinos. Es evidente que la molestia existe, pero Alicante vive del turismo y del ocio, y locales como los nuestros son esenciales para la economía local", explica Fran, encargado de varios bares de la calle Castaños. "Si comienzan a quitarnos cosas, como horarios o terrazas, nos perjudicarán y podrá repercutir en una reducción de plantilla. De 10 personas que utilizo ahora, quizás siete serían más que suficientes, lo que significaría dejar en paro a tres camareros", lamenta el trabajador.

La ciudad de Alicante está dividida en un tema que afecta de manera directa al futuro del ocio vespertino y nocturno en Castaños. Mientras los vecinos ven con buenos ojos las regulaciones planteadas tras la sentencia judicial que les da la razón, hosteleros y visitantes (e incluso algún otro vecino disidente) estiman que los reordenamientos pueden acabar con el modelo de turismo actual y perjudicar al municipio.

