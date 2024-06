La Inteligencia Artificial, protagonista del examen de Castellano en la Selectividad de la Comunidad Valenciana

Este martes daba comienzo la Selectividad en la Comunidad Valenciana. El primer examen de la jornada ha sido el de Castellano, una de las cinco asignaturas obligatorias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Si en 2023 la protagonista de este examen fue Ana Obregón y la polémica sobre la gestación subrogada, este año en el comentario de texto ha versado sobre la Inteligencia Artificial.

En la parte obligatoria de esta prueba había que responder varias preguntas sobre un artículo de opinión publicado en El País el pasado 2 de enero que lleva como título ‘Estupidez artificial’. En este texto, su autor, Víctor Lapuente, arranca con una frase contundente: “Lo que da miedo de 2024 no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana. Lo tenebroso no son las nuevas formas de trabajar y relacionarnos que traerá la tecnología futura, sino las viejas lecciones de vida que trajeron las tecnologías pasadas y que no hemos aprendido”. En otra parte del texto, el autor comenta cómo “la robotización está eliminando y precarizando trabajos a la velocidad de un nanosegundo”.

El examen de Castellano de la Selectividad 2024 / INFORMACIÓN

Federico García Lorca o Buero Vallejo

En la segunda parte del examen de Castellano se proponían dos textos y había que elegir uno de ellos y contestar a varias preguntas. El texto 1 es el poema ‘Sorpresa’ de Federico García Lorca. Es el siguiente:

Muerto se quedó en la calle

con un puñal en el pecho.

No lo conocía nadie.

¡Cómo temblaba el farol!

Madre.

¡Cómo temblaba el farolito

de la calle!

Era madrugada. Nadie

pudo asomarse a sus ojos

abiertos al duro aire.

Que muerto se quedó en la calle

que con un puñal en el pecho

y que no lo conocía nadie.

El segundo texto es un extracto de la obra de teatro ‘Historia de una escalera’ de Antonio Buero Vallejo, que se estrenó en 1949. En ella se analiza la sociedad española de la época a través de los vecinos de una escalera.