El Gobierno chequea la calidad de la enseñanza del Consell con exámenes a 112.00 alumnos

Los colegios e institutos tienen una cláusula de confidencialidad para que no salga del aula ningún detalle de lo que se le pregunta al alumnado durante esta novedosa evaluación. Las personas responsables de estar presentes en las pruebas es profesorado del propio centro, con las instrucciones recibidas por el Servicio de Evaluación y Estudios de la Conselleria de Educación y Universidades, siempre garantizando la condición de no ser profesorado directo del alumnado que realiza las pruebas. Los docentes únicamente tienen la obligación de garantizar que el escolar acceda a la plataforma informática que se ha implementado, pero no puede resolver ninguna duda sobre las preguntas del cuestionario.