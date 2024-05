El 80 % de mujeres que congela óvulos y los usa tras un cáncer logra ser madre

De todos los casos de cáncer en España, se estima que 55.000 afectan a pacientes menores de 35 años (unos 2.000 casos en la provincia de Alicante y más de 5.000 en toda la Comunidad). La edad de promedio estatal para el primer embarazo es de 31,5 años, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, una mayoría de pacientes afectados a estas edades van a afrontar esta enfermedad sin haber sido padres.

Desde que se tiene un diagnóstico oncológico, la media de inicio de tratamiento de quimio, radio o bien otras terapias es de unos 37 días. Es en este periodo cuando los médicos tienen la posibilidad de realizar un tratamiento para preservar la fertilidad, sin retrasar el tratamiento contra el cáncer.

Los protocolos de actuación recomiendan altamente la derivación del paciente oncológico en edad reproductiva a un especialista de fertilidad. Los estudios demuestran que la gran mayoría superarán el cáncer y la posibilidad de tener un hijo o hija mejora el estado anímico y puede dar una motivación adicional que influirá positivamente en el pronóstico del paciente.

Las opciones recomendadas para preservar la fertilidad deben tomar en consideración el tipo de cáncer, la edad del paciente y otros factores. El médico especialista está capacitado para informar a la persona con cáncer de sus opciones, las tasas de éxito y proponer un tratamiento que no ponga en riesgo el oncológico.

Una de las posibilidades que existen para la mujer es la congelación de ovocitos antes del comienzo del tratamiento contra el cáncer para que estos no afecten a la calidad reproductiva. Los óvulos de la paciente con enfermedad oncológica se mantienen con la calidad previa a la quimio y con la edad de ella en ese momento.

Hospitales públicos acreditados

Además de las diversas clínicas privadas de fertilidad, en la Comunidad Valenciana hay varios hospitales públicos acreditados por la Conselleria de Sanidad para realizar la vitrificación de óvulos en mujeres con cáncer o en tratamiento de otras enfermedades. Se hace ya en las tres provincias y en la de Alicante en el Hospital General.

Los estudios han demostrado que, inclusive en cánceres hormonodependientes, el tratamiento utilizado en la estimulación ovárica no supone un riesgo adicional porque «existen alternativas medicamentosas que reducen los niveles hormonales que se alcanzan y el tiempo de exposición es tan corto que no debe dejarse pasar la oportunidad de preservar la fertilidad». Así lo explica la doctora Tamara Engberts, médico ginecólogo-obstetra especialista en Medicina Reproductiva y Fertilidad Humana y Endocrinología, que abordó en un encuentro en Alicante las diferentes opciones para mujeres y hombres y aquello que está siendo investigado a día de hoy para ofrecer las mejores alternativas.

«Esas pacientes consiguen gran alegría y motivación en su bebé, disminuyendo así las tasas de recidiva (recaída) de la enfermedad" Doctora Tamara Engberts — Médico ginecólogo-obstetra especialista en Medicina Reproductiva

Así, se estima que en pacientes con cáncer un 25%, tras su curación, utiliza los ovocitos o embriones vitrificados. Y que un 80% de las que deciden intentar el embarazo con sus propios óvulos congelados tras superar la enfermedad logra tener un hijo o hija vivo y sano en sus brazos. «Esas pacientes consiguen gran alegría y motivación en su bebé, disminuyendo así las tasas de recidiva (recaída) de la enfermedad», afirma la doctora de Phi Fertility, quien agradece a la Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer la oportunidad que le brindó para abordar un tema esencial en los pacientes oncológicos jóvenes como es la preservación de la fertilidad.

Prioridad

Las afectadas de cáncer son prioritarias en la criopreservación de ovocitos que en la provincia ya se hace en la sanidad pública en el Hospital Doctor Balmis de Alicante. Hasta ahora ha beneficiado a 64 pacientes, unas seis por año, ya que este servicio se comenzó a ofrecer en 2015. También se congelan óvulos de mujeres en tratamiento por otras enfermedades o sometidas a una cirugía.

Con anterioridad se criopreservaban embriones o bien tejido ovárico, y se llevaba a cabo en los hospitales Doctor Peset y La Fe de València pero desde que se desarrollaron las técnicas de vitrificación de ovocitos se hace también en Alicante. El jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Alicante, el doctor José Antonio López, explica que a nivel de Seguridad Social es el único de la provincia con unidad de reproducción (FIV) en el que se hace criopreservación de óvulos.

"Se hace cuando hay un motivo médico ya sea ginecológico o por un tumor por el que la paciente vaya a ser sometida a una quimioterapia o a una radioterapia que pudiera afectar a sus ovarios" Doctor José Antonio López — Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Alicante

«No se hace por deseo de la paciente porque está alcanzando una edad pero cuando hay un motivo médico ya sea ginecológico o por un tumor de algún otro sitio por el que la paciente vaya a ser sometida a una quimioterapia o a una radioterapia que pudiera afectar a sus ovarios, en esos casos se hace una interconsulta de manera rápida, en uno o dos ciclos, y se congelan ovocitos». Esta unidad atiende a pacientes de una parte de la provincia y el resto va a la Fe donde hay una unidad más grande con toda la infraestructura.

En primera persona

Francesca Cerri, una mujer que tiene ahora 43 años y que reside en Alicante, decidió congelar sus óvulos en abril de 2021 antes de iniciar un tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama. Lo hizo en una clínica privada.

Por entonces su oncólogo era también de la medicina privada porque tiene seguro de salud y decidió utilizarlo pues le diagnosticaron el cáncer en plena pandemia y con la sanidad pública colapsada. «Fue un poco triste porque descubrí yo misma por internet esta posibilidad (la congelación de ovocitos) pero es una fuente de información tan vasta que te pierdes. Creo que es algo que un oncólogo, cuando te dice que tienes esta enfermedad y los pasos que hay que dar, debería mencionarlo».

Por ello considera que debería aplicarse un protocolo de prevención y que sea obligatorio informar a la mujer de esta opción antes de someterse a quimio, radio o cirugía, «porque la mujer puede no tener las herramientas o la posibilidad de acceder a las fuentes de información correctas o a los recursos». Ahora prefiere pasar las revisiones de la enfermedad en el Hospital de Sant Joan, donde le aplican un tratamiento antihormonal.

"La mujer puede no tener las herramientas o la posibilidad de acceder a las fuentes de información correctas o a los recursos» Francesca Cerri — Congeló sus óvulos por padecer cáncer

En su caso desde que fue diagnosticada hasta que inició la terapia contra el cáncer pasó apenas un mes, es decir, una sola oportunidad de hacer la extracción de óvulos para congelarlos si no quería retrasar el tratamiento de su enfermedad. «Tuve la suerte de que encontré Instituto Bernabeu y que el camino fue sencillo y muy rápido, no tuve ninguna incidencia, ni molestias, la extracción duró 10 minutos con una sedación pero el resultado fue modesto porque solo tuve una oportunidad de hacerlo. Si las mujeres conociéramos esto antes podríamos congelar más óvulos y tener más oportunidades de ser madre, dado que en ocasiones entre el inicio de la quimio o la radioterapia pasan dos o tres meses y en cada uno podrían hacerse un tratamiento de fertilidad y congelar más óvulos. Yo no he tenido esa oportunidad». En su caso de momento no los ha utilizado para ser madre pero no lo descarta, «está ahí y es una posibilidad».

Unidad especializada

Instituto Bernabeu ha creado una nueva Unidad Especializada en Criopreservación de Ovocitos pues desde la pandemia la demanda de esta técnica se ha triplicado. Aunque la razón principal es la necesidad o el deseo de postergar la maternidad por cuestiones de carácter personal, existen otras circunstancias que llevan a una mujer a congelar sus óvulos, señala la doctora Alicia Herencia, coordinadora de la unidad.

"Se pueden congelar óvulos antes de algunas cirugías en las que el ovario pueda ser dañado o que lo hagan previamente a recibir tratamientos médicos como la quimioterapia" Doctora Alicia Herencia — Coordinadora de la Unidad Especializada en Criopreservación de Ovocitos de Instituto Bernabeu

Por ejemplo, «antes de algunas cirugías en las que el ovario pueda ser dañado o que lo hagan previamente a recibir tratamientos médicos como la quimioterapia que puedan afectar a la capacidad reproductiva de la paciente. También mujeres con mayor riesgo de tener una baja reserva ovárica (con endometriosis, menopausia precoz o enfermedades autoinmunes)». A través de su fundación, tienen una línea de ayudas y sufragan el tratamiento para la eliminación de enfermedades genéticas a la descendencia y la preservación de óvulos y semen en pacientes oncológicos de manera previa a la quimio o radioterapia.

El doctor José Jesús López Gálvez, del Grupo Internacional de Reproducción UR, destaca la posibilidad de congelar óvulos en enfermedad de Hodgkin y otro tipo de linfomas o cánceres hematológicos en los que hay que utilizar quimioterapia para tratarlos en mujeres jóvenes porque la edad aquí es fundamental.

A partir de los 41 ó 42 años, sostiene, no estaría indicado porque la calidad de los ovocitos y el número sería escaso. Por ello es más complicado en procesos de cáncer de mama pues es más frecuente a partir de 40 años y no tanto en la treintena, edad en la que los óvulos tienen más posibilidades de ser adecuados para poderlos utilizar. Asimismo, se usa raramente en tumores de ovario porque a veces requieren cirugía y se pierde masa ovárica.

Seguridad

Así, señala que la preservación de fertilidad «surge por la necesidad de congelar gametos antes de utilizar quimioterapia, radioterapia o cirugía» y evitar que en estos procesos se deterioren los ovocitos. El tenerlos vitrificados da la seguridad de que el óvulo persiste en el tiempo y se puede utilizar en un momento determinado esa posibilidad.

"La técnica existe con garantía y no empeora los pronósticos. Es buena y los oncólogos deben ofrecerla a las mujeres en las que se puede hacer pues por encima de 40 años es complicado preservar óvulos» Doctor José Jesús López Gálvez — Grupo Internacional de Reproducción UR

El doctor destaca lo novedoso de que los nuevos servicios de Oncología sepan ya que esa técnica existe antes de aplicar tratamientos médicos que puedan deteriorar la fertilidad de la mujer «y lo tienen perfectamente controlado para ofrecerlo puesto que la técnica existe con garantía y no empeora los pronósticos. Es buena y los oncólogos deben ofrecerla a las mujeres en las que se puede hacer pues por encima de 40 años es complicado preservar óvulos». UR cada vez lo aplica más y también a mujeres con enfermedades autoinmunes, de rechazo, como el lupus eritematoso; y en endometriosis. Esta puede alterar la calidad de los óvulos con el tiempo y dificultar su fertilización. Antes de que la enfermedad avance o que haya que operar los ovarios se preservan óvulos, «y cada vez lo indicamos más».

En el caso de pacientes oncológicas, lo aconseja frente a la extracción de tejido ovárico para congelar ante el riesgo de que las células tumorales pueden estar dentro.

Criopreservación de esperma en hombres con tumor No solo se congelan óvulos para preservar la fertilidad de la mujer que se trata de una enfermedad. Clínicas como las del Grupo Internacional de Reproducción UR también congelan semen de varones que tienen tumores testiculares antes de la quimioterapia o de tener que operar un testículo por si luego se quedan estériles. De hecho, primero empezaron con ellos. «Comenzó así, con la preservación de la fertilidad del hombre; y luego se añadió a la mujer cuando en los métodos de congelación entró la vitrificación, que es la técnica especial para poder congelar y descongelar sin que se dañe el óvulo», explica el doctor López Gálvez. «En tumores en los que va a ser necesario utilizar la quimioterapia o la radioterapia se puede preservar fertilidad dependiendo de su localización. Generalmente en ovario y en mama se puede hacer pero son casos más aislados porque ya las pacientes suelen tener una cierta edad». En este sentido, recuerda que para preservar la fertilidad cuanto antes se haga mejor. «Es una parada biológica en la que si congelas óvulos de 32 años, tienen la calidad de esa edad y los puedes utilizar con 40 años, no se deterioran. La congelación te permite utilizarlos mucho tiempo después y es interesante el hacerlo porque las técnicas cada vez son mejores y permiten mantener la calidad de los óvulos en el tiempo». En mujeres con cáncer más allá de 40 años preservarlos es complicado, «generalmente no podemos congelar un número suficiente porque no responden a las medicaciones». La cantidad adecuada para poder preservar con cierto grado de eficacia viene a ser de doce óvulos como mínimo. «Hoy en día podemos estimular a una mujer y si tenemos menos podemos hacer una segunda estimulación, muy seguida de la primera, para disponer del mayor número de ovocitos, sin que se pierda tiempo. Cuando una señora tiene un cáncer y el oncólogo quiere aplicar rápidamente la quimioterapia prácticamente en el ciclo en que está se puede iniciar una estimulación ovárica sin esperar a que tenga la regla. Eso hace que cada vez los oncólogos puedan ser menos reticentes a la hora de la preservación porque no se va a perder el tiempo». Se ha visto, apunta, que no se deteriora el pronóstico del cáncer por esperar 15 días o un mes, ni tampoco por la medicación para la fertilidad.

