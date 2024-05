Homenaje a la carrera profesional del reumatólogo alicantino Eliseo Pascual

La Sociedad Española de Reumatología ha rendido un homenaje al reumatólogo alicantino Eliseo Pascual por su amplia y dilatada trayectoria profesional dentro de la reumatología. El reconocimiento lo ha recibido de manos de la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología, Sagrario Bustabad, durante el desarrollo del 50º Congreso Nacional de Reumatología que tuvo lugar hace unos días en Maspalomas (Gran Canaria).

Catedrático

Eliseo Pascual desarrolló su actividad como doctor especialista en reumatología en el Hospital General de Alicante Dr. Balmis, en el que fue jefe de Sección de Reumatología durante muchos años, hasta su jubilación. También es catedrático en Medicina y una figura muy reconocida a nivel europeo y mundial por sus aportaciones y trabajos relacionados con el tratamiento de la gota, entre otros estudios. Pascual fue socio fundador de la Sociedad Valenciana de Reumatología, que presidió entre los años 1996 y 1998.

Recientemente Top Doctors, grupo tecnológico líder para la transformación digital del sector sanitario, otorgó un reconocimiento al doctor Eliseo Pascual por su carrera profesional.

Este médico hizo formación profesional en Filadelfia, Estados Unidos: Medicina Interna, tres años en el Thomas Jefferson University Hospital seguidos de Reumatología (dos años) en el Hospital of the University of Pennsylvania.

Gota

Es experto en gota, artritis reumatoide, artrosis, tendinitis, lupus y espondilitis, entre otros. Fue presidente de la Sociedad Española de Reumatología y de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Es organizador junto a dos colegas europeos, de las recomendaciones europeas para el diagnóstico y el tratamiento de la gota y de la artritis por cristales de pirofosfato cálcico.