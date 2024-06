El Mercado Central de Alicante avanza para controlar a los grupos de visitantes

El Mercado Central de Alicante se encuentra un paso más cerca de poner coto a la afluencia masiva de grupos de turistas que genera molestias en un buen número de los puestos de venta. La Junta Directiva de los mercados de la ciudad se ha reunido este martes para abordar la necesidad de aprobar una guía de buenas prácticas que ya ha impulsado la Asociación de Guías Turísticos Oficiales en València. El documento sobre el que se está trabajando contempla, entre otras recomendaciones, reducir el número máximo de personas por grupo o concretar los lugares determinados para que los diferentes tours hagan sus paradas, afectando lo menos posible al desarrollo comercial de los establecimientos.

Para Paco Alemañ, presidente de los mercados municipales de Alicante, es necesaria una regulación para este tipo de prácticas ya que la normativa local no se actualiza desde hace una década, por lo que no contempla actividades de reciente popularización, como las visitas guiadas que se realizan especialmente en el Mercado Central. No obstante, Alemañ destaca que el turismo también representa una oportunidad para muchos de los comercios, si se apuesta por fomentar un consumo de productos locales entre los visitantes.

Un grupo de turistas compra en uno de los puestos del Mercado Central. / Pilar Cortés

Desde el Ayuntamiento ven con buenos ojos la medida, al igual que la se está trabajando en impulsar para el Casco Antiguo, y buscarán aplicar un mayor control a los turs ilegales. «Estamos totalmente a favor de esa guía de buenas prácticas que va en la línea de medidas como grupos más reducidos o que no se utilicen megáfonos», ha reconocido la concejala de Turismo, Ana Poquet (PP). En esta línea, la concejala ha anunciado que su concejalía y la de Mercados trabajarán de forma conjunta con la Policía para tratar de estrechar el cerco sobre los recorridos «piratas», organizados por personas sin la correspondiente licencia. «Uno de los problemas que nos han trasladado es la proliferación de guías sin acreditación, por lo que vamos a controlar este tema con la Policía Local y en colaboración con la autonómica».

Normativa municipal

El PSOE, por su parte, pide ir un paso más allá y aprobar una normativa completa, al margen del decálogo de buenas prácticas. «De nada sirve una guía de cómo deben actuar los guías si no se sanciona a quien la incumpla», ha asegurado la concejala socialista Trini Amorós. La edil critica que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala Ana Poquet «no tienen modelo turístico para esta ciudad». La portavoz adjunta del PSOE rechaza también los argumentos del gobierno popular sobre que se trata de una profesión de reciente creación: «El Consell tiene un decreto que regula esta actividad desde el año 1996, así que muy incipiente no será».

Por todo ello, el grupo que dirige Ana Barceló presentará una iniciativa en el próximo pleno para afrontar la creación de una ordenanza específica sobre la actividad de los guías turísticos, como ya se está impulsando desde otras ciudades como San Sebastián. De esta manera, el PSOE busca evitar «que se vuelva a llegar tarde», así como no responsabilizar al sector de gestionar las políticas turísticas, una tarea que, según el PSOE, debe ser asumida por el ejecutivo local.

