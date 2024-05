Un trueque de favores en Alicante

Jesús Andrés García, de 52 años, trata de abrirse camino en Alicante tras la muerte de su madre de momento en una casa de acogida. Se ofrece a cuidar mayores a cambio de ayuda para conservar sus recuerdos familiares.

«No me queda mucho tiempo para volver a pagar al guardamuebles. He escrito a unas asociaciones de enfermos de Alzheimer para ver si puedo ayudar como voluntario a cambio de alojamiento y comida. Cuidé a mi madre que padecía esa enfermedad durante tres años». Esta es la petición desesperada de un ciudadano de origen asturiano que, por cosas de la vida, ha acabado en la provincia de Alicante, donde intenta situarse y rehacer su vida.

De momento reside en una casa de acogida para no tener que vivir en la calle puesto que no tiene recursos y está a la espera de que le concedan la ayuda que ha pedido (ingreso mínimo vital), que ha vuelto a reclamar tras serle inicialmente denegado por problemas con el padrón en Canarias, donde residía con anterioridad con su madre, señala. También estuvo dos meses en el albergue de transeúntes.

Estrés

Aunque tiene un techo, desea salir de la casa de acogida «porque estoy pasando un estrés jamás pensado. No tengo seguro si tendré que volver a la calle, y yo eso no lo puedo resistir y voy a enfermar». En su actual refugio, donde podría estar varios meses, no termina de estar a gusto porque señala que se le impide tener su medicación, lo que considera un agravio porque entiende que es una persona responsable. Tiene reconocida una minusvalía del 45 % por ansiedad, explica. Una situación que se agravó con el fallecimiento de su progenitora en diciembre de 2022, pues desde entonces se encuentra en situación de vulnerabilidad social y desamparo reconocida.

El problema está en que «la casa de acogida quiere que vaya al centro social sin mis pastillas y yo no puedo, tengo un informe médico que lo avala» y que aporta a la hora de contar su historia, con el que acudió incluso a salud mental del Hospital de Sant Joan.

Por ello, confía en que alguna persona se ponga en su lugar y le ayude con lo más inmediato: conservar sus recuerdos familiares y vitales, que lleva pagando desde 2010. Son 165 euros mensuales para poder costear un guardamuebles, un trastero y un preciado objeto de su madre que se vio obligado a empeñar, y a cambio de que alguien le ayude a mantener el legado de su familia se ofrece a cuidar personas mayores, enfermas, e incluso a dar clases de piano. Dado que no tiene recursos tampoco puede recuperar sus cosas, aparte de que le cobrarían 600 euros por sacarlas.

Pocas esperanzas

«Sé que es muy difícil, la gente tiene miedo de meter a alguien desconocido en su casa y mis esperanzas son pocas, y eso que iría a cualquier punto de España. Rezo a Dios para conseguirlo, son 14 años de lucha ya, la imagen de mi padre y abuelos la tengo ya borrosa en mi memoria. Solo tener la esperanza de que alguna o algunas personas me salven mis cosas me hacen sobrellevar mentalmente esta situación. Es importante que la gente sepa que no creo que necesite mucho tiempo su ayuda para no perder mis recuerdos», dado que está a la espera de la resolución de la solicitud de la ayuda estatal.

Jesús Andrés siempre vivió son sus progenitores. El padre murió en 2007 y la madre hace dos años. Se crió en Asturias y tenía familiares pero, según relata, perdió la relación con ellos.

En 2010 vendieron la propiedad en Asturias y su madre y él se trasladaron a Canarias, dejando sus muebles, fotos y otros objetos personales en un guardamuebles que lleva 14 años pagando religiosamente.

Fuera de su tierra

Ya fuera de su tierra conoció a una persona y decidió ayudarla. Entiende que le engañó y «al final se me acabó el dinero, me arruiné. Encontré a otra persona, de Alicante, que me ayudó psicológicamente». Eso ocurrió hace una década así que al fallecer su madre (que se cayó en casa, en la cocina, y le fue detectada demencia y alzhéimer) decidió empezar de cero en la provincia. De momento las entidades sociales con las que ha contactado para que le ayuden a sacar los recuerdos o bien a mantenerlos no le han dado respuesta alguna.

«De poder salvar mis cosas tengo un montón de tarjetas de visita de cuando fue el funeral de mi padre y quien sabe si alguna persona me podría ayudar en mi futura vida cuando pudieran conocer mi situación», comenta esperanzado en que alguien que lea su historia empatice con él y pueda empezar a reconstruir su vida tras unos meses difíciles. Pues ha tenido que dormir en el coche de un conocido y pasó tres días en la calle junto al Hospital de Alicante. «Nunca había estado en la calle y lo he pasado muy mal», concluye.

