Investigadores de Alicante ayudan a predecir el diagnóstico de niños hiperactivos con inteligencia artificial

Afinar, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), el diagnóstico de niños con déficit de atención e hiperactividad (TDAH), un trastorno que en menores ha experimentado un aumento del 168 % en la provincia en los últimos cuatro años, pasando de 1.019 diagnósticos en 2019 a 2.844 en 2023, según datos de la Conselleria de Sanidad. Es el reto en el que el que trabajan investigadores de la Universidad de Alicante (UA) para ofrecer a los psiquiatras una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

A veces los profesionales no pueden dedicar el tiempo necesario para observar a un niño o la información que recibe el especialista no es todo lo rica que debería por parte de las familias que son las que más tiempo pasan con los afectados o incluso es común que los síntomas puedan confundirse con patrones de apego reactivo o con que el niño no ha madurado lo suficiente, tal y como explica Ignasi Navarro, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y Psiquiátrica que lidera la investigación, junto a Juan Ramón Rico, profesor de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la UA, así como Rocío Juárez-Ruiz de Mier y Rocío Lavigne-Cerván, de la Universidad de Málaga.

En este contexto de complejidad para detectar una dolencia que se confirma entre los 6 y los 16 años, su trabajo ha consistido en tomar muestras o patrones cognitivos de 600 niños de las provincias alicantina y malagueña para configurar un programa o un software de ayuda al diagnostico que ya ha permitido predecir con un 90% de éxito este trastorno. Estas muestras se han recogido entre pacientes de gabinetes psicólogos con niños ya diagnosticados, pero también en colegios, entre escolares que no tienen el trastorno detectado.

No obstante, se ha demostrado que la inteligencia artificial cuanto más datos tenga más entrenada estará, con lo que los investigadores aspiran a tener una muestra lo más representativa posible. Esta convocatoria de 2024 han solicitado un proyecto del Ministerio de Generación de Conocimiento, con el que aspiran a conseguir una muestra nacional más amplia, de unos 1.500-2.000 sujetos. Para la convocatoria de Erasmus+ K220 están preparando un nuevo proyecto a nivel europeo con el que esperan conseguir una muestra plurinacional.

Niños en el patio de un colegio de Alicante / Pilar Cortés

Patrón común

El TDAH comprende un patrón persistente de conductas caracterizado por tres tipos de síntomas: falta de atención, hiperactividad e impulsividad, tal y como recoge el trabajo publicado este mismo año en la revista «Applied Neuropsychology: Child», bajo el título «Predicción del trastorno por déficit de atención con hiperactividad basada en inteligencia artificial explicable».

Como explican los investigadores, principalmente, el diagnóstico se basa en los síntomas conductuales. Se detecta por el comportamiento del niño en la vida hogareña, en la escuela o en situaciones sociales y se distingue fundamentalmente por un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que interfiere significativamente con el desempeño individual, funcionamiento social, académico u ocupacional, como explica el trabajo .

El TDAH es el más común en niños y adolescentes y la carga genética es muy fuerte, explica Ignasi Navarro, quien indica que «es muy frecuente que el niño o niña afectado tenga un padre, hermano o abuelo con lo mismo.

Partiendo de esta base y de las formas de comportamiento más comunes, la inteligencia artificial se utiliza en este trabajo para detectar patrones en los datos y realizar predicciones (aprendizaje supervisado) de forma automática. Estos sistemas requieren dos pasos: el primero es utilizar algoritmos para entrenar modelos a partir de datos; y la segunda es que el modelo entrenado se utiliza para hacer predicciones sobre datos desconocidos.

Una etapa del desarrollo evolutivo sensible La sintomatología del déficit de atención con hiperactividad «TDAH» suele aparecer entre los 6 y los 12 años de edad, una etapa del desarrollo evolutivo altamente sensible a la intervención psicoeducativa, por lo tanto, tal y como advierte la investigación de la Universidad de Alicante (UA), el diagnóstico precoz y, en consecuencia, la atención precoz son fundamentales para garantizar una evolución favorable. Cada vez se detectan más casos, porque el ojo clínico está más afinado. a.f.

