Vecinos del Pau 1 ante las trampas para mascotas en Alicante: "Pueden matarte al perro o condenarle a una operación que cuesta un dineral"

Una nueva preocupaci贸n para los due帽os de mascotas que utilizan el parque Juan Pablo II: los anzuelos con comida para mascotas que han aparecido en los 煤ltimos d铆as en este entorno. Estas trampas para mascotas, que en este caso han consistido en anzuelos ocultos en trozos de carne, han generado de alerta entre los usuarios habituales del parque, especialmente aquellos que disfrutan de la compa帽铆a de sus fieles compa帽eros caninos durante sus paseos diarios.

Los usuarios del parque se percataron de la aparici贸n de estas peligrosas trampas el domingo por la tarde cuando algunos usuarios detectaron que sus mascotas casi se tragan este 鈥減remio鈥 con un anzuelo. Todo qued贸 en un susto, pero el incidente ha provocado que sean varios los due帽os de perros que pasean por este parque que se encuentran preocupados ante esta situaci贸n y que reclaman medidas m谩s estrictas para proteger a las mascotas.

Adem谩s, ha abierto un debate sobre la seguridad de las mascotas en los espacios p煤blicos y la necesidad de implementar medidas m谩s estrictas para salvaguardar su integridad. Isabel Ramos, una de las due帽as de mascotas que acude con asiduidad a este parque no puede ha podido su indignaci贸n ante lo sucedido. "Estas trampas son un peligro, te pueden matar al perro y si no de una operaci贸n no te libras. Es una crueldad muy grande, la gente est谩 muy enferma. Los animales no tienen culpa de nada, pero hay gente los odia, ven a un perro feliz y eso no les gusta, pero cada vez somos m谩s los que tenemos familia perruna numerosa", asegura Ramos.

Preocupaci贸n vecinal

Mar铆a Jos茅 Nadal, otra vecina preocupada, se帽ala que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este parque, al que lleva viniendo junto a sus tres perros durante m谩s de 10 a帽os. "Hace a帽os que vivo en este barrio y siempre hay 茅pocas en las que aparecen estas trampas. Algunos vecinos simplemente no quieren que estemos aqu铆 con nuestros perros y recurren a m茅todos extremos para expresar su disgusto. Es horrible porque tienes que estar muy pendiente de que no cojan nada del suelo y gracias a dios tenemos un veterinario aqu铆 al lado que ha salvado a muchas mascotas de esta situaci贸n, si todo sigue as铆 al final nos tocar谩 cambiar del parque", comenta Mar铆a Jos茅.

Un hombre pasea a su mascota por el parque Juan Pablo II, en el que han aparecido trampas para perros. / JOSE NAVARRO

脕lvaro Zarco, un vecino consternado por lo ocurrido, califica estas trampas como "un gran fastidio" y exige que se tomen medidas urgentes para evitar que se repitan estos incidentes. "Personalmente, no he visto nada estos d铆as, pero me parece terrible que pongan trampas como estas por el parque, al final si matan a un perro es un fastidio muy grande para sus due帽os porque no te lo esperas", indica Zarco.

Mientras tanto, Mari 脕ngeles Rodr铆guez, otra vecina del barrio, relata su preocupaci贸n, ya que durante los d铆as entre semana es ella quien se encarga de sacar a pasear al perro de su hija. "Cuando saco a pasear al perro por este parque suelo soltarla para que corra, pero desde que vi la foto me da miedo. Normalmente, traigo chucher铆as para que no vaya cogiendo cosas del suelo, pero ahora le traigo m谩s porque no estoy tranquila. Acabo de ense帽谩rsela a una chica que he visto paseando al perro para que lleve cuidado", apunta Rodr铆guez.

Por su parte, la presidenta de la Asociaci贸n de Vecinos del Pau 1 de Alicante, Rosario Buyolo, asegura que "ya hace tiempo que aparecieron estos trozos de carne con anzuelos", aunque hace tiempo que no encontraban ninguno. "Desde la asociaci贸n creemos que esto es injusto e inhumano, no hay derecho a que hagan esto a los animales, no tienen la culpa de que haya gente sin educaci贸n, hay que perseguirlo porque hay gente a la que se le va la cabeza y se vuelven crueles", indica Buyolo.

De esta situaci贸n tambi茅n se ha hecho eco la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Alicante, que ha querido pedir tranquilidad a los vecinos del barrio. Desde la mercantil aseguran que fueron los vecinos del PAU 1 los que les informaron sobre el incidente y que acudieron de forma inmediata hasta el lugar de los hechos para inspeccionarlo. Apuntan, en declaraciones a este medio, a que estos hechos no se han repetido en ning煤n otro lugar de la ciudad y piden calma a los due帽os de mascotas de Alicante.

M谩s all谩 de las preocupaciones inmediatas sobre la seguridad de las mascotas, la presidenta de la Asociaci贸n de Vecinos del Pau 1 de Alicante, Rosario Buyolo, se帽ala otros problemas que aquejan al barrio. "Estamos viviendo en un entorno donde la falta de civismo y respeto es evidente. No solo nos enfrentamos a la presencia de trampas para mascotas, sino tambi茅n a la proliferaci贸n de excrementos de animales en las calles y fachadas", comenta Rosario. A帽ade adem谩s que, "aunque estas acciones vand谩licas son injustificables", comprende las frustraciones de algunos vecinos que podr铆an sentirse "abrumados por la falta de limpieza y orden en el 谩rea".

