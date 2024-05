El conseller de Sanidad exige a la ministra soluciones para cubrir las vacaciones de los médicos

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, le ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aporte soluciones para cubrir la temporada de verano ante la falta de médicos para cubrir las vacaciones de la plantilla por la finalización más tardía de los residentes MIR de último año. En concreto, solicita medidas para garantizar la cobertura de los planes de atención sanitaria en los meses inmediatos en las autonomías, especialmente en la Comunidad Valenciana por el aumento de población que conlleva su carácter turístico, ante la situación de excepcionalidad que se plantea este año al terminar la formación de los MIR en septiembre, en lugar de en mayo.

Sorpresa

Gómez ha remitido una carta a la ministra en la que le traslada su “sorpresa y perplejidad” ante la convocatoria de una reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial el próximo 5 de junio, previa solicitud de los consejeros autonómicos, en la que este tema no se incluye en el orden del día, “a pesar de ser el principal problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud en la actualidad”.

Convocatoria estatal

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad envió el pasado viernes un comunicado informando de que la convocatoria de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario para el citado día de junio con el objetivo de abordar las necesidades de profesionales de cara a este verano, atendiendo, eso sí, la reclamación de las autonomías gobernadas por el PP, según una carta enviada por la propia ministra a los consejeros.

"Desde el Ministerio de Sanidad somos sensibles a las necesidades de las comunidades autónomas, a las dificultades que se añaden en los periodos vacacionales y a la voluntad de armonizar abordajes y medidas, siempre respetando a autonomía de gestión de cada una en el ámbito de sus competencias", se recogía en el documento.

Según informó el Gobierno, la ministra ha dirigido una carta a los consejeros autonómicos en la que les solicita que, para que la reunión sea fructífera, envíen los planes de verano que hayan elaborado para gestionar el próximo periodo estival en Atención Primaria.

El ámbito donde la situación es más complicada, como ha venido siendo habitual en los últimos periodos estivales, es el de la Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en la práctica en los centros de salud, los más cercanos al ciudadano.

Planificación

Mónica García recordaba que esta realidad es conocida desde hace cuatro años y, por eso, desde el Ministerio de Sanidad se entiende que las instituciones competentes en la gestión de los profesionales, han tenido tiempo para realizar la planificación adecuada y poner en marcha las medidas idóneas para llevar a cabo la asistencia sanitaria durante el verano, garantizando así mismo la conclusión del periodo formativo de nuestros futuros profesionales en su especialidad.

En todo caso, el Ministerio de Sanidad afirma que se muestra dispuesto a ayudar tanto en la planificación como en la búsqueda de soluciones eficaces para asegurar el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Sin embargo, el conseller de Sanidad ha reiterado a la ministra su deber de coordinar soluciones conjuntas para el conjunto del Estado ante una "situación excepcional que afecta a la atención sanitaria de todas las comunidades autónomas".

Aumento de población

De hecho, ha puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana, la cual ve incrementada exponencialmente su población en verano y "en consecuencia la carga de trabajo que tienen que afrontar los profesionales sanitarios".

Por primera vez, los médicos residentes de último año finalizarán su formación en septiembre y no en mayo, ya que tuvieron que retrasar el inicio de su formación por la pandemia. Por ello, "se plantea una situación crítica al no poder incluir a estos profesionales en la cobertura de los planes de verano", que reorganizan los recursos con la finalidad de que la asistencia sanitaria no se vea afectada ante el derecho de los profesionales a disfrutar de sus periodos de vacaciones.

Presencial

Por todo ello, el conseller exige a la ministra la inclusión de este asunto en el orden del día del próximo pleno del Consejo Interterritorial, y solicita además que ese pleno, convocado para ser celebrado mediante videoconferencia, sea presencial, dada la importancia de los temas a tratar.

La pandemia de covid-19 provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso este año, durante los meses de verano, va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías, pero a la vez van a coexistir dos promociones de especialistas en formación de 4º año (y el verano que viene, dos promociones de 5º año en las especialidades que tengan esa duración).