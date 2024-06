Selectividad en Alicante: IA, nervios y satisfacción generalizada marcan la primera jornada

"Estupidez artificial" ha sido la frase que ha dado la bienvenida a los más de 8.000 estudiantes que se han presentado en la provincia de Alicante a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). El título de un artículo de Víctor Lapuente publicado el 2 de enero en El País sobre uno de los temas de actualidad más de moda: la inteligencia artificial, la robotización, el metaverso y sus duras consecuencias como la eliminación y precarización del trabajo ha sido el primer ejercicio del examen de Lengua Castellana y Literatura que en líneas generales ha dado una alegría a todo el alumnado.

Y es que la temática es de sobra conocida por los jóvenes y, además, había sido trabajada durante el curso en clase, tal y como profesores y estudiantes comentaban en los primeros corrillos al finalizar la prueba en la Universidad de Alicante. Unos pasillos donde los nervios contenidos a primera hora se transformaban en abrazos, suspiros y satisfacción generalizada noventa minutos después, además de algún que otro llanto puntual por tener la sensación de haber fallado.

Abrazos tras la primera prueba de Selectividad en la UA / Jose Navarro

En la Universidad de Alicante (UA) han sido 4.123 personas las que se han presentado a la Selectividad, mientras que en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) hay 4.230 inscritos, más de 400 estudiantes en Alcoy y más de 500 en La Nucía y Altea. Ninguna incidencia ha sido destacada por parte de los tribunales de los exámenes, más allá de recordar la necesidad de tener el DNI encima de la mesa o de sacarse el reloj (incluido el analógico) para asegurarse de que nadie llevara ninguna chuleta.

Además de dar las pertinentes instrucciones y de recordar que tenían la primera media hora para poder realizar consultas, los vocales que han vigilado las pruebas han mandado mensajes de calma a unos aspirantes que han llegado muy tensos, incluso algunos con ansiedad, por lo mucho que les impone y han escuchado a lo largo del curso la palabra "Selectividad". "Más de 3.000 veces" han contado algunos.

De la IA a Lorca

“Lo que da miedo de 2024 no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana. Lo tenebroso no son las nuevas formas de trabajar y relacionarnos que traerá la tecnología futura, sino las viejas lecciones de vida que trajeron las tecnologías pasadas y que no hemos aprendido” es la primera frase que se han desayunado los alumnos en su toma de contacto con la EBAU. En otra parte del texto, el autor comenta cómo “la robotización está eliminando y precarizando trabajos a la velocidad de un nanosegundo". Y con esas premisas, los chavales han tenido que realizar un breve resumen, y escribir un texto a favor o en contra de que la robotización supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de las siguientes generaciones.

Inicio de los exámenes de Selectividad 2024 en la UA / Jose Navarro

De ahí han pasado a la segunda parte relacionada con el conocimiento de la lengua y literatura, en la que han tenido que elegir cinco de las diez preguntas planteadas, lo que les ha permitido a los que mejor se les da memorizar centrarse en el poema ‘Sorpresa’ de Federico García Lorca y en la obra de teatro ‘Historia de una escalera’ de Antonio Buero Vallejo, que se estrenó en 1949.

Eran dos de los autores estudiados en clase durante el curso, una apuesta segura para la gran mayoría. Mientras que otros, los amantes de las letras, la morfología y la sintaxis se han decantado por analizar estructuras internas de las palabras proactivas, desigualdad o usen, además de explicar el significado de metaverso y algoritmo o indicar sinónimos de lecciones de vida, entre otras preguntas.

Segundo asalto: valenciano

La segunda prueba obligatoria ha sido la de Valenciano donde los estudiantes han tenido que elegir entre dos textos un fragmento de Lectura del Diccionari per a ociosos de Joan Fuster y el poema "Per exemple" de Vicent Andrés Estellés y contestar a preguntas para demostrar su comprensión del texto, hacerr un análisis lingüístico del texto y contestar a preguntas sobre expresión y reflexión crítica.