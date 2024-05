Un año sin temporales de levante agrava la sequía en la provincia

Esta semana se cumple un año de las últimas lluvias abundantes que ha tenido la provincia. Fue un temporal de levante, que son los que realmente dejan copiosas precipitaciones en la región. Desde entonces, todo han sido frentes atlánticos que han traído escasas cantidades. Y la provincia necesita lluvias impulsadas por el viento de levante como agua de mayo.

Entre el 22 y el 24 de mayo del año pasado el agua llegó como una bendición para la provincia, alejando las restricciones que se cernían tras meses de sequía. Hasta 175 litros por metro cuadrado, sobre todo en El Comtat y la Marina Alta, aliviaron la grave situación por la que pasaba el campo y los pantanos.

Un año después, no se ha vuelto a producir un temporal de levante. Y aunque la pasada semana las previsiones señalaban riesgo de lluvias, localmente fuertes, e incluso granizo, en Alicante, finalmente no se cumplieron. Su origen estaba en un frente atlántico que barrió la península, y que finalmente no llegó a afectar a la provincia.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este lunes respecto a este frente que "no llegó a tocar la provincia, al menos en su zona más inestable. Cruzaron nubes, pero sin actividad pluviométrica".

Así, Olcina ha destacado que "la circulación dominante del oeste (Atlántico) que estamos teniendo en desde hace meses dificulta mucho que se desarrollen precipitaciones en la provincia de Alicante, puesto que los frentes y líneas de inestabilidad llegan prácticamente 'secos', sin efectividad pluviométrica a la provincia una vez que han atravesado toda la península Ibérica".

Las lluvias siguen sin llegar pese a que las previsiones anunciaban precipitaciones la pasada semana, ya que los frentes atlánticos llegan muy debilitados al Mediterráneo

"Por tanto, entra dentro de lo normal cuando predominan las circulaciones atmosféricas del oeste, y no las de levante (del Este) que son las que dejan lluvias en nuestro territorio", al traer humedad del mar a la costa, ha apuntado.

Difícil pronóstico

En cuanto a la complicación de predecir el impacto de estas borrascas atlánticas a su llegada a la provincia, ha agregado que "el pronóstico de localización de tormentas es también difícil en este tipo de circulaciones del oeste, porque pueden descargar o no, en zonas de interior de la provincia y en este caso, el litoral no recibe ninguna lluvia. Pero en este caso tampoco ha ocurrido que se lleguen a formar tormentas activas en el interior montañoso de la provincia. Así, ha destacado que "entra dentro de lo normal en un régimen de vientos de poniente (oeste)".

Efectos de la DANA en el paseo marítimo de Benidorm hace un año / David Revenga

Eso sí, Olcina ha manifestado que "lo es raro es que llevemos un año hidrológico -que arrancó el 1 de octubre de 2023 y finaliza el 30 de septiembre de este año- en el que no hemos tenido ninguna circulación de levante que permitiera un episodio de lluvias abundantes en la provincia. Todo han sido ponientes. Y esto explica que estemos en uno de los años hidrológicos más secos en el conjunto de la provincia de los últimos 40 años".

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha recordado que "el último temporal, la última situación así de levante con lluvias apreciables fue la de hace un año, en mayo. Desde entonces, luego ya empezamos en el verano tórrido de 2023 y el otoño empezó ya siendo seco. Otoño, invierno y esta primavera que también lo están resultando. Esa sería un poco la dinámica desde hace un año".

Previsión nada optimista

Y la previsión no es muy optimista. Pese a que para este lunes había riesgo de lluvias en la provincia, al igual que para este martes, según Aemet, lo cierto es que de registrarse, serían en cualquier caso escasas y aisladas. Y sin temporales de levante la provincia no va a poder salir que la persistente sequía que arrastra. "Las previsiones para lo que queda de mes de mayo no son nada optimistas. Los modelos hablan de recuperación de temperaturas y calor para lo que queda de semana. Y estabilidad, sin lluvias".

Explicación

En cuanto a si hay una explicación a esta falta de temporales de levante y si el cambio climático puede tener algo que ver, Olcina señala que "no hay explicación alguna a priori para que haya habido tanto poniente y haya faltado el levante", ya que ha recordado que "hay años en los que la sequía se centra más en el Mediterráneo, como es este año hidrológico" y que esa es la razón. Así, ha señalado que la explicación de esta sequía es que "hemos tenido muchos días de anticiclón, y cuando no ha habido anticiclón, ha habido ponientes, por lo que la zona mediterránea no ha sido agraciada con lluvias. No podemos atribuir así tan directamente esto al cambio climático. Hay años digamos de sequía mediterránea que son de este tipo, hay antecedentes en décadas pasadas pero nos sorprende porque es muy intensa la falta de lluvias desde el 1 de octubre.