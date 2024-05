Barcala pide 48 millones más a los bancos: tercer préstamo en dos años para Alicante

El Ayuntamiento de Alicante volverá a solicitar un préstamo bancario, en este caso de 48 millones de euros, para impulsar diferentes inversiones en la ciudad. El crédito, que se suma a los dos ya existentes (de 20 y 9 millones respectivamente), es la solución adoptada por el gobierno local para "escapar" de la regla de gasto, pero también para compensar la baja ejecución presupuestaria y la aprobación tardía de las cuentas anuales.

En concreto, la operación se divide en cinco lotes de entre 8,9 y 10,5 millones de euros, y contará con un plazo de ejecución de once años y medio. Según el concejal de Hacienda, el Ayuntamiento "tiene capacidad de endeudamiento suficiente para seguir impulsando actuaciones de desarrollo urbano". Con el crédito que se prevé recibir, el ejecutivo local espera desarrollar actuaciones como la reforma de la plaza de San Blas, la renovación de los antiguos cines Aba6, la modernización del Centro de Tecnificación o la compra de vehículos para el servicio de Bomberos, entre otras inversiones.

Según han reiterado tanto el alcalde, Luis Barcala, como su número dos, Manuel Villar, en los últimos días, la contratación de préstamos ha sido la herramienta escogida por el equipo de gobierno del PP para "esquivar" las restricciones de la regla de gasto. Esta medida económica recuperada por Europa tras la crisis del coronavirus impide que los ayuntamientos dediquen los remanentes de tesorería (el importe del presupuesto que se queda sin invertir cada año) a sufragar inversiones, obligando a que se destinen al pago de deuda. En el caso de Alicante, al tener sus cuentas saneadas después de cancelarse el plan de ajuste, esos remanentes quedan "inutilizados" en las arcas municipales.

No obstante, dichos "ahorros" no son solo fruto de la buena situación económica del Ayuntamiento, sino también de las bajas cifras de ejecución presupuestaria. En 2023, Alicante terminó gastando solo cuatro de cada diez euros que había previsto para inversiones, por lo que el 60% restante pasó a engrosar la "hucha" municipal. Es decir, Alicante ahorra porque no ejecuta lo que tiene previsto.

Una consecuencia que, unida a la demora en aprobar los presupuestos locales (que no entran en vigor antes del 1 de enero desde tiempos de Sonia Castedo), dificulta que el Ayuntamiento pueda terminar llevando a cabo todos los proyectos que prevé ejecutar. Este sería, según ha informado el vicealcalde Villar, otro de los objetivos del gobierno de Barcala: superar la barrera del 31 de diciembre. La normativa presupuestaria obliga a llevar a cabo las actuaciones previstas en las cuentas locales antes de fin de año, quedando fuera aquellos proyectos que no entren en plazo. Con la herramienta del préstamo, el gobierno del PP consigue eludir esta restricción, ganando mayor flexibilidad a la hora de materializar sus proyectos.

Tercer préstamo

Este nuevo crédito es ya el tercero que el ejecutivo de Barcala pedirá a los bancos en solo dos años. El primero, aprobado en 2022, contó con un montante de 20 millones prestados por el Sabadell y Unicaja, y pretendía servir para sufragar igualmente las obras de la plaza de San Blas y otros proyectos como la reforma del Pitiu Rochel.

El segundo, de unos 9 millones, se aprobó poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 con el objetivo de emprender diferentes actuaciones relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones. Ambos créditos, según ha informado Villar, se encuentran ya en fase de ejecución o, al menos, comprometidos para inversiones futuras.

Ahora, el gobierno de Barcala completa la financiación con un tercer préstamo pese a que el interventor alertó en su informe municipal de que "no hay necesidad" de recurrir a esta fórmula.

