Una investigación alicantina desvela que una mala calidad del sueño puede activar el alzhéimer

Dormir bien puede ser el factor diferencial entre desarrollar o no alzhéimer. Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), trabaja en identificar estrategias terapéuticas para fortalecer la resiliencia de aquellos pacientes que, pese a presentar la patología, no desencadenan la enfermedad. Según el investigador principal, José Vicente Sánchez Mut, hay evidencias de que una mejor calidad del sueño podría favorecer esa fortaleza ante esta dolencia degenerativa pero se desconocen los mecanismos.

La prestigiosa Fundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el Alzheimer ha otorgado a esta investigación alicantina uno de sus prestigiosos premios (son tres, con una dotación total de 1,6 millones de euros anuales) y ayer hizo entrega de la beca al doctor Sánchez Mut para que siga avanzando, junto a su grupo del laboratorio Epi-Genómica Funcional del Envejecimiento y la Enfermedad de Alzheimer, en la búsqueda de armas terapéuticas contra una patología cuyas cifras son desalentadoras.

En próximas etapas del estudio, se modificarán las horas de sueño a un modelo de ratón y, mediante pruebas cognitivas, se evaluará si aquellos que disfrutan de una calidad superior de sueño son menos propensos a sufrir déficits cognitivos. Después se compararán los datos con muestras de tejidos humanos del Registro Nacional de Biobancos para comprobar si ocurre también en humanos. Colaboran en este proyecto varios expertos de Suiza en enfermedades relacionadas con el alzhéimer y el sueño.

El triple en dos décadas

Actualmente hay más de 50 millones de personas diagnosticadas a nivel mundial y se espera que sean el triple en dos décadas. Así lo destacó ayer el doctor Arcadi Navarro, director de la entidad y del BarcelonaβBeta Brain Research Center.

La fundación se creó en 2008, fruto del compromiso público de Pasqual Maragall, ex alcalde de Barcelona y ex presidente de la Generalitat de Catalunya, tras ser diagnosticado de alzhéimer. Navarro ha visitado en la mañana de este martes el Instituto de Neurociencias, ubicado en el campus de Sant Joan, junto a la presidenta de la fundación, Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall, acompañados por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Miguel Hernández, Ángel Carbonell; la vicedecana del Grado en Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera (UCH-CEU) en Elche Cristina Orts; y el profesor experto en Electrofisiología Jorge Brotons.

Allí han conocido las principales líneas de investigación del Instituto de Neurociencias de la mano de su director, Ángel Barco, y han recorrido el servicio de Imagen molecular, el laboratorio donde se estudia cómo la calidad del sueño favorece la resiliencia al alzhéimer; y el servicio de Microscopía.

«Estamos muy contentos de hacer entrega de una de las becas de investigación Pasqual Maragall Researchers Programme a un proyecto tan prometedor como el del doctor Sánchez Mut, del Instituto de Neurociencias, una institución ejemplar. Solo a través de la investigación conseguiremos un futuro sin alzhéimer», ha manifestado Cristina Maragall.

"Solo a través de la investigación conseguiremos un futuro sin alzhéimer» Cristina Maragall — Presidenta de la Fundación Pasqual Maragall

En 20 años España pasará de tener unos 800.000 afectados a un par de millones, lo que repercutirá en la vida de las familias afectadas. «Llega un momento en el progreso de la enfermedad en el que cada persona diagnosticada va a necesitar cuidados siete días a la semana, 24 horas al día. No va a ser algo baladí en nuestros sistemas sanitario y social», ha dicho el doctor Navarro, que ha hecho hincapié en cómo la enfermedad avanza.

"Llega un momento en el progreso de la enfermedad en el que cada persona diagnosticada va a necesitar cuidados siete días a la semana, 24 horas al día. No va a ser algo baladí en nuestros sistemas sanitario y social" Doctor Arcadi Navarro — Director de la Fundación Pasqual Maragall

«Es una pandemia estructural, no tiene cura ahora mismo. O tomamos las medidas necesarias ya o tendremos un problema enorme, no solamente no sabremos cómo pagarlo sino que no sabremos cómo competir con él». De ahí, la importancia de la investigación, «y a eso venimos aquí a Alicante, para ayudar a hacer la mejor ciencia a través de los investigadores del Instituto de Neurociencias. Si no hacemos más y mejor ciencia, seguiremos sin saber las causas de la enfermedad y sin encontrar una cura».

Alto coste para las familias

Otra medida crítica es la necesidad de apoyar al entorno de los pacientes. El promedio de coste de los cuidados a una persona con alzhéimer es de 37.000 euros anuales en todas las etapas de la enfermedad, «aunque luego puede acabar siendo mucho mayor y superar los 66.000 euros anuales. Eso es enormemente disruptivo, particularmente para las familias vulnerables. La única recomendación posible es que demos apoyo a esas familias, que se encuentran solas ante esta enfermedad» y que asumen el 87 % del coste (el resto lo cubren la sanidad y la ley de Dependencia).

En un 1 % de los casos la enfermedad debuta en torno a los 50 años en su variante genética. «La forma más frecuente, compleja y espontánea suele empezar a manifestarse alrededor de los 65 o los 70 años pues sigue siendo una patología claramente ligada a la edad», ha señalado el doctor Navarro, quien ha explicado que las personas que ahora tienen 60 ó 70 años la sufren menos que las que tenían esa edad hace unas décadas, «porque tenemos unos estilos de vida mejores, unos sistemas sanitarios más exitosos y por fin estamos empezando a acabar con el enorme problema de infradiagnóstico que existía».

Así, recuerda que «antes se pensaba que era normal que el abuelo perdiera la cabeza y ahora se considera que merece la pena llevar a tu familiar al neurólogo y se obtiene un diagnóstico».

Análisis de sangre

Otro avance en investigación puede tener su reflejo en la práctica clínica a no demasiado tardar. La enfermedad de Alzheimer podrá ser detectada en un análisis de sangre antes de que aparezcan síntomas en un plazo entre cinco y diez años. Es decir, que una analítica permitirá la detección precoz de la biología de esta dolenciaantes de que surjan los síntomas de deterioro cognitivo de una persona, pues cuando aparecen, la enfermedad puede llevar ya 15 o 20 años actuando en el cerebro de la persona.

«Si somos capaces de detectar esa situación antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos e intervenir quizá podamos llegar al sueño de la fundación, que es vivir en un mundo en que no haya ni un solo diagnóstico de alzhéimer gracias a la detección precoz», ha enfatizado Navarro.

También se ha referido a estos estudios la doctora Nina Gramunt, neuropsicóloga experta en formación y divulgación en la fundación, quien ha ofrecido esta tarde en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante la conferencia «Cuando te cuidas, el alzhéimer da un paso atrás» como cierre del acto en el que se hace entrega de la beca de investigación a Sánchez Mut. La experta abunda en que existen numerosos factores de riesgo sobre los que actuar para tratar de evitar el alzhéimer o alargar la fase preclínica si aparecen cambios patológicos en el cerebro.

Síntomas

Se han descubierto una docena de síntomas, entre ellos la diabetes, o coronarios como el colesterol «porque lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro». Entre las recomendaciones, hábitos de vida saludables con ejercicio físico, y estimulación cognitiva y aprendizaje «para que la conexión de nuevas neuronas en el cerebro aumente su resiliencia», y mantener las relaciones sociales para evitar alteraciones psicológicas y del estado de ánimo, depresión o ansiedad.

"Hay nuevos estudios que permiten detectar biomarcadores en plasma sanguíneo y que conozcamos la enfermedad un tiempo antes de que dé la cara" Doctora Nina Gramunt — Neuropsicóloga experta en formación y divulgación de la fundación Pasqual Maragall

Actualmente se investigan biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o en sangre, «una especie de chivatos» que permiten descubrir la enfermedad antes de que dé la cara al permitir el hallazgo en el cerebro de proteínas patológicas relacionadas con el alzhéimer. El objetivo es llevar a la práctica asistencial estos estudios para detectar esos biomarcadores en plasma sanguíneo con una simple extracción.

