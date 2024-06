Instituto Bernabeu mejora el pronóstico de los tratamientos y reduce el estrés emocional gracias a la IA

Instituto Bernabeu da un paso más hacia el futuro de la reproducción asistida ofreciendo a los pacientes, a través de la Inteligencia Artificial, una mayor precisión en la predicción de las posibilidades de éxito reales que podrán obtener en sus tratamientos de fertilidad.

La Unidad Especializada en IA aplicada a la Medicina Reproductiva de Instituto Bernabeu ha integrado recientemente esta novedad en sus protocolos de atención al paciente y utiliza algoritmos de IA de última generación para analizar una amplia gama de datos clínicos y genéticos de los pacientes, incluyendo edad, historial médico, resultados de pruebas hormonales, el factor masculino o la reserva ovárica de la mujer, entre otras.

Esta herramienta de «machine learning» o aprendizaje automático, es capaz de procesar una cantidad ingente de datos de manera compleja, generando predicciones personalizadas que “permiten a los pacientes tomar decisiones mejor informadas sobre su tratamiento, reduciendo así la incertidumbre y la ansiedad que a menudo acompañan a este proceso”, explica el coordinador de la Unidad de Inteligencia Artificial de Instituto Bernabeu, el doctor Jordi Suñol.

Se trata, por tanto, de una propuesta enfocada a ofrecer mejor asistencia a los pacientes y que ayuda al equipo de especialistas en medicina reproductiva, a trasladar las opciones reales que tienen a la hora de planificar un proceso asistido de reproducción. “Nuestra apuesta por la tecnología, incluida la que incorpora IA en sus sistemas, siempre está enfocada al beneficio del paciente. Debemos garantizar, como profesionales que cada novedad incorporada es realmente útil y favorece los intereses de quienes acuden a nuestras clínicas para poder ser padres”, añade el doctor Suñol.

La institución ha batido un verdadero récord acudiendo con un total de 29 investigaciones científicas al congreso de la SEF. / INFORMACIÓN

Planes personalizados de tratamiento

La recomendación general para las parejas es, como primer paso, acudir a una clínica especializada tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección y sin lograr un embarazo evolutivo de manera natural. A partir de ahí, se inicia un camino en el que el equipo médico va guiando en función de diferentes criterios.

“Ningún caso es igual a otro, y nuestro trabajo es decidir cuál es el mejor tratamiento en función de muchos factores. Por eso, contar con esta tecnología aporta valor, tanto a nosotros como a los propios pacientes, y nos permite personalizar, todavía más, los tratamientos que ofrezcan un mejor resultado”, según el doctor Jordi Suñol.

Con ovocitos propios

Aunque será siempre el equipo médico a cargo de cada caso el que decida, en general este recurso está especialmente indicado para mujeres o parejas menores de 40 años, que están considerando iniciar un tratamiento de fertilidad con sus propios ovocitos.

También podrían beneficiarse pacientes que no han logrado éxito en sus procesos previos de fertilidad y que buscan comprender las razones de estos fallos y mejorar sus posibilidades de éxito en futuros tratamientos.

El objetivo, en todos los casos, será obtener información más precisa sobre sus posibilidades de éxito tras realizar uno, dos o tres ciclos de reproducción asistida. Por tanto, cada paciente podrá elegir el tratamiento en función de criterios objetivos. “Contar con esta información es algo que valoran de forma muy positiva en consulta, porque el pronóstico está basado en criterios objetivos de individualizados, que refuerzan la opinión experta y la experiencia acumulada del doctor o doctora que les atiende en cada momento”, explica el doctor Jordi Suñol.

El Instituto Bernabeu a la vanguardia de la reproducción. / INFORMACIÓN

La IA, clave para el futuro de la reproducción asistida

La integración de esta nueva tecnología en los procesos de Instituto Bernabeu es un ejemplo tangible del papel cada vez más importante que está jugando la inteligencia artificial en el futuro de la reproducción asistida. La IA tiene el potencial de revolucionar este campo, permitiendo a los profesionales médicos desarrollar tratamientos más personalizados, efectivos y seguros.

La Unidad Especializada en IA de Instituto Bernabeu tiene como misión validar los nuevos avances en los distintos campos de biología, genética y andrología y coordinar su aplicación y desarrollo. Aporta una novedosa visión multidisciplinar y experta para optimizar los procesos y ofrecer mejores resultados a los pacientes.

Algunos de los procesos implicados en los ciclos de reproducción asistida se están llevando a cabo ya con el apoyo de la IA en los laboratorios de Instituto Bernabeu, pero «la incorporación de esta herramienta innovadora representa un paso muy importante en nuestro compromiso por ofrecer a los pacientes la mejor atención posible. Estamos convencidos de que tendrá un impacto muy positivo en la vida de muchas personas que buscan formar una familia», señala el doctor Suñol.

Investigación puntera premiada

Desde hace más de tres décadas, Instituto Bernabeu se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la investigación de la medicina reproductiva. El Grupo de clínicas especializadas está liderada por los doctores Rafael y Andrea Bernabeu. Atrae anualmente a pacientes llegados de todo el mundo, en concreto, de 137 países y cuenta con 9 clínicas repartidas en Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, Albacete, Cartagena, Elche, Benidorm y Venecia.

Este año, el equipo de investigadores y expertos de Instituto Bernabeu ha batido un verdadero récord acudiendo con un total de 29 investigaciones científicas al congreso de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), donde han sido premiadas las investigaciones lideradas por la doctora Esperanza de la Torre y el investigador Jaime Guerrero sobre la compactación endometrial y el fallo recurrente de implantación en doble donación de gametos.

A estos galardones, se suma la importante presencia del equipo de Instituto Bernabeu en el reciente congreso Alpha Scientists in Reproductive Medicine, celebrado en Lisboa, con cinco investigaciones, y su inminente participación en el congreso de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), que se celebrará el próximo mes de julio en Ámsterdan y, donde un año más, su trabajo investigador ha sido ampliamente reconocido con tres comunicaciones orales y nueve más en formato póster.