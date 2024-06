«Ojalá tuviera una lamparita que frotar y pudiera arreglarlo todo en un día»

Cristina García dirige desde hace un año las áreas de Infraestructuras, Mantenimiento, Cementerios y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Alicante. La edil valora la situación en la que se encuentran las actuaciones de reurbanización como la del parque de San Blas o la ampliación de cementerio. Además, anuncia su intención de seguir desarrollando la accesibilidad y la transición hacia energías renovables.

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de este primer año de mandato?

RESPUESTA: Estamos inmersos en una transformación tanto urbana como social para hacer una renovación completa que nos permita impulsar una ciudad más moderna y accesible para vecinos y visitantes. Actualmente, tenemos en ejecución obras por valor de 22 millones de euros y en licitación por más de 14 millones. Estamos trabajando en todos los barrios y esto es el primer año, pero esta es la línea que queremos continuar.

P: ¿Cuáles son sus principales retos en el área de Infraestructuras?

R: El desafío que tengo en este mandato es poder llegar a todos los barrios que requieran una necesidad tanto de infraestructuras como de mantenimiento. Hay muchos proyectos para desarrollar, pero los principales son algunos como las obras del parque de San Blas, la mejora de la accesibilidad en entornos como el Puente Rojo, la ampliación del cementerio o el plan de mejora de las infraestructuras educativas.

P: Entre los proyectos se encuentra la mejora de pasarelas como el ⁠Scalextric. ¿Descartan por tanto realizar una rotonda en cota cero?

R: Lo que tenemos que hacer actualmente es actuar en las cosas inminentes. Plantearnos retirar la pasarela para hacer una rotonda en cota cero creo que es algo más a futuro. Ahora se va a reparar y posteriormente decidiremos cómo vamos a afrontarlo.

P: Las obras en San Blas han vuelto un año y medio después con polémica por la tala de árboles...

R: No voy a hablar de tala porque lo que hay es una reposición de arbolado. Quiero señalar que estos árboles se han retirado porque tienen un tiempo de vida, y no pasa nada. Veníamos sufriendo muchas incidencias por caída de ramas o roturas que habían perjudicado al alumbrado. Pese a todo lo que pueda estar moviéndose yo me acerco bastante a la zona y los vecinos nos transmiten que están encantados.

P: ¿Qué pasa con proyectos como la reurbanización de O’Donnell o el parque Lo Morant? Nada se sabe...

R: El parque Lo Morant lo lleva Parques y Jardines, pero actualmente se está trabajando en el proyecto de reinicio de estas obras. Hay proyectos que se quedaron paralizados en su momento y que ahora se están retomando, me faltan horas y dinero para todos.

P: Hay otras plazas que están a la espera de su reurbanización como la Montañeta...

R: Aunque estamos trabajando sobre este proyecto, en principio no lo voy a llevar directamente desde mi área. Lo van a gestionar desde Tráfico porque incluye todo el entorno y el propio acceso del parking.

P: Los vecinos de Óscar Esplá también reclamaban más mejoras...

R: Soy consciente de que Óscar Esplá necesita una renovación, como muchas zonas de Alicante. Lo único que pedimos es tiempo para poder llevarlas a cabo. Aquí no hay ciudadanos de primera ni de segunda, las cosas desde la administración a veces son más complicadas, pero este es uno de los proyectos que están encima de la mesa.

P: ¿Alguno más en mente?

R: Me gustaría ver una continuidad de Gadea, Soto y Marvá hacia la avenida de los Condes de Soto Ameno con el que pudieras llegar hasta el castillo de San Fernando. Lo importante es poner en marcha proyectos a largo plazo que puedan llevarse a cabo venga quien venga detrás.

P: ¿Y el ascensor del Castillo? ¿Se plantean un modelo moderno?

R: No solo tenemos el ascensor del Castillo, hay otros como el de la pasarela del Postiguet sobre los que tenemos que actuar. Son infraestructuras que requieren de un aporte económico elevado y tienes que sopesar bien cómo lo haces y si se pueden solicitar fondos europeos. Ojalá tuviera una lamparita que frotar y pudiera arreglarlo todo en un día.

P: ¿En qué punto se encuentra el plan de infraestructuras educativas, tan reclamado por los colegios?

R: Contamos con un listado bastante amplio de todas las necesidades que tienen los centros, ahora hay que valorarlo y poner encima de la mesa qué depende de nosotros y qué de conselleria. Llevamos mucho tiempo donde sabemos que no se ha hecho nada y es algo prioritario. Es verdad que nos estaban pidiendo un plan, pero tienen que entender que el plan no se ejecuta en dos días, estamos trabajando en él y contará con varias vías.

P: En breve deben renovar el contrato de las luces de Navidad. ¿Se plantean plantar batalla a Vigo?

R: Es cierto que hay que renovarlo, pero todavía estamos cubiertos hasta las próximas Hogueras. Con las luces de Navidad haremos cosas chulas pero no vamos a competir con Vigo. Tendremos nuestra propia identidad, con adornos para que la gente sepa que está en Alicante.

P: Otros de sus grandes proyectos es la ampliación del cementerio...

R: Ahora mismo estamos pendientes de la modificación de crédito porque es una inversión que depende de ello para comenzar porque ya está adjudicada. El tiempo de ejecución será de diez meses a partir de comience la obra y comprende la construcción de 2.500 nichos. Es una solución provisional porque estamos barajando la opción de que el cementerio haya que ampliarlo de otra forma.

P: ¿Hay algún proyecto para el memorial de republicanos fusilados?

R: Si soy sincera, estamos trabajando en otras cosas y no nos hemos centrado en ello. Ahora lo que nos interesa es sacar adelante esa ampliación porque tenemos escasez de nichos.

P: Se ha reducido un 30 % el consumo eléctrico por los paneles solares, ¿podrá llegar a toda la ciudad?

R: Hoy por hoy es un reto que tenemos encima de la mesa. Ya hemos puesto todos los paneles solares en dependencias, colegios e infraestructuras. Llegar a toda la ciudad puede ser que lleguemos algún día, de momento estamos en esta línea.

P: ¿Y les preocupan las críticas por falta de mantenimiento?

R: No me preocupa en absoluto. No funciona mal, lo que pasa es que hay valorar qué tipo de mantenimiento hay que llevar a cabo, esto no es como una casa donde actúas directamente, hay que distinguir entre un mantenimiento y una obra. No todo lo que ocurre es mantenimiento.

P: El tripartito dio carpetazo al contrato de reparaciones en 48 horas. ¿Se plantea recuperarlo para agilizar los arreglos menores?

R: Anteriormente había un contrato de 48 horas pero ahora cuando firmamos un contrato con una empresa ellos mismos tienen que darte respuesta en ese plazo. Esta es la diferencia entre tener un servicio como se gestionaba anteriormente o el actual en el que sacas contratos de servicios donde son las empresas las que responden y las que deben actuar en un plazo de 48 horas, así se optimizan recursos.

P: ¿Se va a actuar en cuanto los problemas de falta de climatización y agua caliente en instalaciones municipales?

R: Hay que tener en cuenta que muchos contratos de servicio que están actualmente en vigor no se pueden modificar hasta que no finalicen. Evidentemente, durante su vigencia las cantidades se van quedando cortas y hay que renovar estos contratos. Ya estamos actuando en esta línea. Volverá el agua caliente y el aire acondicionado sin ninguna duda.

P: ¿Y cuánto queda por hacer para que toda la ciudad sea accesible?

R: Queda bastante. Ahora mismo se está llevando a cabo un proyecto en todo el distrito dos, que abarca Virgen del Remedio, o el que se ha llevado a cabo en el entorno del Puente Rojo, la Torreta, Carolinas, la Florida y Alfonso el Sabio y continuaremos en Vistahermosa.

P: Para terminar... ¿Dónde le gustaría dejar sus concejalías en 2027?

R: Me gustaría ver acabado el parque de San Blas, pero más que acabados quiero ponerlos en marcha. Lo importante es que no pare nunca el desarrollo de la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo