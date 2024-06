Consejos para la Selectividad: estas son las recomendaciones para antes y durante los exámenes

Faltan pocos días para que comience la Selectividad en la provincia de Alicante y los estudiantes se enfrentan a las últimas horas de estudio.

Preparar bien el exámen es fundamental, pero ten claro que es un trabajo que se ha tenido que hacer durante todo el año. Ahora es el momento de repasar y de estar tranquilo.

Es lo más difícil, poder controlar los nervios ante una prueba que se torna fundamental para muchos jóvenes que quieren poder elegir la carrera que van a cursar. Por eso la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha editado su manual ‘Selectividad con eficacia’ en la que se recogen consejos que puedes aplicar antes y durante el examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebrarán los días 4, 5 y 6 de junio.

Consejos para antes de la Selectividad

En primer lugar, desde la UMH recomiendan hacer una programación y respetarla. Trata de distribuir tanto el tiempo de estudio, como el de descanso. “Las horas que vas a dedicar a cada asignatura dependen de la dificultad que para ti representen y de los objetivos que te planteas conseguir en cada una de ellas”, señala.

Además, recuerdan que a medida que se acerque el examen más nervioso te pondrás así que recomiendan practicar algún deporte o realizar ejercicios de relajación y, fundamental: confía en tí mismo.

Totalmente desaconsejable las “empolladas” de la noche anterior, lo que tienes que hacer es dormir y descansar. Se puede repasar durante el día pero la noche no es el mejor momento: hay que dormir.

Es recomendable antes de acostarte que prepares todo lo que necesitarás en el examen: bolígrafos, lápiz, goma, regla, reloj, calculadora, DNI… Recuerda que todas las respuestas se deben escribir con bolígrafo.

Por último, la UMH recomienda no estudiar ni repasar el día del examen ni unas horas antes, hay que tener la mente despejada. En todo caso, sólo revisa ese dato que sabes que a veces se te olvida.

INFORMACIÓN

Consejos durante la Selectividad

En el manual de la UMH se resumen 12 consejos que son muy importantes para afrontar los exámenes de la mejor forma posible. Son los siguientes:

Relájate. Nada más sentarte relájate. En cuanto comiences a escribir, tu nivel de ansiedad disminuirá. Pregunta. Sigue con atención las instrucciones que te dan antes de empezar la prueba. Lee la hoja del examen y si no entiendes algo pregunta al profesorado, están allí para ayudarte. Organízate. Distribuye bien el tiempo del que dispones para hacer cada pregunta. Fíjate si todas ellas valen lo mismo y decide cuánto tiempo vas a dedicar a cada una. Lee. Lee atentamente las preguntas y responde siempre a lo que se te ha pedido. Estructura de las respuestas. Realiza un esquema de cada pregunta antes de redactar tu respuesta. Esto te permitirá estructurar el tema y evitará que olvides ideas. Siempre sabrás la tarea que te resta por completar en el tiempo que dispones. Responde primero las que sepas. Disminuirá tu ansiedad y si te falta tiempo para alguna pregunta no será para esa. Indica con claridad a qué pregunta estás contestando en cada momento. En algunos exámenes tendrás el “hueco” para contestar, recuerda incluir esta hoja en el interior del cuadernillo. Sé claro en tus respuestas. Trata de destacar por la claridad de tus ideas y lo fluido de la redacción. El profesorado valora las respuestas claras y bien organizadas. La estructura de tu exposición ha de detectarse fácilmente, todos los conceptos han de aparecer relacionados y estar bien definidos. Desarrolla tus respuestas. No respondas “telegráficamente” ni te “enrolles” demasiado. Responde desarrollando la estructura de tu esquema y ve al grano. Ten siempre presente lo que se te pregunta y no introduzcas cosas ajenas. Trata de responder todas. Si has dejado alguna pregunta en blanco, vuelve sobre ella, y trata de responderla aunque sólo sea con un esbozo o unas indicaciones superficiales. Puedes mejorar tu nota. Sé limpio en la exposición. La presentación de tu examen ha de ser aceptable: guarda espacio en los márgenes, subraya las ideas o palabras que quieres destacar, etc. Tu letra ha de ser legible, el corrector/a de tu examen lo agradecerá y tu nota también. Presta atención a la ortografía, puntuación y correcta sintaxis. Repasa el examen. Antes de entregar el examen dedica unos minutos a repasar. Podrás así, corregir errores, faltas de ortografía, mejorar la redacción, etc…

No compruebes tus respuestas. Ya que en el mismo día tendrás varios exámenes, no compruebes las respuestas que has dado, pues si te has equivocado, aumentará tu ansiedad y estarás en peores condiciones para empezar el nuevo examen.