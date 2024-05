El conseller de Educación asegura que bajará las ratios "en casos concretos"

En plena polémica por la propuesta de la Generalitat de cerrar aulas el próximo curso en Infantil y Primaria por la caída de la natalidad, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, se ha defendido, ha asegurado estar actuando como siempre se ha hecho y ha rechazado rotundamente subir las ratios en la Comunidad Valenciana. Es más, ha anunciado que en casos concretos se bajará.

"No se ha hecho nada nuevo respecto a otros años, primero se hace una previsión en base a los datos del padrón como se ha hecho siempre en cuanto a las aulas. Es cierto que ha habido una bajada del padrón, pero ahora se entra entonces en el periodo de estudio y de análisis de alegaciones de los ayuntamientos y demás y es cuando se hace el arreglo escolar", ha explicado a preguntas de los periodistas en una feria de empleo en Elche.

El titular de Educación ha insistido en que la propuesta inicial, que es pública y que afectaría al 40% de los colegios de la provincia, "se estudia y luego no tiene porqué quedar igual. No es un número super elevado y el Botánico también estuvo cerrando aulas, no es nada extraordinario". También ha garantizado que con los datos reales de matriculación "se hará el ajuste definitivo".

La ratio

Sobre una de las cuestiones que más preocupa a los directores, docentes y a las familias, la masificación de las aulas si se procede a cerrar unidades, el conseller ha negado que el Gobierno de Mazón vaya a aumentar la ratio; "jamás se me ocurriría a mí subir la ratio", ha destacado. Es más, ha anunciado que "en todo caso dentro de las necesidades la iremos bajando en la medida que económicamente podamos asumir". Si bien, Rovira ha precisado que "no es lo mismo ajustar la ratio según la casuística o hacer una reducción por ley de la ratio, cosa que no hizo el Botánico".

Según el dirigente popular, "en casos concretos se ha reducido la ratio con este arreglo escolar". Como ejemplo ha puesto municipios de riesgo de despoblamiento," donde el mínimo que exigíamos por unidad era 6 y lo hemos bajado a 4 para no reducir unidades", ha dicho.

También ha reprochado que la ratio "no se haya tocado en los últimos años y me resulta sorprendente que nos exija a este gobierno que acabamos de llegar que disminuyamos la ratio y nos exigen a nosotros".