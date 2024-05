Alicante se encamina a otro verano caribeño

Quien ha disfrutado estas semanas de un baño en las playas de la provincia de Alicante habrá podido comprobar que el mar está bastante más frío que hace justo un año. Pero lejos de pensar que esto puede ser una señal de que en verano el agua no volverá a ser "caldo" como los últimos dos años, lo cierto es que la previsión es que se alcancen de nuevo cifras muy altas. Un chapuzón dentro de un par de meses ya no será muy refrescante. Y las noches tampoco, ya que serán, otra vez, tropicales.

Así, aunque ahora mismo la temperatura ronda los 18 grados, en cuestión de un mes se situará ya en los 23 grados. Y a mediados de julio en 27. El récord se alcanzó a finales de agosto de 2023, rebasando los 30 grados en la provincia. Y esto tiene consecuencias más allá del baño en sí, ya que las noches volverán a ser tórridas este verano, sobre todo en la costa, por el calentamiento del mar. La brisa no refrescará las noches, sobre todo en la costa. Y eso se notará a la hora de poder conciliar el sueño.

Hace justo un año la temperatura del mar frente a la costa alicantina se situaba ya sobre los 21,5 grados, 3,5 grados más que ahora. Fue un verano, como el de 2022, con temperaturas del mar más propias del Caribe. Y la situación se va a repetir este año, aunque ya veremos si se baten registros otra vez.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "este año el mar está más frío que el año pasado y eso es debido a la abundancia de días con viento del oeste (poniente) que hemos tenido en los meses de invierno y en lo que llevamos de primavera. El viento del oeste provoca que la capa superficial del agua del mar se desplaza hacia el oeste de la cuenca del Mediterráneo y entonces aguas frías algo más profundas suben a la superficie y provocan ese enfriamiento en la capa superficial marina. Es lo que se conoce como fenómeno de 'upwelling'".

Por eso este año el Mediterráneo frente a las costas españolas está más frío. "No obstante, en pocas semanas alcanzará la temperatura cálida en consonancia con la época del año. Hacia mediados de junio ya se habrá calentado bastante, situándose sobre los 23 grados, y a mediados de julio ya rozaremos los 27 grados. Seguro que este verano tendremos de nuevo 'caldo' en las aguas del Mediterráneo". El año pasado, a finales de octubre el mar estaba aún a 25 grados, algo insólito.

Una tendencia preocupante

Olcina ha señalado que "todavía no es posible saber si este año se batirán nuevos récord de temperatura del agua del mar. Pero lo que es cierto es que nuestro mar Mediterráneo muestra una tendencia preocupante de calentamiento, especialmente intenso en los meses de verano, desde 2010. De manera que no es necesario que se alcancen nuevos récords. Si se mantienen los valores de los dos últimos años 2022 y 2023, en los que se alcanzaron 28 grados en el centro del verano, ya sería preocupante".

En cuanto a las consecuencias de este calentamiento, Olcina ha apuntado que "la relación entre temperaturas altas del agua del mar y desarrollo de un número mayor de noches tropicales en la costa mediterránea. Alicante ha pasado de tener 15 noches tropicales a comienzos de los años 80 del pasado siglo, a no bajar de 80 noche tropicales en la actualidad. Y en esto si que juega un papel destacado la presencia de un mar cálido desde junio hasta octubre. Es un factor importante de 'regionalización' del cambio climático en nuestro territorio. Es la 'mediterraneización' del cambio climático".

Verano caluroso, pero no tan tórrido

Así, se espera un verano con muchas noches tropicales, aunque por el día en un principio no se espera batir, a priori, récords. "El verano de 2024 va a ser cálido, siguiendo la tendencia de los veranos mediterráneos de los últimos años en el contexto de cambio climático, pero no tan tórrido como los dos años anteriores, 2022 y 2023. Esto es lo que están señalando los modelos de predicción estacional, con la precaución que hay que tener a medio plazo. Lo importante no es que se batan récords de temperatura cada verano, sino que se mantenga la tendencia de fondo de un calentamiento continuado que provoca veranos cada vez más calurosos y poco confortables. Dicho de otro modo, en Alicante es peor el calentamiento nocturno (noches tropicales) que el diurno a la hora de valorar el confort climático. Y claramente se ha perdido mucho confort térmico en la última década. Así lo dicen los datos".

Evolucion de la temperatura del mar desde 2021 en Alicante / INFORMACIÓN

Por el momento las noches tropicales no se prevén a corto plazo, pero van a ser la tónica general este verano. El pasado marzo la provincia ya tuvo las primeras noches con la temperatura mínima por encima de los 20 grados, en puntos de la Marina Alta, algo que "ha dejado de ser una excepción", ha apuntado Olcina: "Cada año registramos noches calurosas antes en el calendario. Y se mantiene durante más tiempo en los meses de otoño. Incluso hasta en noviembre podemos registrar noches tropicales. En los últimos años nos movemos con registros de 90 o más noches tropicales por término medio. Eso ya es suficientemente preocupante si se mantiene este año, al margen de nuevos récords que podamos registrar".

Además, estas temperaturas no solo las sufrimos los humanos, ya que "aguas del mar Mediterráneo más cálidas tienen efectos directos en la flora y fauna marina. Los compañeros de Ecología Marina de la UA o el propio Instituto de Ecología Litoral de Alicante lo han destacado ya en múltiples investigaciones".

Riesgo de DANA

En cuanto a si un mar más caliente puede favorecer lluvias torrenciales, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "la relación entre temperaturas y desarrollo de las DANA no es lineal. Las aguas cálidas favorecen que la cuantía y la intensidad de las lluvias sea mayor. Pero lo importante es que se dé la situación atmosférica inestable (DANA) que es la que genera el proceso de condensación intensa. El proceso de cambio climático está favoreciendo una formación mayor de las DANA en el sur de Europa y eso aumenta las posibilidades de que se desarrollen episodios de lluvia intensa en el área mediterránea española, independientemente de la temperatura del agua del mar".

Así, Olcina ha destacado que "lo importante en estos procesos es que se genere la situación atmosférica favorable para que se dé una alta condensación. Por tanto, lo importante es la atmósfera y luego el agua del mar. Si el mar está más cálido, evapora más y genera nubes más convectivas. Pero lo importante es la situación atmosférica que se genere en el área mediterránea".