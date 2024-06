La brecha digital colapsa la petición de plaza en los colegios con alumnado vulnerable en Alicante

Lo que en 2020 se presentó, en plena pandemia, como toda una oportunidad para apuntar desde casa a los niños en el colegio ha acabado generando una «situación caótica» en centros escolares con familias vulnerables o con escasos recursos académicos. Así describen directores de la provincia de Alicante la situación que están sufriendo con la apertura del periodo de admisión de Infantil y Primaria que comenzó el 30 de junio y que acaba este mismo jueves.

La brecha digital y el idioma están desbordando a muchos de esos colegios hasta el punto de que el equipo directivo o profesores han tenido que aparcar sus tareas y dejar de dar clase para poder atender a los padres que se presentan en los centros para pedir ayuda para escolarizar a sus hijos. Hay casos en los que el 90 % de las solicitudes de plaza que se realizan en algunas dependencias escolares se llegan a hacer de manera presencial, pese a la implantación de la telematrícula.

En algunos centros, tras la experiencia del curso anterior, han instaurado el sistema de cita previa para tratar de agilizar las inscripciones y evitar las colas a pleno sol. Media hora o veinte minutos es el tiempo que se está dedicando por familia cada día y así toda la mañana sin dejar de atender.

Entre las principales dificultades que lleva a estos progenitores a tener que acudir al colegio para realizar la inscripción, según trasladan los centros consultados, está el hecho de que muchas carecen de un ordenador en casa, otras no disponen de internet en el móvil o si cuentan con él tienen poca cobertura, mientras que también hay quienes tampoco tienen una cuenta de correo electrónico.

Sin embargo, estos no son los únicos obstáculos que han detectado los centros que están recibiendo estos días una avalancha de padres.

Además de las barreras para acceder a las nuevas tecnologías, muchos progenitores que no entienden cómo funciona la plataforma digital, o bien por el idioma, porque son inmigrantes y no hablan castellano, o bien son españoles pero tienen problemas de lectoescritura o no se manejan con la informática.

Otras llegan, de hecho, con el pasaporte y no con el Dni para conseguir la clave de admisión que es el primer paso para poder iniciar toda la tramitación posterior por lo que resulta indispensable presentar un documento que acredite la identidad del familiar en el centro.

«No damos a basto, tenemos a dos personas de apoyo porque estas familias no pueden hacer las matrículas solas, tenemos a dos profesores que han tenido que apoyarnos porque durante toda la mañana nos llega gente para pedir plaza», explica David García, director del colegio Benacantil de Alicante, quien afirma que la situación se hace extensiva a toda la zona norte de la ciudad.

Es el caso de la escuela infantil que lleva el mismo nombre que el colegio, donde de 40 solicitudes, solo cuatro las han hecho de forma telemática los padres. Aquí, como en algún que otro centro, han probado, sin éxito, dejándole a las familias un ordenador para que ellas mismas gestionaran la preinscripción.

En otro colegio alicantino próximo, el Óscar Esplá, su directora Ainhoa Alite afirma que todo el equipo directivo está volcado para afrontar el periodo de matriculación, porque al carecer de personal administrativo, no tienen otra. «Esto se traduce en tener que cambiar los horarios, quitar clases, supone una carga de trabajo muy importante, pero es necesario ayudar a estas personas, primero, porque necesitan matricular a sus hijos y segundo porque si no lo hacemos las solicitudes nos llegan con errores y eso implica que se genere otro embudo», señala. En estas instalaciones más de la mitad de las solicitudes de plaza se realizan de forma presencial.

En Elche también hay colegios con el mismo perfil de alumnos que experimentan esta realidad en más de un barrio, como por ejemplo el San Fernando, donde su directora ha tenido que compatibilizar sus funciones, desde que se abrió el periodo de inscripción, para gestionar la alta demanda de familias que son incapaces de realizar el trámite online.

Nueva web

Este problema, que no es nuevo, sino que se viene arrastrando desde que la Conselleria de Educación puso en marcha este sistema de inscripción online, a raíz del confinamiento, para dar más comodidad a los padres y evitar que se desplacen, se une a otra queja que se ha intensificado este curso porque el periodo de matriculación ha comenzado más tarde, debido a la recuperación del distrito único, y se alargará hasta finales del mes de julio.

Y es que tras concluir el periodo de admisión este jueves y tras la baremación de las solicitudes, se publicarán las listas provisionales el 1 de julio y las definitivas el 15 de julio. De este modo, la matrícula telemática será del 15 al 19 de julio y la presencial del 15 al 23 de julio. De ahí que los centros reivindiquen administrativos para poder dar abasto, especialmente en estas fechas tan complejas que coinciden con el final de curso, evaluaciones y la organización de las correspondientes fiestas de despedida. Y no solo eso, la petición que hacen muchos directores es que se adelante el periodo de inscripción al segundo trimestre del año.

Para este curso, la Generalitat ha lanzado una nueva web (adminova.gva.es) a través de la cual se pueden hacer todas las gestiones de inscripción en todas las etapas, así como en Escuelas de Idiomas, Enseñanzas Deportivas, Música y Danza y ciclos de Artes plásticas y diseño.

Sin incidencias, en general

Pese a que el departamento autonómico la presentó como «una web sencilla e intuitiva con la que se pretende facilitar la experiencia al usuario en el proceso de admisión y matriculación», con un sistema que también funciona con el móvil, tampoco este año se ha conseguido paliar los problemas por la brecha digital que sufren las familias más vulnerables. Por contra, los centros que no concentran alumnado con un nivel socioeconómico bajo, el proceso de admisión online no está generando ninguna incidencia destacada, según confirmaron desde la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa), ya que de manera generalizada los progenitores están tramitando las solicitudes como corresponde.

Esta entidad ha valorado positivamente el trabajo que realizan estos días los colegios para ayudar con las inscripciones a las familias que lo necesitan, tanto telefónicamente, como de manera presencial, tal y como señaló su presidenta, Sonia Terrero, quien indicó que, de hecho, una de las reivindicaciones que lanzaron a la Conselleria de Educación es que este curso introdujera la cláusula de atención presencial a los padres por «falta de conocimiento» y no solo por carecer de dispositivos electrónicos u ordenadores.

¿Qué es la brecha digital? La brecha digital, tal y como describe Cruz Roja, hace referencia a la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre grupos sociales. Estos grupos se suelen determinar en base a criterios económicos, geográficos, de género, de edad o culturales. Entre los diferentes tipos de brecha digital que existen, la brecha digital de acceso es una de las más habituales. Se refiere a las posibilidades que las personas tienen de acceder a este recurso. Aquí entran en juego las diferencias socioeconómicas entre las personas y los países. El otro tipo de brecha digital más común es el de la brecha de uso que hace referencia a la falta de competencias digitales que impide el manejo de la tecnología. Según datos del Plan Cruz Roja Responde -que nace como reacción al impacto de la pandemia-, el 63,8% de los hogares atendidos no dispone de ordenador y el 46,6% no tiene contratado ningún servicio de internet. El hecho de que muchos procesos y servicios pasen por la digitalización impide que estas personas accedan a plataformas o prestaciones que necesitan y, por tanto, acrecenta su fragilidad y su aislamiento. La falta de competencias digitales también afecta de forma decisiva a niños y niñas en la educación, así como a la realización de trámites y gestiones en las familias más vulnerables. Según el Instituto Nacional de Estadística, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en los últimos años, si bien sigue existiendo una brecha entre los usuarios y no usuarios (brecha digital) que se puede atribuir a una serie de factores: la falta de infraestructura (en particular en las zonas rurales), la falta de conocimientos de informática y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información, o la falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer.

