«Las universidades tenemos insuficiencia financiera y un problema de equidad en el reparto»

La encargada de dirigir en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) el grupo de trabajo que está desarrollando el nuevo modelo de financiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presidirá entre el 5 y el 7 de junio en el campus alicantino una cumbre de los gerentes de todas las instituciones académicas del país para avanzar en uno de los mayores desafíos del sistema universitario.

¿Qué importancia tiene la reunión de la próxima semana en la UA?

Tiene mucha importancia porque es la sectorial de gerentes dentro de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Hay diferentes sectoriales por ámbitos de competencia y esta es la sectorial de gerentes que tengo la alegría y el honor de presidir porque así me lo propuso la presidenta de CRUE y así se aprobó en la asamblea. Pensamos que era bueno que esa primera sectorial presidida por mí se hiciera en la Universidad de Alicante donde esperamos recibir a todos los gerentes de las universidades españolas. Los gerentes son una figura muy importante porque llevan fundamentalmente todo el peso de la de la organización de Recursos Humanos y de la parte económica de las de las universidades. Es una figura clave, casi el segundo nivel de importancia y de responsabilidad después del rector en las universidades españolas. Evidentemente, tras la aprobación de la LOSU (Ley Orgánica del Sitema Universitario Español) y sobre todo teniendo en cuenta, lo importante que es la financiación de las universidades. El reunirnos aquí en Alicante y tratar esos temas tan importantes, yo creo que le dan una importancia especial a esta convocatoria.

¿Cuál es el verdadero problema de la financiación?

Todas las universidades españolas desde la crisis del 2008 no han recuperado los niveles de inversión pública y de gasto público en educación superior y en investigación, por lo tanto, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero además, la nueva ley establece unas exigencias a las universidades que requieren de una mayor financiación básicamente en la reducción del profesorado asociado a unos niveles mucho más bajos de los que ha tenido que recurrir hasta ahora. Además, las Universidades sufren la poca inversión que se ha llevado a cabo en los últimos diez años o más en infraestructuras científicas. Por un lado, tenemos insuficiencia financiera, y por otro lado, tenemos un problema de equidad en el reparto de ese dinero, dado que las comunidades autónomas son diversas. Están financiadas de forma diversa en el Estado español y en la medida en que la mayor parte de la financiación de las universidades proviene de las comunidades autónomas, lógicamente hay muchas diferencias entre el nivel de gasto público entre unas comunidades y otras.

¿Cuál es el modelo en el que está trabajando el grupo que lidera?

Estamos trabajando en el modelo que propone la LOSU, el cual establece que el Estado español debe alcanzar un 1 % del PIB en financiación de universidades. Para los planes de financiación de las comunidades autónomas establece tres pilares: Una financiación basal, es decir, que cubra los gastos estructurales que ya tienen las universidades, básicamente de plantilla de mantenimiento y de infraestructuras; una financiación por necesidades singulares, ya que hay universidades que tienen plantillas más envejecidas que otras y hay universidades que tienen patrimonio histórico que también es costoso. Hay otras universidades que están centralizadas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también establece que haya una financiación por objetivos razonable, que nos permita diferenciarnos a unas universidades o a otras. Además, contempla que los gobiernos autonómicos planifiquen una política universitaria, que fomenten que unas universidades lleven en su investigación o en su calidad docente el cumplimiento de determinados objetivos.

¿Son optimistas respecto a la consecución del 1% del PIB? ¿qué plazos manejan?

La propia ley estableció un plazo hasta 2030 para la consecución del 1 %. Ahora tenemos una necesidad perentoria de financiación de plazas de ayudante doctor. Somos optimistas en que el convenio propuesto por el Ministerio de Universidades a las comunidades autónomas llegue a buen fin y que entre el Estado y las comunidades autónomas se financien todas las plazas de ayudante doctor que necesitamos para el cumplimiento de la LOSU.

Está a punto de cumplir un año al frente del grupo de trabajo que está desarrollando el nuevo modelo de financiación de las universidades españolas, ¿qué balance hace?

Positivo por dos razones. Primero, porque hemos conseguido finalmente la corresponsabilidad del Gobierno central y de las comunidades autónomas para la financiación de las plazas que necesitamos para el cumplimiento de la LOSU y porque también la próxima semana, que tenemos esa sectorial, en la que pretendemos aprobar y elevar al Ministerio un modelo de contabilidad analítica, que es otro de los requisitos que exige la ley para las universidades. Ese era un tema que estaba atascado desde el año 2020 y si todo va bien, lo desatascamos aquí en Alicante el día 5 y luego lo elevaremos al Ministerio. La contabilidad analítica es un instrumento de información muy valioso para las universidades porque nos permite analizar lo que cuesta realmente cada título, cada servicio y, por lo tanto, saber cómo poder ser más eficaces y también más transparentes.

En la clausura del curso volvió a reclamar una financiación más justa y equitativa para que la Universidad mantenga sus niveles de calidad y excelencia científica, ¿qué necesidades tiene la UA?

Por un lado, necesitamos financiación para nuevas plazas de profesores, de ayudantes a doctores y, por lo tanto, para renovar generacionalmente las plantillas. Necesitamos una inversión estable en infraestructuras, sobre todo, en rehabilitación y adaptación de edificios porque la mayoría están obsoletas. No solo por el uso y el paso del tiempo, sino también porque hay que adecuarlas a un modelo energético sostenible en el tiempo y desde el año 2008 o 2010 no ha habido una financiación específica para infraestructuras científicas y académicas. Sería interesante que en los nuevos planes de financiación se contemplará una financiación específica también para infraestructuras, porque, al fin y al cabo, la calidad docente y la excelencia científica se basa en tener una financiación para esa investigación, tener buenas infraestructuras y tener recursos humanos estables y preparados.

El plan de ajuste de gastos ha permitido ahorrar 5 millones y el compromiso es mejorar infraestructuras, ¿qué planes tiene?

Tenemos una gran necesidad de obras de rehabilitación y mejora de los edificios históricos, pero tenemos mucha necesidad de espacio porque los departamentos y los institutos han crecido también en recursos humanos. Hay con proyectos que necesitan infraestructuras científicas y entonces, necesitamos también que el campus Oeste, que es el que está al otro lado de la carretera, tenga ya y finalmente una integración con este campus Este. El presupuesto de este año es el primero que ha contemplado este tipo de obras de rehabilitación y de mejora en prácticamente casi todas las facultades que lo han necesitado, también con el esfuerzo de las propias de las propias facultades y departamentos.

Este curso ha destacado por la recuperación de Medicina y por estreno de Inteligencia Artificial, ¿qué balance hace?

Un balance muy positivo, en ambos títulos hay un grado de satisfacción muy alto. Aparte de obviamente haberse cubierto todas las plazas y de tener una lista de espera importante, hay un grado de satisfacción muy bueno, tanto de los estudiantes, como de los profesores que han impartido ese primer curso. Perseguimos ilusionados con el proyecto y transcurre con normalidad, con la misma calidad que en el resto de títulos que imparte la Universidad de Alicante.

El conseller de Sanidad recientemente alertó de que hay 666 plazas de médico presupuestadas sin cubrir en la Comunidad y ha reclamado al Gobierno que acelere la homologación de la bolsa de personal extracomunitario, ¿es esa la solución?

Hay un problema de necesidad del personal sanitario, pero eso no lo digo yo sola, lo ha dicho el conseller de Sanidad, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y lo vemos los posibles pacientes cuando vamos a los hospitales y hay listas de espera. Es evidente que eso no se soluciona solo con mayores plazas formativas en las universidades. Nosotros nunca hemos dicho que seamos nosotros solos la solución a la falta de médicos. Hay que mejorar las condiciones laborales de los médicos y de los sanitarios para que se mantengan y se fidelicen en la Comunidad Valenciana y en el resto de España y para que no emigren a otros países en busca de mejores condiciones laborales. Parece un poco un sin sentido que haya médicos españoles que tengan que ejercer su profesión en otros países y, a su vez, tengamos que recurrir nosotros a otros países para traer a médicos de allí. Yo creo que todo suma. Los excelentes médicos también de fuera de España, que si encuentran aquí su vía laboral, deben ser bien recibidos. Pero, creo que la sociedad española merece formar profesionales de la Medicina y darles la oportunidad de ejercer su profesión en España en las mejores condiciones posibles.

El próximo curso se estrena Logopedia e Ingeniería Aeroespacial, ¿qué expectativas hay?

Ambas estaban pedidas cuando se autorizó el grado en Medicina e Inteligencia Artificial, pero implantar cuatro a la vez y de ese peso era complicado, así que optamos por programarlas para este curso. Logopedia era algo en el que la Facultad de Ciencias de la Salud había puesto mucho empeño, con lo que la facultad crece bien en titulaciones de mucha demanda. Respecto al sector aeroespacial, nuestra provincia tiene muchas fortalezas, concurrimos a la posibilidad de que la provincia de Alicante fuera la sede de la Agencia Nacional Espacial, además, la empresa instalada en el Parque Científico de la UMH ya puso el primer cohete en el en el espacio y tenemos fortalezas por el tema de la gestión aeroportuaria. Con lo cual, también será una carrera que tendrá bastante éxito.

La UA ha destacado este curso en ránkings nacionales e internacionales, ¿cuál es el siguiente reto?

Es un espaldarazo a la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Alicante y nos sitúa en un nivel que nos permite seguir creciendo en relaciones internacionales con otras universidades de calidad docente e investigadora contrastada. Uno de los grandes retos de la Universidad de Alicante es su internacionalización, estamos en una ciudad y en un entorno emblemático para atraer tanto a estudiantes como a investigadores extranjeros y, por lo tanto, para aportar valor añadido a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Entre los rankings que estamos muy satisfechos es que la UA está considerada dentro de las universidades preferidas por los estudiantes extranjeros cuando tienen que salir de su universidad de origen.

La acampada por Palestina le ha exigido al Rectorado más firmeza y romper relaciones con Israel. ¿Tiene la UA convenios o acuerdos con universidades israelitas?

La Universidad de Alicante no mantiene ni ha mantenido nunca ningún convenio con ninguna universidad israelita y, por lo tanto, no podemos suspender nada porque no tenemos nada, pero no por este conflicto, es que no lo hemos tenido nunca. Las acampadas palestinas son un fenómeno que se extendió en muchas universidades europeas y españolas y era de prever que también se produjeran en la en la Universidad de Alicante. Nosotros siempre hemos exigido a los estudiantes que tuvieran un comportamiento pacífico, correcto, que fueran ejemplo de libertad de expresión y de reivindicación de la paz. Eso un valor muy importante en la Universidad de Alicante y, en principio, la experiencia que hemos tenido así ha sido, ha sido afortunadamente pacífica y ya no tenemos a los estudiantes en la acampada, ya se han ido.

«El gran reto es la ampliación, unir el campus Oeste y el Este» Acaba de anunciar que quiere repetir como rectora, ¿qué retos y asignaturas tiene pendientes? Me presento a las elecciones por dos motivos. Porque quiero rendir cuentas de lo que he realizado en estos en estos cuatro años y, segundo, porque mantengo la ilusión y el compromiso de seguir trabajando con la comunidad universitaria en los proyectos que ya empezamos, entre ellos cuatro titulaciones. Me ilusiona solucionar el problema de los espacios y de las infraestructuras. ¿Qué planes baraja para conseguirlo? Quiero seguir trabajando y luchar por un plan plurianual de financiación que nos permita, primero, dejar la Universidad de Alicante en la siguiente generación con esa renovación generacional de las plantillas. En segundo lugar, que nos permita una Universidad moderna y actualizada en sus infraestructuras, tanto tecnológicas, como presenciales que exige un campus como la Universidad Alicante. El gran reto ahora es la ampliación y unir esos dos campus, el Oeste y el Este. ¿Cuáles serían las facultades prioritarias? Todas necesitan una gran rehabilitación y una gran mejora energética y yo creo que ahora vamos a ver ahí en el en el nuevo campus qué podemos hacer, qué nuevos edificios pueden dar servicio a esas facultades. Necesitamos nuevas instalaciones para departamentos, para laboratorios, para estructuras científicas y rehabilitar los que tenemos.

