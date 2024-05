Un agujero sin solución en la calle San Fernando

La vida en la calle San Fernando de Alicante se ha visto alterada desde hace más de un mes, cuando una grúa elevadora hundió con su peso la acera frente a un conocido hotel de la vía. El incidente dejó a su paso un socavón que ha generado inconvenientes para transeúntes, que tienen que bajarse de la acera para seguir caminando por la calle, y para los comerciantes cuyos clientes no pueden acceder con normalidad a los negocios.

Los propietarios de un hotel se encuentran entre los más afectados, ya que el socavón ha recaído justo en la puerta de la recepción por la que acceden los clientes con sus maletas de forma diaria. En un intento por mitigar las quejas y las confusiones, han colocado carteles informativos para aclarar que el problema no es responsabilidad del establecimiento, sino una consecuencia directa del incidente en el que puede leerse: "Disculpen las molestias, no somos responsables del deterioro de la acera. Desde el 7 de abril estamos pendientes de que el Ayuntamiento la repare".

Cartel informativo sobre el agujero en la calle San Fernando colocado por el hotel afectado. / L. FERRÁNDIZ

Manuela Graña, propietaria del hotel, ha expresado su inquietud ante esta situación. "El agujero está justo en la puerta de nuestro negocio, por lo que tenemos todas las molestias del vallado y de los adoquines, porque algunos se mueven. A nivel de ciudadanos, no te puedes imaginar, las personas con los coches viniendo de cara se tienen que bajar de la acera para seguir caminando... es un desastre".

Hace una semana, unos técnicos del Ayuntamiento de Alicante acudieron después de un mes a visitar el lugar para evaluar el problema aunque no se llevó a cabo la reparación de la acera. "Vinieron los técnicos del Ayuntamiento y descubrieron que había una tubería rota debajo del agujero. Ahora tendremos que esperar aún más para que resuelvan este problema. Es frustrante ver cómo la situación empeora cada día que pasa y no podemos hacer nada por solucionarlo por nuestra cuenta", explica Graña.

"La entrada del hotel se ha convertido en el muro de las lamentaciones", expresa Manuela Graña. "Todo el que pasa por aquí viene a contarnos que en su calle o en su barrio ocurre una cosa similar. Al final tienes que tomártelo con humor, pero no sabemos qué hacer con esta situación porque no tenemos respuesta de nadie. Es una barbaridad que nos hayan dejado la acera así durante más de un mes porque Alicante es una ciudad turística y esto no va acorde con ella", apunta Graña.

Por otro lado, los vecinos y los transeúntes también se ven afectados por la situación. "Me parece que mal que lleve un mes ahí, al final ponen la valla y se olvidan, ahora puede estar así dos o tres meses más y mientras no podemos cruzar la calle", señala Valentina. A medida que el tiempo pasa, la incertidumbre y la incomodidad aumentan entre los residentes y los comerciantes afectados, quienes esperan una pronta solución a este problema que obstaculiza el día a día en una de las calles más transitadas de la ciudad. "No queda otra que bajar de la acera y arriesgarse, aquí pasas y ves que no están haciendo nada", apunta María, una vecina de la zona.

