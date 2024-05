Isabel Beltrán Alcaraz, refugiada evacuada en el Stanbrook: "Quedarse era saber que estabas perdido"

¿Cómo puede recordar con tanta nitidez lo sucedido?

No es que tenga memoria, son flashes y lo que me contaron mis padres porque tenía dos años. Mantengo sensaciones internas como la prisa, el miedo y la urgencia, porque subimos en un tren en Elche a las cinco de la tarde en tropel. Y del barco, el frío y el hambre que pasamos, después de estar en cola para poder subir.

Muchos quedaron en tierra.

La gente que se quedó acudió después de salir el barco, no dejó a nadie porque se apartó un poco del puerto e incluso recogió a unos que acaban de llegar. A los diez minutos de salir, bombardearon el sitio que había dejado y nos sobresaltamos mucho.

Se portó bien el capitán, ¿verdad?

Fueron héroes, el capitán Dixon era muy humano. Vio que la situación era desesperada y dejó la mercancía para coger a todos los que pudo, más de 3.000.

«Subir al barco fue la salvación, pasara lo que pasara. Aquí quedaron suicidios y fusilamientos»

¿Cómo fue el viaje a Orán? ¿Tenían para comer?

Íbamos hacinados y teníamos muy poca cosa. Mi madre llevaba en una fiambrera tortilla de patata, lo único que teníamos, y la repartimos incluso hasta el día siguiente en trocitos pequeños. La noche del 28 al 29 de marzo nos calaba la lluvia en cubierta, todos apelotonados como una masa humana, eso bebimos.

¿Y la llegada a Orán?

A las mujeres y los niños nos llevaron a una cárcel, nos desnudaron, ducharon y vacunaron, como en los campos nazis, porque el gobierno francés no estaba preparado para tal avalancha de refugiados.

Recuerda el sinvivir de los refugiados hoy en día.

Pasa exactamente lo mismo que entonces. Cuando vemos a los refugiados de Siria sentimos que la historia se repite, que el ser humano no madura ni aprende, no hay manera. No tuvimos apoyo oficial, sino de gente del pueblo, y tras 30 horas en la cárcel nos llevaron a un campamento de alumnos otras tres semanas.

Los autores y una de las alicantinas que subió muestran la maqueta a escala del barco británico que evacuó desde el Puerto de Alicante a miles de refugiados en 1939. / Rafa Arjones

A pesar de todo sentirían alivio por haber subido al barco.

Era la salvación, subir al barco era salvarse pasara lo que pasara, o exponerse aquí a todo lo que fuera, fusilamientos, condenas, campos de concertación. Muchos se suicidaron. Quedarse era saber que estabas perdido.

¿Le ha marcado su vida?

En toda tu vida no acabas de asimilar y encajar por qué tienes que irte de tu patria sin tener culpa, una guerra sin sentido y una posguerra todavía peor. Te sientes vencido moralmente pero sin perder la dignidad. Mi hermano nació en plena Guerra Mundial en el 40, y en una colonia francesa. Mis padres fueron muy valientes y volvimos a Elche tras diez años de un exilio que nos impulsó.

«Las personas siguen teniendo egoísmo y falta de solidaridad incluso en la misma tragedia»

¿Qué sintió a la vuelta?

Llegamos a una España gris y oscura porque yo la tenía idealizada de oír a mi padre, pero retomamos la vida porque en el exilio mis padres nos escolarizaron después de que nos rescató un primo por mediación de mi padre también, que durante un mes había seguido en el barco, atracado en el puerto, porque no había sitio, y gestionando papeles. Los hombres acababan en campos de concentración si no te avalaban.

La superviviente del Stanbrook rememora cómo fue el día en que el barco salvó la vida a miles de personas / Rafa Arjones

Ha visto lo mejor y peor del ser humano.

Así es, cuando repartían alimentos en el campamento, los primeros a los que atendían era a los de su partido, aunque vivíamos todos la misma tragedia. Las personas siguen teniendo egoísmo y falta de solidaridad. Había días que solo teníamos manzana.

