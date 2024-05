Preocupación entre las Hogueras por el retraso del Ayuntamiento de Alicante en convocar las ayudas al monumento

La incertidumbre se han adueñado de los presidentes de hogueras de Alicante ante el retraso del Ayuntamiento en la convocatoria de las ayudas al monumento. Mientras que el año pasado los beneficiarios recibieron el ingreso a finales de mayo, este año, a poco más de un mes para el inicio de los días grandes de las fiestas, el procedimiento para solicitar la subvención aún no se ha puesto en marcha. Esta situación está generando una creciente inquietud entre los responsables de las hogueras, quienes dependen en gran medida de estos fondos para hacer frente a los gastos asociados a la construcción del monumento y al pago a los artistas.

Este año las Hogueras deberán hacer frente a un total de 2,6 millones de euros en total para costear los monumentos, según cálculos municipales. Estas ayudas otorgadas a cada hoguera dependen de la categoría del monumento, que puede rondar un 40 % para las de Sexta categoría y de un 27 % del total del monumento para las de Especial. El pasado año 2023, el plazo para solicitar esta subvención al monumento se inició el 8 de marzo y en 2022 fue el 15 de marzo. El retraso en la convocatoria ha puesto en alerta a los presidentes de las diferentes hogueras de la ciudad, quienes reclaman celeridad al Consistorio para que puedan cobrar como cada año estas ayudas, que en 2023 recibieron a fecha de 26 mayo en sus cuentas.

En el caso de las hogueras de Especial, la situación alerta a sus presidentes. Carlos Gosálbez, presidente de Sagrada Familia, ha señalado que están "preocupados porque lo necesitamos para junio y por las fechas en las que estamos no creo que vaya a ser posible". "En nuestra hoguera utilizamos esta subvención para realizar los pagos a los constructores de los meses de mayo y junio, que son los más importantes porque es cuando ellos tienen que entregar y montar el monumento", añade el festero, quien apunta: "Estamos preocupados porque si la ayuda no llega a tiempo tendremos que pedir un préstamo para afrontar el gasto. La ayuda anual es de unos 23.000 euros que ahora vamos a tener que poner nosotros, es una cantidad importante, si el Ayuntamiento no hace algo extraordinario con los trámites no creo que lleguemos a tiempo".

En la misma situación se encuentra Josep Amand Tomàs, presidente de la Sèneca-Autobusos, que ha expresado su preocupación porque aún "no se han convocado" las ayudas. "El año pasado a final de mayo ya estaban pagadas y este año va a ser difícil que llegue a tiempo. Este es un problema que tenemos todos y estamos todas las comisiones solidarizadas las unas con las otras para ver de qué manera o qué podemos hacer para hablar con el Ayuntamiento y que nos digan cómo están los plazos", indica Tomàs.

Este retraso en la convocatoria de las subvenciones afecta a todas las hogueras a nivel logístico, como señala Iván Gómez, presidente de Baver-Els Antigons. "No creo que llegue a tiempo, igual las convocan más tarde, pero tienen más premura en concederlas, es un fastidio para todas las comisiones. Tener la ayuda a tiempo es un descanso mental porque llegas al 25 de junio con todo liquidado y puedes descansar, pero si se demora mucho habrá proveedores a los que habrá que darle alguna explicación", apunta Gómez.

Para los presidentes de las hogueras de Especial, estos fondos son relevantes como apunta Néstor Álvarez, presidente de la Hoguera Polígono San Blas. "Estamos preocupados porque el dinero siempre nos hace falta y cuanto antes mejor, nosotros tenemos patrocinadores y eso nos permite ir tirando con los gastos, pero necesitamos esta ayuda como todos. Tenemos firmado un plan de pagos con el artista y hay que pagarle porque él ya ha comprado el material y está trabajando. Estamos preocupados porque a estas fechas es que vamos a cobrar muy tarde la subvención porque otros años a estas alturas ya habíamos presentado la documentación y este año no tenemos ni fecha", señala Álvarez.

David Golf, presidente de Florida-Plaza la Viña, expresa, como sus compañeros, su descontento con el retraso en la subvención al monumento. "Los dos años anteriores la hemos cobrado en mayo, que es una buena fecha porque ahora no sabemos ni cuándo se va a pagar. Tenemos una reunión el próximo día 27 en Federació y esperamos que el presidente nos diga algo al respecto. Es una situación difícil porque ahora son los meses de más pagos para nosotros", indica Golf.

Esta situación afecta a la planificación financiera de las hogueras, como explica Toni Carrión, presidente de la Hoguera La Ceràmica, que expone la urgencia de la situación. "Nosotros hemos hecho un plan de pago con los artistas y si no cobramos la subvención a tiempo no sé lo que voy a decir a los artistas. Lo teníamos todo calculado para pagar durante los primeros 15 días de junio porque el año pasado se cobró a final de mayo. Ahora estamos preocupados, pero supongo que estará controlado y que la gestión será rápida", destaca Carrión.

Sin embargo, hay presidentes como Carlos Ruiz, de Diputació-Renfe, que muestran confianza de que la situación se resolverá a tiempo. "Si podemos tenerla en junio antes de que empiecen las fiestas, pues mucho mejor que después. Tenemos un presupuesto y un plan de pagos y confiamos en esa subvención para poder sacarlo, si no ya se pone más complicado, te toca hacer otras maniobras, y hay que buscar otras alternativas. Otros años si se presentaba todo tiempo antes de Hogueras ya tenías la subvención ingresada y este año no parece que vaya a ser así", asegura Ruiz.

Como Ruiz, Aurora Martínez, presidenta de Port d'Alacant, comparte la esperanza de que se encuentre una solución pronto. "Todos tenemos pagos, está claro que la subvención es una parte importante para hacer frente a los mismos porque estamos en las últimas para poder pagar a artistas, ahora hay mucha incertidumbre. No creo que lo dejen así sabiendo que es una cosa que nos va a generar un problema, supongo que desde el Ayuntamiento de Alicante estarán mediante para que se solucione", afirma Martínez.

A preguntas de este medio, el Ayuntamiento de Alicante no ha realizado declaraciones al respecto sobre cuándo tienen previsto poner en marcha esta subvención destinada a la construcción de los monumentos.

Por parte de la oposición, desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha asegurado que le "preocupa la inoperancia de este equipo de gobierno que parece que no gobierne, en especial la inoperancia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, que está poniendo en peligro, nada más y nada menos, que la viabilidad la plantà de los monumentos a pocas semanas de les Fogueres". Asimismo, Mas ha recordado que el Ayuntamiento se ha olvidado "del premio a la Foguera Accesible, un premio que estaba cogiendo mucha fuerza en el mundo de les Fogueres para garantizar unos monumentos que sean accesibles para que todo el mundo pueda verlos, independientemente de sus capacidades".

