Los adolescentes que vapean tienen riesgo de sufrir cáncer de pulmón cuando tengan 30 años

Los nuevos productos del tabaco como los vapeadores se afianzan entre los adolescentes de 12 a 18 años, lo que preocupa a los especialistas ya que, aunque aún falta más evidencia científica, hay «datos suficientes» que sugieren que el vapeo «tiene el mismo impacto nocivo que el tabaco convencional».

Según el secretario científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el doctor Bartomeu Massuti, los jóvenes que empiezan a consumir cigarrillos electrónicos a los 15 años podrían desarrollar cáncer de pulmón en torno a dos décadas después, igual que ocurre con el tabaco convencional, es decir, cuando tengan en torno a 30 o 35 años. El tumor de pulmón es el cuarto más frecuente en la provincia pero el más letal con casi un millar de muertes anuales.

El doctor Massuti, que es también el jefe de oncología del Hospital General de Alicante, afirma que «todo apunta a que sí». «El tiempo de observación es corto todavía, pero no hay ningún dato que diga que esto no va a suceder». Según la última encuesta del Ministerio de Sanidad, más de la mitad de los escolares de Secundaria de la Comunidad Valenciana, un 53% por ciento, admite haber probado ya los cigarrillos electrónicos frente a un 33 % el tabaco (54,6 % media estatal). De seguir este ritmo, los váper se convertirán en un producto de gran consumo entre los menores.

Crece la demanda un 23 %

En solo un año se ha incrementado su demanda un 23 % en edades entre 14 y 18 años. Según las asociaciones contra el cáncer, el problema se ha trasladado a franjas aún más precoces: uno de cada cuatro jóvenes entre 12 y 13 años ya ha probado los cigarrillos electrónicos frente a un 9 % que ha fumado. El neumólogo del Hospital Fundación Jiménez Díaz, doctor Marcel José Rodríguez, advierte a los que son tan niños que vapear o usar tabaco calentado a esa edad «puede provocar daño endotelial (en venas y arterias) y derivar en ateroesclerosis, un infarto o un ictus».

En la misma línea, el responsable de la Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología del Doctor Balmis, Santos Asensio, habla de epidemia de cigarrillos electrónicos «sobre todo entre los jóvenes que no están concienciados de que son también dañinos. Piensan que no es adictivo pero el vapor tiene muchas sustancias tóxicas». Señala que todos los médicos están muy preocupados por el vapeo, «un nombre falso porque induce a pensar a la persona que es vapor de agua y no lo es. El cigarrillo electrónico lleva unas sustancias que son el propilenglicol y la glicerina que, calentadas, se convierten en productos tóxicos similares a las del tabaco».

"El cigarrillo electrónico lleva unas sustancias que son el propilenglicol y la glicerina que, calentadas, se convierten en productos tóxicos similares al tabaco» Doctor Santos Asensio — Responsable de la Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología del Hospital de Alicante

Daño pulmonar

Según este médico, existen ya estudios de que provocan daño a nivel pulmonar y circulatorio. «El problema es que entre un 20 % y un 40 % de jóvenes vapean habitualmente, y lo más preocupante es que el 90 % piensa que no le daña. Son conscientes de que el tabaco perjudica pero no de los váper». Afirma que en realidad «es un aerosol tóxico pero como se presenta en colores y sabores, resultan muy atractivos. Los que consumen este tipo de productos sabemos que tienen un riesgo incrementado de luego pasar al tabaco aunque en sí mismo vapear ya es dañino y es una epidemia actual».

"Es un aerosol tóxico y además como de colores y sabores, y resultan muy atractivos" Doctor Santos Asensio — Responsable de la Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología del Hospital de Alicante

El doctor Massuti coincide en que esta costumbre de consumo de tabaco por estas técnicas diferentes a las convencionales es más reciente pero existen datos suficientes para decir que «tiene el mismo impacto nocivo», advierte, uniéndose a otras voces que han coincidido en este mensaje durante la Semana sin Humo y el Día Mundial sin Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.

Datos preliminares

«En relación al cáncer de pulmón, que necesita un intervalo entre 15 y 20 años entre el consumo y la aparición del tumor, todavía tenemos datos muy preliminares; pero tenemos datos más claros en otras enfermedades relacionadas con el tabaco que aparecen antes, con un periodo de exposición más temprano», afirma..

Así, ha explicado que el 85 % de los casos de este cáncer podrían evitarse ya que existe una correlación clara entre el hábito tabáquico y el desarrollo de esta enfermedad. «Hay una simetría absoluta entre las curvas de consumo del tabaco en el momento convencional de cigarrillos y la aparición entre 10 y 20 años después de cáncer de pulmón. Y son unas curvas absolutamente idénticas. ¿Esto se va a producir con los cigarrillos electrónicos o los vapeadores? Todo apunta a que sí».

"Hay una simetría absoluta entre las curvas de consumo del tabaco en el momento convencional de cigarrillos y la aparición entre 10 y 20 años después de cáncer de pulmón. Y son unas curvas absolutamente idénticas. ¿Esto se va a producir con los cigarrillos electrónicos o los vapeadores? Todo apunta que sí». Doctor Bartomeu Massuti — Secretario científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe de Oncología del Hospital de Alicante

«Este cambio del consumo de tabaco, sobre todo en la población adolescente, puede tener, si no lo evitamos, consecuencias muy negativas en términos de salud a medio plazo», ha avisado el secretario científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y oncólogo en la provincia de Alicante. Así, se refirió a un análisis presentado durante la conferencia de investigación de cáncer de Estados Unidos, según el cual las personas que habían consumido tabaco convencional y vapeadores, «tenían un riesgo de cáncer de pulmón entre tres y cuatro veces mayor que los que habían consumido solamente tabaco convencional».

«Estos dispositivos son la puerta de entrada a los productos tradicionales de tabaco. La industria está gestando una nueva generación adicta con estos nuevos productos más atractivos. Además, existe una falsa sensación de seguridad e inocuidad totalmente alejada de la realidad», considera.

Plan de prevención

En este contexto, el nuevo Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobado recientemente por el Ministerio de Sanidad, contempla la posibilidad de equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos y los productos relacionados del tabaco (con y sin nicotina) a la regulación del tabaco tradicional.

Los neumólogos llevan años pidiendo esta equiparación al considerar un error pensar que el consumo de vapeadores puede ayudar a deshabituar a los fumadores. «Hay que igualar el riesgo y el impacto negativo para la salud del consumo convencional de tabaco con las nuevas formas, específicamente con los vapeadores».

«Hay que igualar el riesgo y el impacto negativo para la salud del consumo convencional de tabaco con las nuevas formas, específicamente con los vapeadores» Doctor Bartomeu Massuti — Secretario científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe de Oncología del Hospital de Alicante

Además, estos dispositivos suponen un riesgo añadido para la salud ya que su fabricación no está tan homogeneizada como la del tabaco y, por tanto, no se conocen exactamente las sustancias. «La forma de consumo del vapeador hace que la penetración a través de los bronquios sea más fácil y llegue más lejos dentro de la traquea que la aspiración mediante el cigarrillo convencional, es decir, el vapeador facilita una penetración en profundidad mayor», señala el doctor sobre este otro riesgo inherente.

Oncogénico

La doctora Virginia Calvo, del Grupo de Cáncer de Pulmón y especialista en el servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ha apuntado que «hay motivos claros de preocupación respecto de la oncogenicidad potencial de los cigarrillos electrónicos con una sólida base científica básica y molecular». «Tenemos datos ya de que realmente no son inocuos, sino que tienen riesgos, no solo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sino probablemente a largo plazo de riesgo de cáncer de pulmón». Además, recalca que muchos de ellos «tienen derivados de la nicotina, aldehídos, metales pesados, es decir, sustancias carcinógenas».

Cigarrillos electrónicos en mochilas desde los 8 años La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria advierte de que cada vez desde edades más tempranas se encuentran vapeadores en las mochilas, desde los ocho o nueve años. «No solamente hay vapeadores con forma de personajes conocidos de cómic o de dibujos animados, es que algunos están hechos de tal manera que se confunden con material escolar. Tienen forma de subrayadores, sacapuntas, etc. No hace falta ser muy perspicaz para pensar que esto está hecho para atraer a los menores, desde edades tempranas, y también para que se camuflen a la vista de los educadores», señala la doctora Carmen Fidalgo, secretaria de la directiva. Por ello, la asociación de pediatras hace un llamamiento para aumentar la percepción de riesgo de esta forma de consumo de tabaco tanto de los niños como de sus familias. Asimismo, reclama más control de las autoridades sanitarias para evitar productos dirigidos especialmente a menores de edad. Fidalgo explica que, en las charlas en colegios, algunos alumnos manifiestan que «su padre, su madre o algún familiar se ha desenganchado del tabaco por el uso de vapeadores, y piensan que son inocuos y no perjudiciales para la salud». Frente a esta percepción, los pediatras explican sus compuestos tóxicos y las enfermedades con las que se puede relacionar, como cáncer, afecciones cardiovasculares, irritación de las vías respiratorias «y una enfermedad que ya está descrita como la enfermedad del vapeo y se llama evali». Tal y como se expone en «Familia y Salud», el portal de divulgación de la entidad, esta enfermedad se describió en 2019 en EE UU, cuando se observó un elevado número de ingresos de jóvenes con lesiones pulmonares asociadas a casos de vapeo (2.807 personas ingresadas con 68 fallecimientos). Los investigadores consideraron que se trataba de sustancias como el acetato de vitamina E, y existen dudas de que pudieran influir los atomizadores o calefactores. Asimismo, los pediatras denuncian que haya influencers que recomienden en redes sociales este tipo de dispositivos. «Población que quizá no se había planteado fumar ve esto como una especie de juego y no perciben el riesgo. Esto se une a que el tabaco puede dejar un sabor desagradable en la boca pero vapear a veces puede dejar un sabor a menta o a frambuesa».

