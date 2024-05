Una mascletà nocturna iluminará el cielo de Alicante este sábado

Alicante volverá a oler a pólvora este fin de semana con el disparo de una nueva mascletà. En este caso, el entorno del barrio Bola de Oro será el que acoja el espectáculo, de la mano de los alicantinos Hermanos Sirvent. El disparo forma parte del ciclo "Pólvora tot l'Any" y tendrá lugar a las 22 horas de este sábado 28 de mayor. El lugar de la mascletà será la plaza del Sol, un espacio muy reconocido en el barrio Sola de Oro. Será un dedicado a todos los festeros que tienen la ilusión de que en menos de un mes vuelvan las Hogueras a las calles de la ciudad.

Este evento promete ser una experiencia sensorial única, con la participación del reconocido pirotécnico Pedro Luis Sirvent, quien ha compartido con este medio detalles sobre la preparación y el contenido de esta mascletà nocturna. "Lo estamos confeccionando todo, esta semana estamos viendo como va a quedar la composición del material para ultimar los detalles de la mascletà nocturna. Será una mascletà muy ruidosa y que tendrá muchos colores porque queremos aprovechar que es de noche para que los alicantinos puedan apreciar bien el espectáculo visual", destaca Sirvent.

En total, serán 49 los kilos de pólvora los que se dispararán desde el barrio Bola de Oro para el disfrute de los alicantinos. "Estamos meticulosamente confeccionando la mascletà, fusionando colores, sonidos y ritmos para crear una experiencia inolvidable", apunta Sirvent.

Pero esta no será la única mascletà que los alicantinos Hermanos Sirvent lancen este año en Alicante. "El próximo sábado 1 de junio somos los encargados de lanzar la mascletà con motivo del Pregón de las Hogueras. La lanzaremos desde el ADDA donde se van a concentrar unos 800 músicos y estamos preparando una mascletà que será toda de color rojo y que contendrá las cenizas de las Hogueras del año pasado. El objetivo es que exploten y se esparzan por todo Alicante", explica Sirvent.

Reivindicación

Pese a la preparación de la mascletà de este sábado y la del día del pregón, la pirotecnia alicantina Hermanos Sirvent no participará este año en el concurso de mascletas en la plaza de los Luceros. "En Hogueras este año no lanzamos para reivindicar que la pirotecnia no es un servicio más, es cultura. No es limpieza o poda, sino que es algo cultural con lo cual no puedes calibrar a todas las empresas por igual, necesitamos un mejor trato", asegura el pirotécnico.

El pirotécnico también abordó los desafíos y las injusticias que enfrenta la industria, incluyendo las dificultades administrativas impuestas por las autoridades locales. "Las mascletas son algo que pide el pueblo, pero para el Ayuntamiento de Alicante para que sea solo presentar papeles, esta reivindicación es para que el Consistorio cambie el sistema. Es la primera vez en 20 años que no lanzamos ni mascletà ni castillo de fuegos porque no es de recibo que nos hagan esto", indica Sirvent.

"Los grandes de València se sienten insultados cuando llegan aquí, y ellos también han dicho que no van a volver mientras siga así. Nosotros no escatimamos en gastos porque se trata de nuestra ciudad, pero necesitamos un cambio de modelo y que la mascletà sea reconocida como un bien cultural y no como un servicio de poda", aclara Sirvent.

