Costas adjudica el proyecto para evitar la pérdida de arena en el Postiguet de Alicante

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha adjudicado el proyecto de mejora de la playa del Postiguet de Alicante, después de más de cuatro años de espera. La iniciativa consiste en la construcción de un espigón que una las playas del Cocó y el Postiguet. Para ello, se deberá eliminar el dique exento situado frente al litoral.

Las actuaciones se adjudicaron hace unos días por 653.400 euros (IVA incluido) a la empresa barcelonesa Poiser Management S.L. y las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses, aunque no se detalla cuando comenzarán las mismas.

El proyecto busca acabar con el dique exento situado frente al litoral para convertirlo en un espigón que salga de la tierra de manera perpendicular, adentrándose en mar abierto, y sirva para, por un lado, evitar la pérdida de arenas en la playa y, por otro, para separar con una barrera física la zona de baño del punto de vertido de aguas pluviales y residuales, situado en el área, según fuentes de la Dirección General de Costas.

El problema radica en la propia dinámica del litoral, que provoca un movimiento de arena hacia la bocana del Club de Regatas, situado a 500 metros al norte y, por ello, «desde el año 2014 esta arena es dragada y devuelta a su origen», explican las mismas fuentes.

La playa del Postiguet y, al fondo, el dique, en imagen de archivo. / Rafa Arjones

No obstante, la situación actual no ha mejorado, ya que aunque se ha conseguido que la línea de orilla no continúe retrocediendo, «no se dispone de una playa con la anchura deseable, de acuerdo a las condiciones proyectadas en el momento de construir el dique exento en 1995». Por ello, la iniciativa persigue interrumpir el transporte de sedimentos de la zona del Cocó; aislar la playa del vertido asegurando la calidad para el baño; generar un ancho de playa estable que defienda el paseo ubicado en la costa y permita su uso y disfrute en condiciones de seguridad; y mejorar la tasa de renovación de aguas en la zona, evitando que se estanquen y protegiendo la fauna y la flora del entorno.

Reutilización de materiales

Para lograrlo, se plantea el desmantelamiento total del dique actual, de 160 metros y un peso variable de entre dos y cinco toneladas. Además, se llevará a cabo un aprovechamiento de los materiales para construir un nuevo espigón con dos alineaciones, con una longitud total de 178 metros. La infraestructura tendrá un ángulo de 30º formando una especie de «L» para proteger la zona de la salida de los vertidos. Además, será necesario el dragado de casi 1.500 metros cúbicos de sedimentos del fondo marino para la correcta cimentación del nuevo espigón.

Según la Dirección General de Costas, la actuación permitirá la regeneración de la playa, aumentando la superficie de arena disponible y prolongando la línea de costa en el Postiguet, además de minimizar los episodios de contaminación en la zona del baño. Lo que supondría «un beneficio para los usuarios de la zona, que ganan un área de alto valor lúdico y libre de contaminantes».

Rechazo de Ecologistas en Acción El proyecto de mejora de la playa del Postiguet contó desde el primer momento con la opinión en contra de Ecologistas en Acción, que denunció además que no se tuvieron en cuenta las alegaciones que presentó cuando el proyecto de Costas se sometió a exposición pública. Cuando el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica publicó el informe de impacto ambiental, Ecologistas en Acción expuso que Costas no investigó en profundidad la mejor manera de resolver el problema existente en la zona. Para la organización ambiental, el proyecto de retirada del actual dique lo que hacía era «reconocer implícitamente que su construcción no ha servido absolutamente para nada».

