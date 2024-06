El barrio de Santa Cruz, un "parque de atracciones" para turistas

El emblemático barrio alicantino de Santa Cruz, conocido por sus calles de casitas blancas ribeteadas de azulejos y balcones decorados con flores durante todo el año, se ha convertido en una de las zonas más atractivas para los turistas que llegan a Alicante. Y cada vez, más. Este encanto especial con el que cuenta el barrio atrae cada día a un sinfín de visitantes llegados de todos los rincones de la geografía, una circunstancia que ha transformado sus tranquilas calles en un "parque de atracciones" para turistas.

La presencia constante de grupos de turistas que acceden al barrio participando en free tours y que aprovechan la singularidad de sus calles para hacerte un selfie ha colapsado el vecindario, causando un malestar entre los vecinos que parece no tener solución a corto plazo. Y es que Santa Cruz, ubicado en el corazón del casco antiguo de Alicante, se ha convertido en uno de los reclamos más atractivos para los turistas también gracias su popularidad en redes sociales.

"El barrio se ha convertido en un parque temático", asegura José Baeza, uno de los vecinos afectados por la situación. "Este año ha sido extraordinario en cuanto a la llegada de turistas y cruceros a la ciudad, pero algunos solo vienen a montar escándalo. En días de crucero, las calles están abarrotadas y el mayor problema es que el vecino de toda la vida está siendo desplazado de su barrio", indica Baeza.

Una situación a la que se suma la oferta de tours guiados por el barrio a casi cualquier hora del día. "Ahora que llega el verano no puedes dormir con la ventana abierta por a media noche hay un grupo de 20 personas con un guia con micrófono dando la explicación del Benacantil o explicado las leyendas de Alicante", señala José Baeza. "A esto hay que sumarle los tuktuk que pasean por ahí y que ahora han decidido poner música ambiental con altavoces, pero no les dice nada porque parece que ton el turismo todo es barra libre", apunta José.

Un vecino se sentado en la puerta de su casa contempla como los turistas se hacen fotos en su calle en Santa Cruz. / HÉCTOR FUENTES

Una situación que el director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, José Antonio Ivars, explica por qué el nuevo turismo urbano se ve impulsado por la tecnología y las redes sociales. "Es un fenómeno que acaba generando mayor presión en ciertas áreas que se popularizan de manera exponencial. Las plataformas como Instagram promueven destinos de moda lo que genera un consumo muy superficial del patrimonio porque los turistas buscan experiencias instantáneas y narcisistas más que un disfrute profundo y respetuoso de los lugares que visitan", indica Ivars.

Atasco

Carolina, otra vecina de la zona, comparte su frustración. "Ha habido días en los que las calles han estado completamente colapsadas por grupos de turistas," explica Carolina. "Recuerdo un domingo reciente, había un grupo de 50 rusos con un guía que bloqueaban toda la calle. Al mismo tiempo, otro grupo bajaba por San Rafael, y no había forma de que subieran ni bajaran. El atasco era tal que los vecinos no podíamos ni movernos", explica la vecina.

"Es desesperante vivir en un lugar donde no puedes caminar por tus propias calles". Carolina menciona que los turistas frecuentemente dejan basura en las puertas de las casas y despiertan a los vecinos al llegar a altas horas de la madrugada. "Los apartamentos vacacionales están fuera de control y muchos ni siquiera cumplen con los requisitos básicos de habitabilidad," añade esta vecina.

Un grupo de turistas hacen fotos a las calles y las casas del barrio de Santa Cruz, en una imagen reciente. / HÉCTOR FUENTES

Paco Duque, también residente del casco antiguo, tiene una perspectiva diferente. "Para mí, lo más molesto es la suciedad en las calles, no tanto los turistas. Los cruceros no son el problema principal, sino cómo se gestiona la limpieza y presentación del barrio," comenta Duque. Sin embargo, reconoce que los apartamentos turísticos pueden ser una fuente de problemas, especialmente cuando están ocupados por jóvenes que no respetan las normas. "La noche puede ser un caos cuando llega el buen tiempo," admite Duque.

La situación en Santa Cruz refleja un fenómeno común en muchas ciudades europeas donde el turismo masivo choca con la vida cotidiana de los residentes. Según José Antonio Ivars, "las ciudades necesitan estrategias innovadoras para gestionar el turismo. En Lisboa, por ejemplo, se ha propuesto la creación de tarjetas de consumo con ventajas exclusivas para los residentes, evitando así su desplazamiento. Aunque Alicante no enfrenta la misma intensidad de problemas que ciudades como Barcelona o Ámsterdam, es crucial gestionar la ciudad para hacer compatible la vida cotidiana con la actividad turística, especialmente en barrios como Santa Cruz", advierte Ivars.

Suscríbete para seguir leyendo