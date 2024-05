«Manolo Jiménez siempre es bien recibido por parte del equipo de gobierno»

Un año después de enfrentarse a sus primeras Hogueras en el cargo, la concejala de Fiestas, Vía Pública y Sanidad, Cristina Cutanda, adelanta cómo quiere afrontar los retos que tiene por delante como la aprobación de la ordenanza de vía pública o las ayudas a Hogueras.

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de este primer año de mandato?

RESPUESTA: En materia de Sanidad hemos creado por primera vez los premios de Promoción de la Salud y estamos impulsando junto a la Generalitat los tres centros de salud pendientes. En Vía Pública tenemos redactado el borrador de la nueva ordenanza que esperamos aprobar en breve. En cuanto a Fiestas, trabajamos para facilitar el trabajo a todos los que conforman las fiestas en la ciudad.

P: ¿Cuál es su política de Fiestas?

R: Queremos estar cerca de todos los que necesiten la ayuda de la Administración para llevar a cabo sus fiestas, creo que esto es lo que más se busca. Cuando uno hace fiesta hace un trabajo altruista por Alicante y todos nos vemos beneficiados. Lo que necesitan es que no haya trabas.

P: ¿Qué ha ocurrido para que las ayudas al monumento para las hogueras se paguen en julio?

R: Hablamos de un retraso relativo. No siempre se ha cobrado antes de Hogueras, es nuestra intención desde el principio, pero lo cierto es que el presupuesto es limitado. Pensábamos que podíamos llegar antes con esta modificación de crédito, pero no ha podido ser así.

P: ¿Por qué no se incluyeron en el presupuesto para este 2024?

R: El dinero es limitado y tenemos que hacer un presupuesto acorde a los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Alicante. Esta vez también se retrasó el Estado en decirnos qué dinero íbamos a poder emplear, así que teníamos que aprobar unas cuentas con el dinero con el que contábamos y luego ir haciendo modificaciones de crédito.

P: ¿Se van a replantear el sistema para que no vuelva a ocurrir?

R: En ningún momento pensamos que no fuera a salir adelante esta ayuda. Años anteriores ya habíamos recurrido a esta herramienta y en esta ocasión también lo hicimos así. La idea siempre es que se cobre antes de Hogueras, pero atendemos al criterio que nos marca Hacienda. Es Hacienda la que marca cómo funciona el presupuesto.

P: Eso sí. Se ha adelantado en dos meses la fecha del concurso para la Hoguera Oficial...

R: Es una de las reivindicaciones que nos hizo el Gremio de Artistas. Si convocamos el concurso más tarde, ellos no pueden hacer contratos con el resto de hogueras de la ciudad. De esta forma, si la maqueta que presentan no es la elegida, luego las pueden ofertar a otras categorías. Todo lo que reivindica el Gremio y se puede hacer no tenemos por qué no hacerlo.

P: Se han cambiado las bases tras la polémica en Especial. ¿Por qué un sorteo y no un premio ex aequo?

R: La ley de subvenciones no lo permite. Si marcas unas bases en el concurso solo puedes hacer los pagos que marcan, no hay manera con esta ley de hacer un premio ex aequo, por eso se ha puesto el sorteo en última instancia. El hecho de que sean siete los miembros en el jurado ya facilita que no haya empate, esperemos que este año no ocurra nada.

P: ¿Le preocupan las «discotecas» en las calles durante Hogueras?

R: Sabemos que la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional denunció este asunto, pero nosotros solo autorizamos racós y barracas, no sabemos a qué se refieren con discotecas. Entendemos que los días grandes de Hogueras preferirían estar haciendo otra actividad al no pertenecer a la fiesta pero al final es la celebración oficial de la ciudad, son los días más importantes, y los foguerers casi siempre intentan conciliar con sus vecinos.

P: Cada vez hay más visitantes en Hogueras, ¿se puede morir de éxito?

R: Alicante tiene capacidad para acoger a todos aquellos que quieran venir. Todo el que quiera venir es bienvenido, tenemos los brazos abiertos para que nos conozcan. Esta es una fiesta abierta, es una fiesta para el público de fuera y para todo aquel que quiera participar y disfrutar de los barrios de Alicante.

P: Su predecesor en Fiestas, Manuel Jiménez, dimitía hace más de un año tras ser imputado para «no perjudicar». ¿Cree que tras su absolución debería volver al Ayuntamiento?

R: Manolo es un trabajador incansable, siempre ha trabajado por la Fiesta. En el Ayuntamiento lo hizo de cara a todas las fiestas, es una persona de las que se da a los demás. Siempre es bien recibido por parte del Ayuntamiento y por parte del equipo de gobierno.

P: ¿Y a la Fiesta?

R: Sí, la Fiesta nunca le juzgó como sí que lo hicieron de antemano algunos grupos políticos. Él nunca ha desaparecido de la Fiesta, de hecho sigue vinculado a todas las fiestas de Alicante, a cada acto que voy él está allí, como un fester más. La fiesta nunca le ha dejado a él y, por tanto, no es que tenga que volver, sino que él ya está dentro.

P: Sobre Sanidad. ¿En qué punto están los nuevos centros de salud?

R: El de la Torreta está a punto de licitarse y el de Locutor Vicente Hipólito está terminando la fase de redacción del primer plan para poder sacarlo a licitación. El de Garbinet ha tenido que empezar el procedimiento de nuevo porque la empresa no asumía el contrato anterior y se ha redactado un nuevo pliego que esperamos que salga en julio.

P: En Vía Pública se paralizaba la nueva ordenanza, según dijeron, «para no interferir con las elecciones europeas». ¿En qué afectó en esa decisión la supresión de los puntos violeta que solicitaba Vox?

R: Sí, nosotros pactamos la ordenanza con Vox y aceptamos parcialmente la gran mayoría de enmiendas, algunas totalmente. Después, salieron diciendo que en esa nueva redacción, en la que nosotros considerábamos que se ampliaba el punto violeta, ellos querían destinar este espacio a cualquier atención. Digamos que en ese momento «rompen» nuestro pacto. Vimos que esto podía obstaculizar el proceso electoral y que cada grupo podría interferir de forma partidista con su opinión, por eso lo retrasamos.

P: La ordenanza contemplaba una reducción de horarios en las terrazas de la hostelería, ¿se limitará más después de la sentencia de la ZAS?

R: Desde Medio Ambiente nos indican cuáles son las medidas a tomar. Si ellos consideran que con esa ZAS tenemos que reducir los horarios, lo haremos.

P: Si no van a negociar los puntos violeta con Vox y la izquierda quiere limitar los horarios de la hostelería, ¿por quién se inclinan para aprobar la ordenanza?

R: Creo que cuando pactas una ordenanza llegas a un entendimiento entre ambas partes. Vamos a ver qué nos dice el resto de grupos políticos, ver hasta dónde están ellos y nosotros dispuestos a ceder y entonces haremos según lo que nos plantee cada grupo.

P: Se abren entonces a pactar con la izquierda el nuevo documento...

R: Nosotros lo que buscamos es aprobar la ordenanza. Si llegamos a un entendimiento con alguno de los partidos de la oposición, bueno, no tenemos ningún problema.

P: Pero la oposición rechaza la instalación de terrazas en aparcamientos por seguridad...

R: Sí, pero cuando alegaron falta de seguridad los informes técnicos dijeron que era totalmente viables. Entendemos que viendo el criterio técnico pueden cambiar de opinión respecto a este punto de la ordenanza. En la pandemia funcionó y los hosteleros lo solicitaban, entendemos que puede ser viable.

P: Para terminar. ¿Dónde le gustaría dejar sus concejalías en 2027?

En materia de Sanidad, me gustaría que ya estuvieran en funcionamiento los tres centros de salud. En cuanto a la ordenanza de Vía Pública, que estuviera en vigor. Respecto a la fiesta, que ese Museo de la Semana Santa y la remodelación del Museo de Hogueras vean la luz.

