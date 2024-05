Educación garantiza un refuerzo del profesorado mientras los sindicatos llaman a la movilización

Tras anular hace una semana la contratación de 5.000 docentes que dejó cerrada el Botànic en funciones, la Conselleria de Educación ha iniciado este jueves la negociación con los sindicatos para elaborar una nueva orden de plantillas y ha garantizado que las aumentará el próximo curso poniendo el foco en la atención del alumnado con necesidades especiales, pero sin precisar por el momento cifras. Los argumentos del departamento dirigido por José Antonio Rovira no han convencido a los sindicatos, que han tachado de "farsa" la reunión, han advertido de que la justificación del Ejecutivo de PP y Vox carece de razones técnicas y han llamado a seguir con las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, han asegurado durante la Mesa Sectorial que el acuerdo firmado el pasado año por el anterior Gobierno valenciano en funciones es considerado “nulo de pleno derecho” por la Abogacía de la Generalitat y que carece de un marco de seguridad jurídica para el profesorado. “La voluntad de la Conselleria es llegar a un acuerdo con las fuerzas sindicales que esté revestido de todas las garantías jurídicas”, ha señalado McEvoy, quien ha afirmado que el inicio de curso “contará con las plantillas necesarias para que la atención al alumnado en todos los centros esté asegurada”.

El secretario autonómico ha indicado que el acuerdo suscrito por el Gobierno anterior “hipotecaba al nuevo Gobierno, ya que implicaba una acción para toda la legislatura y no se pueden comprometer las políticas de un nuevo equipo”. Asimismo, McEvoy ha recordado que el marco jurídico adecuado para la elaboración de las plantillas es una orden y no un acuerdo del Consell, tal y como se hizo en 2023.

La mesa sectorial de Educación celebrada este jueves / INFORMACIÓN

“Este Gobierno sí va a aumentar plantillas el próximo curso, fundamentalmente por el interés que tenemos en la atención hacia el alumnado con necesidades especiales, al que no se va a privar de ningún recurso necesario para su atención. Además, se van a abrir nuevas aulas UECO -Aulas específicas en centros ordinarios- que son las que prestan atención a alumnado con problemas”, ha manifestado.

Además, McEvoy ha recordado que, tal y como explicó el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la presentación de la oferta de FP para el próximo curso, “va a haber un aumento también de ciclos formativos en la Comunitat Valenciana, lo que conllevará también un aumento de profesorado”. Y ha añadido que “también vamos a dar respuesta a la demanda de las escuelas infantiles de titularidad de la Conselleria, dotando de un maestro a todas aquellas que tengan más de 3 unidades, algo que no se recogía en el acuerdo que ahora se ha denunciado”.

Oposiciones a profesor, celebradas el año pasado en Alicante / Jose Navarro

Los sindicatos restan credibilidad a la justificación autonómica

Frente a las explicaciones de Educación, para los sindicatos ha quedado claro durante la mesa que "no hay ninguna dificultad presupuestaria para aplicar los acuerdos, que sería un argumento de peso para paralizar la aplicación. Si la Conselleria ha detectado algún error técnico la puede subsanar sin necesidad de denunciar el acuerdo", han expresado en un comunicado conjunto el Stepv, Comisiones Obreras y UGT, los cuales se han concentrado a las puertas de la Conselleria de Educación para protestar junto a docentes.

Los tres sindicatos consideran que el Ejecutivo de Mazón ha construido un "argumentario para justificar la no aplicación de los acuerdos y su modificación para impedir el crecimiento de plantillas previsto para el curso que viene, de casi 2.000 docentes más. Si, además, dejan sin efecto las plantillas del curso 2023/24, el recorte será de borde 5.000 docentes, la misma que durante la última legislatura de la ex consejera y actual alcaldesa de València, María José Català. Recordamos, además, que, según el consejero Rovira en declaraciones a los medios el pasado mas de agosto, sobran docentes en el sistema educativo", han señalado.

Por su parte, el Stepv ha argumentado que los acuerdos de plantillas docentes no se pueden denunciar todavía porque no se han desplegado totalmente. El sindicato ha alegado la sentencia firme contra el acuerdo de profesorado interino de 2013, ganada precisamente por este motivo. Además, esta fuerza sindical solicitó a la Conselleria, al recibir la convocatoria de la mesa sectorial el pasado viernes, que facilitara el informe de la Abogacía sobre el cual se basaba la denuncia de los acuerdos de plantillas, lo que no fue remitido, según el Stepv.

Desde CC OO rechazan la denuncia de los acuerdos, han defendido su plena legitimidad con la firma de todas las fuerzas sindicales y la propia Administración. También han manifestado que si la Administración considera que hay que mejorar algún aspecto de los acuerdos tiene que convocar la comisión de seguimiento prevista en los mismos, cosa que no se ha hecho en todo el curso a pesar de la demanda sindical. La única explicación de esta forma de proceder de la administración es la de profundizar en los recortes que ya viene haciendo desde el inicio de curso.

Para UGT tampoco existen razones técnicas ni presupuestarias que justifican la anulación, supresión y derogación de los Acuerdos de Plantillas y "si hubiera es responsabilidad de un gobierno serio y comprometido con la ciudadanía que lo ha elegido, resolverlos de manera satisfactoria, invirtiendo los fondos que se necesitan para la reactivación de las plantillas docentes". UGT valora muy negativamente esta "reacción desproporcionada y brutal que evidencia las verdaderas intenciones del gobierno de PP y Vox, con su ofensiva neoliberal y ultra reaccionaría: el desmantelamiento de la escuela pública, el maltrato a su profesorado, despreciando sus reivindicaciones y las de toda la comunidad educativa, privando de un servicio público esencial a toda la ciudadanía", han expresado.