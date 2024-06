Un mundo "maravilloso" frente a los conflictos mundiales

Entre las luces de un mundo en constante agitaci贸n, surge un oasis de colores y formas que invitan a la reflexi贸n y la esperanza. La hoguera Carolinas Altas celebra este a帽o su 95 aniversario con un monumento que, en medio de los conflictos globales, se erige como un canto a la belleza y la posibilidad de lograr entre todos un mundo mejor en el que no haya espacio para conflictos. En el coraz贸n de esta celebraci贸n, la hoguera bajo el t铆tulo "What a Wonderful World" se presenta no solo como un monumento, sino como un mensaje de esperanza en tiempos de incertidumbre.

Este a帽o, bajo la direcci贸n del artista valenciano Paco Giner, el monumento contar谩 con figuras coloridas y mensajes profundos, envolviendo a aquellos que la contemplan en una narrativa que contrapone las maravillas de la vida con las duras realidades de las guerras y la degradaci贸n ambiental. La hoguera Carolinas Altas, que ha ganado el primer premio 13 veces a lo largo de su historia, se ha construido con un presupuesto de 82.500 euros con el que intentar谩n superar la octava posici贸n en la que quedaron el pasado 2023.

Cristina Tejada, presidenta de la hoguera Carolinas Altas, se帽ala que este proyecto ha sido un trabajo conjunto, lleno de ilusi贸n y compromiso. "En el monumento de este a帽o hemos puesto mucho cari帽o porque celebramos el 95 aniversario de la hoguera. Se llama 'What a Wonderful World' y ser谩 un monumento lleno de cr铆tica, un canto a un mundo maravilloso con sus guerras y problemas medioambientales. Queremos hacer recapacitar a todo el que lo vea sobre lo que tenemos y sobre lo que estamos perdiendo, con la vista puesta en lo actual y la mirada puesta en c贸mo est谩 el mundo ahora," afirma Tejada.

Carolinas Altas, firme en su categor铆a de Especial, pone su confianza en Giner, quien ya dej贸 su huella el a帽o pasado con la hoguera Pol铆gono de San Blas. Inspirado por la ic贸nica canci贸n de Louis Armstrong, que da nombre al monumento, Giner comenz贸 su trabajo con un boceto que se fue desarrollando hasta convertirse en la gran estructura que ahora est谩 lista para ser revelada. "Llevaba unas semanas escuchando la canci贸n y ya hab铆a surgido esa chispa de la inspiraci贸n, habl茅 con la Hoguera y les dije que quer铆a seguir un argumento concreto, les mand茅 un audio con la canci贸n y les dije: 'esta va a ser la hoguera'. Al principio se quedaron un poco descuadrados porque lo habitual es presentar un boceto, pero aceptaron y a partir de ah铆 fuimos desarrollando", explica Giner.

Los ninots que componen este monumento no solo a帽aden un toque de fantas铆a y belleza al monumento, sino que tambi茅n buscan simbolizar la conexi贸n profunda y a menudo fr谩gil entre la humanidad y la naturaleza. "Con los tiempos que corren y tal y como est谩 el mundo hace falta que hagamos cr铆tica y que seamos capaces de decir las cosas malas que pasan y que no deber铆an pasar. Lo que buscamos es hacer nuestro propio canto a un mundo maravilloso. Con ella adem谩s hacemos una alegor铆a a los 95 a帽os que cumple la hoguera Carolinas Altas mezclada con los conflictos de guerras en el mundo, un canto de esperanza," comparte el artista.

Visitas

Este a帽o, Carolinas Altas aspira no solo a ser una de las hogueras m谩s visitadas, sino tambi茅n a ser un referente en calidad y mensaje. "Todo el mundo tenemos mucha ilusi贸n de ganar en esta categor铆a, pero nosotros de lo que verdad tenemos ganas de tener un buen monumento y de que el barrio est茅 lleno de gente que viene a visitarnos, como siempre. Somos una hoguera que busca ser referente entre las visitadas y este a帽o nos gustar铆a tener un monumento bien plantado, bien terminado y mantener este legado" expresa Tejada con entusiasmo.

La culminaci贸n de este proyecto no ha sido posible sin el esfuerzo de los artistas que contin煤an culminando detalles. "Estamos terminando esta semana la parte de arriba y detallando las decoraciones para la planta. Adelantaremos un poco, igual hacemos un viaje al raco con figuras esta semana y el d铆a 17 haremos el viaje completo y la montaremos durante todo el d铆a 18. Ser谩 muy colorida, estamos bastante contentos con el volumen, tampoco es gigante, pero los acabados est谩n bastante acertados", detalla Giner sobre los 煤ltimos toques de la hoguera.

La celebraci贸n de este aniversario es m谩s que un evento festivo; es una declaraci贸n de resiliencia y esperanza. En un mundo que a menudo se siente desmoronarse bajo el peso de sus problemas, Carolinas Altas nos recuerda que, a trav茅s del arte y la comunidad, podemos encontrar momentos de maravilla y esperanza. Este monumento no solo celebra 95 a帽os de tradici贸n, sino que tambi茅n nos invita a so帽ar con un mundo mejor, a pesar de los desaf铆os que enfrentamos.

Suscr铆bete para seguir leyendo