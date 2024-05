«Los adolescentes a veces creen que matándose serán inmortales porque se sienten poco mirados»

La asociación Infancias, colectivo interprofesional para el buen desarrollo de la infancia, trae a la provincia a la profesional argentina, experta en adolescentes, que el lunes participa además en el espacio de reflexión interprofesional Mesa Camilla.

Un informe de 2023 sobre el suicidio en los jóvenes españoles muestra un incremento de los casos entre los 12 y los 17 años del 32%. ¿A qué se debe?

En muchos países me están invitando a hablar de este tema, evidentemente es un problema generalizado. En una cuestión global que ha aumentado mucho desde la pandemia, una etapa en la que la primera infancia y la adolescencia fueron los que más sufrieron pese a no estar en riesgo de vida. Los adolescentes se sintieron encerrados y asustados, y muchos quedaron atrapados en una infancia permanente dependiendo a la vez que fantaseando con «matar a los padres», algo que a todo el mundo le ocurre consciente o inconscientemente para poder ser uno mismo (una etapa en la maduración psicológica). En ese sentido los chicos no lo pudieron hacer porque sentían que los podían matar en serio y sentían mucha culpa y mucho enojo. Todo esto llevó a un incremento de los funcionamientos autodestructivos. Es importante pensar cómo ayudarlos y escucharlos ante este sufrimiento.

¿Durante la pandemia empezaron a autolesionarse más?

Esta problemática de los cortes es bastante novedosa porque no existía de esta manera en otros momentos. ¿Qué está pasando para que los adolescentes sientan que no tienen motivo de futuro porque sus vidas cobran poco sentido? Aunque hay que hacer una diferencia importante entre el suicidio y los cortes o autolesiones.

¿En qué sentido?

Los cortes son una manera de parar la sensación de dolor, de estar atrapado en un mundo en el cual a la vez no tienen una existencia clara, ni demasiado futuro. Es casi la manera de no suicidarse. Se autolesionan pero no como un modo de suicidio sino de una forma en que no pueden acabar con su vida. No se cortan venas y arterias, se cortan como si descargasen con un modo de tensión. Tenemos que pensar qué puede hacer la sociedad para que esto se modifique, al adolescente que se autolesiona hay que ayudarlo y acompañarlo. Otra cosa muy importante es que se sientan escuchados y reconocidos en las familias y en las escuelas. Que no solo puedan contar con los padres sino con otros fuera del circuito familiar.

Edad compleja

¿Cómo afecta a esta edad tan compleja la forma de vivir hoy?

La adolescencia es una etapa convulsionada de la vida. El problema es que estamos en un mundo en movimiento todo el tiempo, que cambia permanentemente. Nos encontramos con sorpresas cotidianas en cuanto a situaciones que se dan en el mundo. Esto los adolescentes lo sienten, les complica y les preocupa. Si a los cambios que uno sufre, porque hay un terremoto interno, se suma que el mundo está en cambio permanente, con guerras, inseguridad económica, etc...esto lleva a que todo sea bastante más difícil para los chicos. Muchas veces se tranquilizan después de cortarse, como si fuese una cuestión que los alivia. Paran cuando sienten dolor porque prefieren el dolor físico al psíquico. Otras veces se sienten aliviados cuando sale la sangre y paran, casi como en las sangrías de la antigüedad.

Pero los hay que se suicidan...

Los suicidios se producen cuando alguien ha perdido toda esperanza. También hay distintos tipos. Hay quien lo hace casi como queriendo matar a otros y entonces se mata él; y otras ocurre sin querer como suele pasar con retos de internet altamente peligrosos que a veces hace que corran riesgos importantes aunque su intención no era suicidarse. A veces es también consecuencia de otra cuestión interesante, casi como si quisieran ser vistos.

¿Tiene que ver con la inmortalidad?

A veces suponen que matándose pasarían a la inmortalidad porque se sienten poco vistos, poco mirados, como si fueran inexistentes y de esa manera cobraran existencia. Por eso en Argentina, sobre todo en los pueblos pequeños, cuando un chico se suicida, tratan de que no aparezca en ningún diario y aún menos en la televisión. Porque si aparece los demás chicos suponen que efectivamente es un modo de ser mirado por todos y que todos lo conozcan, porque en la adolescencia muchas veces no está clara esta idea de que uno se muere para siempre. Muchas veces es como si se supusieran en un punto inmortales.

Pautas

¿Cómo pueden ayudarles los padres? ¿Qué pautas darles?

Hay que ver caso por caso pero en general es el momento en el que los padres tienen que ser una especie de puerto. Uso bastante esta metáfora en el sentido de que tienen que ser alguien que les permita partir pero que sepan que pueden contar con ellos. Los que se mueven son los adolescentes y que no se asusten e intenten prohibir todo movimiento, la adolescencia implica riesgos siempre, nos guste o no nos guste y hagamos lo que hagamos. Hay que escucharlos y permitirles la salida porque necesitan salir del circuito familiar y por otro lado mostrarles que uno sigue estando. Salir al mundo y volver.

¿Cómo les afecta la sociedad individualista y consumista?

Tiene muchísimo que ver, igual que las redes por los contagios colectivos que proporcionan que son muy peligrosos. La tecnología les deja muy aislados pero a la vez muy conectados con desconocidos muchas veces y con situaciones que son impredecibles, lo que también les deja sin demasiado margen. El individualismo en nuestra sociedad es terrible, se necesita una tribu y no la tenemos. La sociedad no funciona como algo plural sino que cada uno se las arregla por su cuenta y esto es muy serio porque deja a los adolescentes muy desprotegidos en un momento en que necesitan la ayuda del grupo, del conjunto. En cambio se les deja absolutamente solos.

Violencia social

¿Qué pasa en la sociedad para que haya tanta violencia?

Hay muchísima violencia social. Cuando tenía 12 años andaba tranquilamente por la calle, podía tomar el metro, moverme por todo Buenos Aires. En este momento, hay mucho más temor. Los efectos de la sociedad violenta los chicos lo sufren. Es curioso que cuando los adolescentes son violentos todo el mundo se asusta como si fueran los únicos. Esos actos provocan mucho temor cuando los adultos también los cometen. No se tiene en cuenta que los chicos lo ven cotidianamente.

