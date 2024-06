El amor se "doctora" en Alicante: petición de mano ante "la mano" de la UA

Que te nombren doctora en la Universidad de Alicante ya es de por sí un hecho importante como para que la fecha se te quede grabada en la memoria. Pero si, además, como le ocurrió a Alexandra Domínguez, ese mismo día te piden matrimonio, la efemérides es de las que marcan una vida para siempre.

Así fue como hace ahora una semana esta mexicana criada en Reino Unido y residente en España ganó un título, el de doctora en Filosofía y Letras, con línea de investigación en comunicación en la era digital, y al mismo tiempo perdió -virtualmente- la soltería.

Su novio Rubén le pidió la mano ante "la mano" de la UA, la escultura que es el símbolo más reconocible del campus alicantino, aunque el nombre de la obra de Pepe Azorín es «Dibuixar l’espai» o «Dibujar el espacio».

En tan icónico lugar Alexandra, especializada creación de contenido y corrección de textos, dio el "sí, quiero" al que desde entonces es su prometido.

La cuenta en Instagram de la Universidad de Alicante se encargó de felicitar a la pareja con este mensaje: "Love is in the air! 😍❤️ Venir a la UA a que te nombren doctora y que, además, te pidan la mano 😍 ¡Enhorabuena Alex, por partida doble! ¡Y enhorabuena también a Rubén!".

"¡Muchas gracias! Fue un gran día 💍👩🏻‍🎓", contestó Alexandra.

Alexandra Domínguez Hernández en una imagen de su blog personal / https://alexdomhblog.wordpress.com/

Decenas de mensajes deseando felicidad a los novios se sucedieron en los comentarios, donde no faltó, como es habitual, algún toque de humor ("yo que la quiero perder de vista y otros que piden ahí la mano. Vamos no me jodas", que escribió algún estudiante con pocas ganas de serlo) y una crítica, como también es frecuente en redes sociales ("no había días en el año para pedirle la mano q le tiene que 'robar' su momento especial después de años de esfuerzo?🤐🤐", dijo una usuaria, que no tardó en ser contestada por la propia protagonista de la noticia: "A mí me encantó! Coincidieron todas las personas que quería que estuviesen ♥️".

¡Que viva el amor!