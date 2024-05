"Espero que algún niño que me vea arriba diga: "Cuando sea mayor, quiero ser parte de esto""

Este año, las Hogueras de Alicante cuentan un pregonero muy especial: Sergio Gómez. Artista desde muy joven gracias a su pasión por la Fiesta, es además el responsable de la Hoguera Oficial infantil 2024. Con una trayectoria impresionante, esta es la décima Hoguera Oficial infantil que Gómez realiza para la ciudad. Aficionado al fútbol, y al Real Madrid en concreto, Sergio asegura desde su taller que una parte de su mente estará pendiente del resultado aunque su corazón y cariño estarán presentes en el balcón del Ayuntamiento desde el que leerá su pregón este sábado. Esperado por todos sus conocidos y amigos, que estas últimas semanas no han dejado de mostrarle su apoyo, Sergio Gómez promete intentar devolver algo de ese calor a todos los presentes.

PREGUNTA: ¿Cómo se convierte Sergio Gómez en pregonero de estas Hogueras 2024?

RESPUESTA: Surge de manera muy inesperada. Estaba en mi taller y recibí una llamada del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Pensaba que era para decirme algo relacionado con la Hoguera Oficial y en medio de la conversación, me dice que le gustaría que fuese el pregonero de las hogueras de este año. Me quedé impactado, y él me preguntó si mi silencio significaba que sí o que no. Le respondí que sí, por supuesto, aunque la noticia me dejó sin palabras.

P: ¿Qué sentiste cuando te pidieron que fueras el pregonero?

R: Fue una mezcla de sorpresa y emoción. Al principio, me quedé callado porque no esperaba algo así. Ser pregonero es una gran responsabilidad y un honor muy grande. Desde el momento en que pronunció mi nombre, empecé a recibir muchísimas muestras de cariño y apoyo, y eso es lo que vamos a intentar devolver a todo el mundo.

P: La acogida ha sido muy buena...

R: La frase más repetida es que les hace mucha ilusión es que el pregonero sea una persona tan cercana al mundo de las Hogueras, saben que voy a hablar desde el corazón. Ha sido un torrente de cariño en muy poco tiempo. Si hubiera recogida una frase de cada persona que se ha acercado a hablar conmigo desde el anuncio creo que ya tendría el discurso hecho.

P: ¿Cómo será el discurso?

R: Creo que todo el mundo tiene claro que sé lo que tengo que decir. Quiero nombrar a mucha gente, contar muchas cosas, muchos recuerdos... No voy a dar una masterclass de Hogueras, voy a hablarle con cariño a miles de foguerers a los que tanto respeto y espero que esto se vean reflejados en mis palabras. Espero que algún niño que me vea arriba diga: "Cuando sea mayor, también quiero ser parte de esto". Falta sangre fresca y, si puedo animar a alguien, habrá valido la pena.

P: Supongo que tendrás muchas ganas de estar ahí en el balcón. ¿Te pones nervioso cuando lo piensas?

Sí, estoy muy nervioso. He vivido muchos momentos en esa plaza del Ayuntamiento, desde la Plantà que hice en Infantil hasta la Cremà , e incluso cuando fui mantenedor de la Bellea del Foc infantil. Pero esto es algo inmensamente más grande. Estoy trabajando en el pregón para que salga perfecto, que sea corto, pero intenso, y sobre todo, que sea del agrado de todos.

P: Has estado muchos años vinculado a las hogueras, ¿qué significan para ti?

R: Las hogueras son una forma de vida. En el aspecto profesional, son mi vida. Mi familia siempre ha estado muy vinculada a las hogueras, yo tengo foguerers en casa que son un ejemplo del día a día, que son presidentes, tesoreros, secretarios o delegados, gente que está todos los viernes en el racó. Sé lo que es el mundo de las Hogueras, tanto como artista como foguerer.

P: Este año también eres responsable de la Hoguera Oficial infantil...

R: Es un gran honor y una gran responsabilidad. Esta es la décima Hoguera Oficial Infantil que realizo, y cada una es especial para mí. Siempre trato de innovar y crear algo que sorprenda y encante tanto a niños como a adultos. Es un proceso que disfruto muchísimo y que me permite explorar mi creatividad al máximo.

P: Como artísta, ¿cómo es el proceso creativo?

R: La primera Hoguera Oficial que hice fue en 2008. Tenía 27 años y fue uno de los días más felices de mi vida. Desde entonces, cada hoguera ha sido especial. Nos esforzamos por innovar para que la gente no se aburra. Siempre estamos pensando en cómo mejorar y hacer algo diferente. Es un proceso constante de creatividad. Si me aburriera, no funcionaría.

P: ¿De dónde surge la inspiración?

Trabajar en la Hoguera Oficial es un proyecto muy específico. A diferencia de otros trabajos donde el cliente aporta una idea, aquí presentamos un proyecto y, si ganamos, entonces nos contratan. Esto significa que cada detalle debe estar muy bien cuidado y pensado. Me levanto y me acuesto pensando en posibles diseños. La creatividad es una maquinaria que no para.

P: ¿Cómo te sientes ahora que la Hoguera Oficial infantil de este año está casi terminada?

R: Me siento muy emocionado y satisfecho. Ya tenemos muchas partes pintadas y guardadas, y el equipo está trabajando duro para los últimos detalles. Este año tengo la suerte de tener solo dos proyectos importantes: la Hoguera Oficial infantil y la hoguera de Doctor Bergez - Carolinas en Primera. Esto me ha permitido centrarme y dedicar más tiempo y esfuerzo a cada una.

