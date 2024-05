Los fármacos contra la ansiedad, la depresión, los hongos y los relajantes musculares faltan ahora en Alicante

Los problemas de suministro de medicamentos en las farmacias de la provincia de Alicante no decaen. A las puertas del verano, con el aumento del turismo y con ello de la población flotante, existen incidencias en el suministro de casi 900 presentaciones de medicamentos que cuesta encontrar, según los datos del Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. El problema puede empeorar en los meses venideros.

Las farmacias comunitarias intentan aportar alternativas para intentar solucionar los problemas que existen. Ahora mismo en la provincia destaca por grupos terapéuticos la falta de antidiabéticos; preparados antianémicos; antiinfecciosos intestinales; agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico; y antibacterianos para uso sistémico.

El desabastecimiento de fármacos va a más desde la pandemia. En 2022 aumentó un 150% y en 2023 un 30% según datos del Consejo General de Farmacéuticos. Entre los profesionales hay preocupación por algunas faltas recurrentes, sobre todo de ansiolíticos y de medicamentos para la depresión al ser para pacientes que no se encuentran bien anímicamente, a los que el cambio de fármaco les puede suponer un mundo.

Entre las causas de que se haya triplicado en pocos años el listado de medicamentos con problemas de suministro están los conflictos bélicos que encarecen los costes de fabricación o los problemas con el embalaje de los fármacos por las tensiones a la hora de adquirir la materia prima. La escasez de aluminio para los blísters, por ejemplo, afecta a la disponibilidad de antibióticos.

Ozempic para adelgazar

También hay medicamentos que se usan para otras indicaciones. Es lo que ha pasado con el Ozempic, que ayuda al cuerpo a reducir el nivel de azúcar en sangre únicamente cuando está demasiado elevado y puede ayudar a prevenir una enfermedad cardiaca. Es para tratar la diabetes pero su demanda está disparada como fármaco para adelgazar por pacientes con obesidad y cuesta encontrarlo. El problema empieza a paliarse con alternativas como el Wegovy aunque siguen faltando los inyectables de 0,25 miligramos, los de 0,50 y 1, de acuerdo al registro de la Agencia del Medicamento.

También es difícil hallar Trulicity, que se utiliza para disminuir los niveles de azúcar (glucosa) en sangre en adultos y niños a partir de 10 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2.

Los farmacéuticos dedican ahora tres veces más tiempo a solucionar problemas de desabastecimiento que hace una década, unas 10 horas semanales de media. En la mayoría de los casos solucionan una falta con una sustitución por presentaciones de similar composición, apoyándose en mecanismos como Farmahelp, una herramienta digital y gratuita que puso en marcha el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para atajar la falta de medicamentos y que permite a las boticas contactar con otras de su entorno cuando un paciente necesite alguna medicina y no dispone de ella para evitar que tenga que volver al médico a que le recete una alternativa. Forman parte de la misma 300 farmacias de la provincia de Alicante. Otra herramienta similar es Luda Partners.

De vuelta al médico

Sin embargo, hay casos en los que estas dificultades en las farmacias interfieren en la labor de los médicos puesto que el paciente ha de volver a por otra receta porque el fármaco no tiene sustitución.

Ahora mismo está en falta el Aneurol, pertenece a los medicamentos denominados tranquilizantes (ansiolíticos) derivados de benzodiazepina; así como la Venlafaxina, que se utiliza para tratar la depresión y los trastornos de ansiedad, con los que hay que tener cuidado con la prescripción y los cambios para no crear síndromes de abstinencia, explica un farmacéutico de Alicante. También es sensible la escasez de Lexatin de 1,5 miligramos, indicado para el tratamiento de enfermedades que cursen con síntomas tales como ansiedad, angustia, obsesiones, compulsiones, fobias e hipocondrías.

Entre los medicamentos más buscados por farmacéuticos de la provincia porque tienen problema de suministro están Mycostatin, un enjuague antifúngico indicado en el tratamiento de las infecciones orales e intestinales causadas por hongos de la especia cándida; Pylera, para la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori y la prevención de recidiva de úlceras pépticas en pacientes con úlceras activas o antecedentes asociados a la citada bacteria; y Kreon, que se usa para el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina.

Así como Ferplex, que aporta hierro a los glóbulos rojos sanguíneos, tratando los estados de deficiencia de hierro y curando la anemia; Sirdalud, medicamento utilizado para relajar los músculos, que está indicado en el tratamiento de los problemas musculares, faltando sobre todo el de 2 miligramos; y Strattera, para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños a partir de los 6 años y adolescentes.

Anticoagulante

El farmacéutico David Lloret destaca, por otro lado, la confusión que existe entre el Apixabán y el Eliquis, medicamento anticoagulante que se emplea en medicina para la prevención del tromboembolismo venoso y del accidente cerebrovascular en aquellos pacientes que padecen fibrilación auricular.

"A muchos pacientes que buscan el Eliquis (anticoagulante) hay que darles el Apixabán, que ha bajado bastante de precio" David Lloret — Farmacéutico

"Desde el 12 de mayo solo se puede dispensar Apixabán de Teva, es decir, solo existe un genérico para un determinado fármaco, para una patente. Ahora mismo está en juicio porque según Bristol Myers la patente decae el 1 de julio pero Tevas se ha adelantado y ha metido mucha presión. Ningún otro laboratorio genérico lo puede dispensar y a muchos pacientes que buscan el Eliquis hay que darles el Apixabán, que ha bajado bastante de precio y hay una posición de dominio de Teva que es cuando menos confusa".

También faltan productos sanitarios de primera necesidad como bolsas de orina para los pacientes ostomizados. Hace tres meses que no se encuentran, de ahí que haya personas que las reutilicen con el riesgo de infección o que las compren por internet sin garantía sanitaria.

"Hay problemas graves con la falta de bolsas para personas sondadas. Tengo un cliente que no las encuentra y tampoco se las dan en el centro de salud porque no tienen. Parece que se fabrican en Ucrania y el problema está ahí. Me sabe muy mal que la gente venga y no poder darles lo que necesitan ni saber cuándo llegarán porque nadie sabe nada", apunta la farmacéutica de Alicante Rosa María Gimeno.

Paracetamol

A su botica suelen llegar con cuentagotas fármacos tan básicos como Paracetamol en sobres o efervescente; también les ha faltado el Ibuprofeno en sobres; o el Efferalgán de 40 comprimidos efervescentes. Y ha ocurrido con fármacos para la tensión.

"Son medicamentos que la gente necesita. Debería existir una base de datos actualizada con los médicos de Atención Primaria para que supieran qué pueden recetar y qué no en función de la disponibilidad porque los pacientes vienen a buscar sus medicinas. Y lo que es peor a veces no sabemos cómo conseguirlas, han de volver al médico a buscar una alternativa y es un poco tedioso".

"Debería existir una base de datos actualizada con los médicos de Atención Primaria para que supieran qué puede recetar y qué no en función de la disponibilidad porque los pacientes vienen a buscar sus medicinas y a veces no sabemos cómo conseguirlas" Rosa María Gimeno — Farmacéutico de Alicante

Esta boticaria tampoco tiene acceso a la vacuna del rotavirus para evitar la gastroenteritis en niños. "No lo puedo conseguir con mi proveedor desde hace tiempo. No me la piden mucho pero tengo otros compañeros a los que sí y es importante".

Vacunas

En este sentido, la presidenta de la Asociación Provincial de Pediatría Extrahospitalaria, Carolina Gimeno, explica que esta vacuna está incluida en el calendario desde enero y "se está poniendo sin problemas a los recién nacidos" en los centros de salud de forma oral entre los dos y los seis primeros meses de vida. "Se está protegiendo a los más pequeños porque el rotavirus generalmente se contagia en esos dos primeros meses y prácticamente todos los niños pasan la infección".

"Se está protegiendo a los más pequeños porque el rotavirus generalmente se contagia los dos primeros meses de vida y prácticamente todos los niños pasan la infección por rotavirus" Carolina Gimeno — Presidenta de la Asociación Provincial de Pediatría Extrahospitalaria, Carolina Gimeno

Es decir, que al estar en el calendario no tiene por qué comprarse en farmacias a no ser los niños que nacieron en diciembre, a los que la tercera dosis les toca ahora. En estos casos sí que tienen que comprarla las familias en las farmacias y podrían estar teniendo problemas para completar esa pauta.

Esta vacunación se hace en los primeros seis meses por lo que entiende que la población de riesgo está protegida. "De no ser así sí que supone un riesgo independientemente de que sea más frecuente en los meses de invierno". De hecho en otras comunidades está habiendo casos con ingreso aunque desconoce si estaban vacunados o no.

