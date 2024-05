Primeros fármacos que actúan contra mutaciones genéticas en cáncer de páncreas

"No me acostumbro a decirle a un paciente que tiene cáncer de páncreas.Es un momento de extrema soledad para él y para su familia, de muchísima intensidad. Hasta hace no tanto era muy desolador porque había pocas cosas que ofrecer, era una enfermedad debajo de las alfombras", afirma el doctor Enrique de Madaria, médico del servicio de Digestivo del Hospital General de Alicante y subdirector científico del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria (Isabial).

Con esta inquietud, este médico decidió que había que llegar a la sociedad para que se implicara y fundó la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que este año cumplirá su décimo aniversario (2015-2024) con el objetivo de recaudar fondos para investigación del único tumor frecuente que aumenta en ambos sexos, y que afecta a personas cada vez más jovenes, con mayor frecuencia en mujeres.

El primer año se recaudaron apenas 600 euros por una carrera entre Sant Joan y Mutxamel, una cantidad del todo insuficiente pero gracias a su lucha, la búsqueda de patrocinadores y la participación de la sociedad en este tiempo se ha alcanzado el millón de euros, con más de 63.000 participantes y 14 ciudades de España e Italia en que se celebra puesto que la carrera ha dado el salto internacional. Así se ha expuesto en la jornada organizada por el Club INFORMACIÓN, presentada por Toni Cabot, director del diario, que desde su inicio ha apoyado la iniciativa. Cabot ha destacado la solidaridad de los participantes que permiten que los fondos recaudados se destinen a investigación.

Escasa supervivencia

Cuando se celebró la primera edición de la carrera, la supervivencia en cáncer de páncreas era del 4 % a cinco años, "muy poquito", recuerda el doctor De Madaria. Aunque el porcentaje sigue siendo bajo, en diez años se ha duplicado y ahora es del 8 %. Gracias a la investigación, los primeros fármacos que actúan en algunas mutaciones concretas están empezando a aparecer, explica el médico, pues la mayor parte de los afectados tienen unas proteínas alteradas debido a mutaciones en un gen llamado Kras que las codifica.

"Estas mutaciones son una de las causas más frecuentes de que las células pancreáticas deriven en cáncer. El desarrollo de fármacos que actúen contra esas proteínas alteradas codificadas por el gen Kras ha fallado hasta ahora, pero en la última década se está conociendo mejor la estructura de estas proteínas".

Asimismo, se están produciendo avances en una inmunoterapia centrada en fármacos cuya diana son estas mutaciones, "que serán probablemente clave en el futuro".

Células modificadas

Otra área muy prometedora de investigación es la tecnología de células CAR-T, una forma de tratamiento con linfocitos (células de las defensas inmunológicas) que utiliza el propio sistema inmunitario del paciente para el tratamiento. Estas células se obtienen del paciente y se modifican genéticamente para que detecten ciertas proteínas que tiene el cáncer de páncreas.

"Se han empezado a publicar estudios en cáncer de páncreas con esta tecnología que avanza rápidamente, con algunos datos muy prometedores, pero aún queda mucho por aprender sobre sus efectos secundarios, cómo administrar el tratamiento para que llegue de forma eficaz al tumor, qué proteínas deben ser la diana de las células T y qué tratamientos coincidentes hay que administrar para mejorar el pronóstico de los pacientes", apunta De Madaria.

Otro campo interesante son las vesículas extracelulares producidas por el tumor. "Son diminutas esferas que producen las células, formadas por pequeños fragmentos de la membrana celular, la envoltura que delimita las células, en este caso, las células tumorales. Parece que son muy importantes en la proliferación y supervivencia de las células cancerígenas, promoviendo la resistencia a quimioterapia y la generación de vasos sanguíneos para nutrir al tumor. Se ha especulado que podrían ser importantes en el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas y también en su tratamiento, transportando medicamentos al interior de las células cancerígenas".

Tercer cáncer más letal

Los datos del cáncer de páncreas asustan. Es el tumor maligno con menor índice de supervivencia pues solo el 8 % de los pacientes sobrevive a los 5 años del diagnóstico y el 75 % no supera el año de vida; el octavo en incidencia y la tercera causa de muerte por cáncer en España; y en la última década la mortalidad ha aumentado en un 56 %.

Ocho de cada diez pacientes tienen la enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico; más del 95 % que lo padece morirá a causa de ella; y en 40 años se han producido pocos avances en su tratamiento a pesar de aumentar en un 160 % su incidencia. Solo dos de cada diez enfermos pueden someterse a cirugía.

Becas

A pesar de estos datos solo el 2 % de las becas oficiales de investigación se dedican a este tumor, tal y como ha destacado en el Club INFORMACIÓN la presidenta de la Asociación Cáncer de Páncreas, Cristina Sandín, quien ha hablado de los proyectos que se financian con el dinero recaudado por la carrera y ha dado a conocer los premios de este año: dos becas de 95.000 euros que han recaído en María Victoria García, del Instituto Maimónides en Investigación Biomédica de Córdoba por su proyecto "Análisis de ADN metilado en biopsia líquida para monitorizar y manejar a los pacientes con cáncer de páncreas"; y Carmen Guerra, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por "Factores de riesgo y estrategias de prevención del adenocarcinoma pancrático ductal".

"Solo con investigación podemos aumentar la esperanza de vida de los enfermos de cáncer de páncreas", ha reivindicado Sendín. Seguidamente ha dado su testimonio Juan Carlos García Calvo, que sobrevivió al tumor hace 12 años. "He tenido suerte, no sé por qué he sido el que me ha tocado vivir", ha afirmado.

Ensayos

El gerente del departamento de Salud de Alicante, Francisco Soriano, ha apostado por que los pacientes tengan acceso a la investigación y los ensayos desde que se inician tras poner en valor la fundación científica Isabial adscrita al Hospital de Alicante, al amparo de la Conselleria de Sanidad.

Su directora científica, Cristina Alenda, ha destacado que más de 600 científicos de la Universidad de Alicante y la de Elche se dedican a la investigación sanitaria y biomédica en Isabial, en su mayoría en contacto con los pacientes, en los que repercute su investigación. "Estamos en la primera división del Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

Por último, la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penedés, ha puntualizado que gracias a la investigación se mitiga el dolor físico y la incertidumbre. Además de agradecer el papel de las asociaciones de pacientes, ha incidido en que la Comunidad ha sido una de las primeras en aprobar un decreto ley que equipara las condiciones de los investigadores a las del personal clínico sanitario.