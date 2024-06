La Hoguera Oficial de Alicante busca tener un remate de "leyenda"

Una hoguera de 20 metros de altura, con detalles recubiertos de pan de oro y que apuesta por el volumen en su remate. Esa es la apuesta de Pedro Espadero en «Leyendas alicantinas», la Hoguera Oficial adulta de este 2024. Además de la altura, destaca el tamaño del remate, que Espadero cifra en 16 metros de diámetro. Una hoguera visitada por Alba Muñoz, Bellea del Foc, y sus damas de honor, y cuyas primeras piezas está previsto que lleguen a la plaza del Ayuntamiento en torno al día 14 de junio.

El artista destacó ayer que es una hoguera «dedicada a las leyendas de la provincia de Alicante», como la de San Nicolás, la de Sant Jordi, la Virgen de Agres, «La Encantá» de Rojales o el Cantó de Elche. «Hemos querido que se vean representadas gran parte de las personas que van a venir a disfrutar de las fiestas y que sientan la hoguera como suya también», añadió durante la visita oficial.

Lo más llamativo de la hoguera, pese a todo, se espera que sea el remate, de dieciséis metros de diámetro y veinte de altura y de corte «muy alicantino», como el propio Espadero lo describió: «Una hoguera oficial tiene que atraer a la gente. Con esos volúmenes y esos colores vamos a atraer a la gente para que allí puedan disfrutar de las escenas que explican las diferentes leyendas».

Unas dimensiones que destacó la propia Bellea del Foc, Alba Muñoz, tras visitarla este martes en el taller de Espadero: «Yo creo que lo que va a impresionar mucho son los volúmenes, va a ser muy grande. He visto alguna pieza que ya puedo decir que es mi favorita. Hay una mujer que se posa sobre una luna que me ha encantado. Creo que va a ser espectacular». La representante de la Fiesta subrayó que «obviamente, aquí no se puede ver montada la ‘foguera’, pero solamente ver las piezas parte por parte hace que se pueda predecir el cómo va a ser y yo creo que va a impactar mucho».

Tanto ella como las damas de honor, Lucía González, Alba Caturla, María Huesca, Mar León, Laura Ramírez y María Martínez, dejaron sus nombres escritos en la estructura de la hoguera municipal, a petición del propio artista.

Con pan de oro

Otro de los detalles que más llamaron la atención de las representantes del Fuego ha sido el pan de oro que se utilizará en la decoración de algunas de las piezas que se ubicarán en la parte más cercana al remate, como los caballos de Luceros que se ubicarán justo debajo. «Hemos puesto pan de oro de imitación en los caballos porque siempre es más llamativo. Al ir bien de tiempo decidimos ponerlo porque es algo entretenido de hacer, pero luego el brillo de ese oro no se puede comparar con el pintado. Hemos querido explicárselo a las representantes para que valoren también ese esfuerzo», indicó Espadero durante la jornada del martes desde su taller en el Pla de la Vallonga.

La apuesta por el remate, apuntó el artista, no está exenta de riesgos: «Los nervios yo los tengo un mes antes. Aunque la hoguera va bien de tiempo, pero me la juego un poco con ese remate. Hacer la Hoguera Oficial es una responsabilidad tremenda porque si queda bien es chulísimo y tiene una gran repercusión, pero si queda mal también tiene una gran repercusión».

Durante la presentación también estuvieron presentes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quienes destacaron lo avanzada de la hoguera que presidirá la plaza del Ayuntamiento dentro de dos semanas.

Una infantil con luz

No solo la oficial adulta fue presentada a las representantes de la Fiesta en la jornada del martes, también la Infantil a Martina Lloret, Bellea del Foc, y sus damas de honor. El artista y pregonero de estas Hogueras, Sergio Gómez, les presentó "Llum d'Alacant", un monumento que pone en valor la luz de la ciudad y juega con los colores en sus diversas figuras. "Desde hace muchos años me llama la atención que los artistas de fuera en la Ciudad de la Luz, sobre todo en Alicante, hablan mucho y muy bien de la luz que tiene Alicante. A partir de ahí surgió una idea de hacer un homenaje a los colores alicantinos", indicó Gómez.

El artista subrayó que todo el conjunto de la hoguera "va englobado en un arcoíris que une el Castillo de San Fernando con el Castillo de Santa Bárbara y jugamos con toda la gama cromática mezclándola con elementos alicantinos". Bajo esta idea, muchos de los ninots utilizarán colores claros en su pintura. "Aunque parezca que están pintados en blanco, no son blancos, sino que contrastan con el resto de elementos que son muy vivos", explicó el artista.